Reitera Cienfuegos ayuda del Ejército a los afectados

Estarán hasta que se normalice la situación

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, refrendó el compromiso de apoyo y solidaridad de las fuerzas armadas con las víctimas del sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre, donde los soldados del Ejército mexicano estarán hasta que se normalice la situación en las zonas afectadas.

En la Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativa Militar, y ante el presidente Enrique Peña Nieto, el funcionario dijo que actuarán de igual manera con aquellos que en otras latitudes han sufrido las inclemencias de los huracanes y la lluvia intensa.

Por otra parte, Cienfuegos Zepeda dejó en claro que la nación “no se construye con la voluntad y el deseo de una sola persona”, sino que la construimos todos los mexicanos diariamente, con cada una de nuestras acciones “todos somos responsables de lo bien o mal que le vaya a México”.

“Por ello, sirvamos a México empleando nuestro talento para proponer y construir y no para demeritar y destruir; respetando las leyes y el Estado de derecho y no provocando violencia e inseguridad; actuando con verdad e integridad, no con falsedad y deslealtad”, enfatizó.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, quien asistió acompañado de su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, el titular de la Defensa Nacional afirmó que el país “requiere que seamos críticos de lo que podemos mejorar, pero prospectivos para lograrlo”.

“Debemos exigir nuestros derechos, pero también cumplir con las obligaciones ciudadanas. Debemos defender nuestras ideas, pero también respetar las opiniones de los demás”, expresó.