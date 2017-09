Diputados de Quintana Roo se negaron a aprobar “Sin voto no hay dinero”

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Los legisladores de Quintana Roo tiraron al bote de la basura la iniciativa conocida como #SinVotoNoHayDinero, presentada ante el Congreso local el pasado 31 de julio, por la organización Wikipolítica Quintana Roo y el diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto Aguilar.

La iniciativa “Sin voto no hay dinero”, considera la asignación de recursos públicos a partidos políticos, con base en su votación válida obtenida, multiplicada por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que para Quintana Roo significaría un ahorro de 22 millones de pesos.

Esta propuesta, #SinVotoNoHayDinero, recibió el respaldo de medio centenar de agrupaciones sociales en Quintana Roo; sin embargo, en la Comisión de Puntos Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso de Quintana Roo, que preside la diputada plurinominal panista, Mayuli Latifa Martínez Simón, se aprobó una propuesta “light”, que presentará el perredista Emiliano Ramos, en la que el ajuste a los recursos fue menor.

Huevos al gusto

Para taparle el ojo al macho, el Congreso hizo sus huevos al gusto con la Ley Electoral, en su sesión de puntos constitucionales presentó una fórmula distinta, en que se multiplica el 65% del UMA por el 65% del listado nominal de la entidad o la votación válida, si ésta es anterior, lo que representa mucho menor ahorro para las arcas del estado; según Wikipolítica, son apenas 15 millones de pesos.

Al viejo estilo

Si usted cree que esta legislación a modo, sólo pudo haber sido concebida por los priístas, pues nooooo, esta vez le falló, pues los que aprobaron ese engendro de propuesta fueron los diputados panistas, Mayuli Latifa Martínez Simón, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Fernando Levín “Chino” Zelaya Espinoza; el perredista Emiliano Vladimir Ramos Hernández, y el diputado de Morena, Juan Ortiz Vallejo, alias el “no me digan ignorante y corrupto, porque lo soy”.

Para evitar protestas y reclamos, la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso, fue realizada la noche del pasado martes, a eso de las 23:30 horas y terminó ayer miércoles, ¿será que los diputados siempre agarran a todos dormidos?

En la Legislatura pasada, los legisladores locales se encerraron en hoteles de Cancún para construir leyes contrarias a los intereses ciudadanos, ahora los de esta Legislatura, lo hacen a la media noche, pero el fin es el mismo, verle la cara al ciudadano y hacerle creer que lo aprobado es la maravilla de maravillas.

Que sean solidarios

Para el 2018, los partidos políticos se repartirán más de 6 mil millones de pesos, esos miles de millones podrían servir para algo más útil, seguro a usted se le ocurren miles de cosas en las que los mexicanos podemos usar ese dinero en beneficio de la sociedad y el país.

En el WhatsApp circula una idea apropiada: “Ante la desgracia de poblaciones de Oaxaca y Chiapas por el terremoto de la semana pasada se hace la siguiente propuesta: Que se descuente el 20% del monto total del presupuesto asignado a los partidos políticos para “campañas electorales” y se ocupe para la reconstrucción de hospitales, escuelas, viviendas, etc., de las poblaciones afectadas.

Si ello no fuera posible entonces: Que cada partido político “done” el 20% de los recursos recibidos para su campaña electoral para el mismo fin.

Recuerden que esos recursos provienen de “nuestros” impuestos y nosotros podemos “exigirles”, que en lugar de que nos atiborren de anuncios y publicidad estéril, hagan algo real por el “pueblo” al que dicen representar. Circula esta propuesta para que se haga viral”.

Ese 20% será apenas como arrancarle un pelo a un gato, para las carretadas de dinero, lícito e ilícito que reciben los partidos. ¿Usted apoyaría esta idea?

Fepade, tras Mauricio Góngora

Que, en la mira de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que encabeza Santiago Nieto Castillo, se investiga a Mauricio Góngora Escalante, pues existe evidencia que fue favorecido con transferencias del propio gobierno estatal a cargo de Roberto Borge. ¡sopas perico transa!

Santiago Nieto Castillo reveló que existen 11 investigaciones relacionadas al financiamiento ilícito de campañas electorales en el pasado proceso electoral de Quintana Roo, que en dinero son unos 200 millones de pesos que no tienen un claro origen, y una de ellas pesa sobre el ex candidato a la gubernatura por la alianza PRI-PVEM-PANAL.

“Es un dinero que no debió estar en las campañas electorales y así sea el rebase de tope de gastos, de aportaciones individuales, el peculado electoral y el desvío de recursos es una conducta ilícita que necesitamos sancionar”, recalcó el funcionario federal.

Al bote por 15 años

En caso de ser encontrado culpable de los cargos por la comisión de delitos electorales, Mauricio Góngora Escalante podría pasar de 15 a 20 años en prisión; empero, como en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, esta clase de delitos no son considerados graves, por lo que los políticos señalados pueden pasar el proceso en libertad. Así que, si desviaron 200 millones o mil, eso es irrelevante, tienen todo el campo para salirse con la suya y no pisar una celda.

Más denuncias

Que en el ayuntamiento de Playa del Carmen tampoco se olvidan de la administración pasada, encabezada por Mauricio Góngora Escalante, pues la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, alista ya dos denuncias en contra de ex funcionarios por el presunto desvío de entre 300 y 400 millones de pesos detectados en las cuentas públicas, mismos que son adicionales a las querellas ya presentadas, por lo que todo indica que el ex candidato a gobernador no saldrá muy bien librado. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com