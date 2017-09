Brigadas de la Secretaría de Salud atienden a damnificados

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Rostros de la esclerosis múltiple

Músicoterapia para pacientes con Alzheimer

El comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz, informó que por instrucciones del secretario de Salud, José Narro, brigadas sanitarias continúan las labores de atención en las comunidades de Chiapas y Oaxaca, que resultaron afectadas por el sismo que se registró la noche del 7 de septiembre. Para atender la emergencia se ha formado un grupo interinstitucional para verificar en los albergues y comedores comunitarios, calidad de agua, alimentos y medicamentos. En la zonas siniestradas se brinda asesoría mediante el Programa Seis Pasos de Salud con Prevención para procurar el buen manejo de productos de consumo, el lavado de manos, el combate a fauna nociva y el manejo adecuado de la basura, sin que hasta el momento se reporte algún riesgo sanitario en la zona. En el estado de Chiapas las brigadas sanitarias trabajan en comunidades de los municipios de Pijijiapan, Tonalá, Arriaga y San Cristóbal de las Casas. En Oaxaca se realizan acciones sanitarias en el municipio de Juchitán y en las comunidades localizadas en la zona del Istmo de Tehuantepec, para brindar atención a los damnificados. La Cofepris pone a disposición el teléfono gratuito 018000335050, que opera las 24 horas del día, y el correo electrónico contactociudadano@cofepris.gob.mx

****

Con la finalidad de generar un mayor conocimiento sobre la esclerosis múltiple, Novartis realiza la primera muestra fotográfica dedicada a este padecimiento. La exhibición fotográfica se titula Rostros de la esclerosis múltiple, que buscan mostrar los escenarios a los que se enfrentan los pacientes que viven con esta enfermedad. De acuerdo con el Dr. Eli Skromne Eisenberg, especialista en neurología, “la esclerosis múltiple es una enfermedad crónico-degenerativa del sistema nervioso central en la que se pierde la mielina, recubrimiento aislante que facilita la conducción eléctrica nerviosa. La enfermedad tiene un origen autoinmune con un alto índice inflamatorio y degenerativo siendo una enfermedad no prevenible, progresiva e incapacitante. Se considera que tiene un componente genético con activación ambiental, es una enfermedad multifactorial, con una mayor predisposición hacia las mujeres jóvenes entre los 18 y 45 años de edad. En México hay cerca de 16,000 personas que la padecen y se estima que sólo 10,000 están diagnosticados. Reduce 13% la expectativa de vida media de los pacientes. Es 10 años más corta que la población general. La colección fotográfica se compone de 30 piezas, de las cuales 17 fueron elaboradas por la fotógrafa Brenda Islas, 3 por Yvonne Venegas y las 10 restantes las realizaron los mismos pacientes que participan en esta exhibición, quienes buscan mostrar las dificultades a las que se enfrentan día a día. La exhibición estará a partir del 13 de septiembre en la Cámara de Diputados durante el foro Realidad y retos de los pacientes con esclerosis múltiple.

****

En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, que se conmemora en septiembre, expertos en neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, de la UNAM y Belmont Village Senior Living, presentaron estudios que muestran una reducción significativa de algunos comportamientos no deseados en este tipo de pacientes con base en la musicoterapia, por lo que se contempla como una importante estrategia complementaria eficaz, no farmacológica, en el tratamiento de este padecimiento. Desde hace más de tres décadas, investigaciones neurocientíficas sobre la percepción musical y cognición, se han enfocado en comprender el efecto de la música en el procesamiento general del cerebro, estipulando que ésta influye en prácticamente todas las esferas de la actividad humana. Dado que hasta el momento no hay un tratamiento que cure o detenga la progresión del Alzheimer expertos afirman que el uso de la terapia musical, constituye una terapia coadyuvante en el manejo de síntomas de este tipo de pacientes. También en la fibromialgia, y en la enfermedad de Parkinson, señaló el doctor Eduardo Garza Villareal, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, quien explicó que sus beneficios se deben en parte, a las reacciones que desencadena en el cerebro humano y se relaciona con la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que pueden tener una acción favorecedora en el cerebro.

elros05.2000@gmail.com