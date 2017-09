PAN, PRD y MC ¿Hasta dónde el Frente Ciudadano por México?

De poder a poder

Mario Sánchez M.

Definición de candidaturas, la prueba de fuego

“Sin Voto No Hay Dinero”, fuera de la agenda frentista

“No es sencillo ponerse de acuerdo, pero cuando las diferencias se presentan recordamos lo que nos une, y lo que nos une es México”, así con esas palabras la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales Magdaleno, se refirió el naciente Frente Ciudadano por México que integran, además del sol azteca, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento Ciudadano (MC).

Y vaya que la ex dirigente del sindicato de aeromozas tiene razón, porque para nadie hay duda de que, al menos con los panistas, los de la izquierda mexicana han tenido diferencias históricas con el partido identificado con los grupos de la derecha, los empresarios y el catolicismo, principalmente.

Unos y otros son vistos en el escenario político como lo que entre químicos ven al agua y el aceite, es decir que uno y otro grupo son ideológicamente diferentes, opuestos e imposibles de juntar, pero dicen que en política todo es posible y eso se está viendo con la unión de fuerzas, y esfuerzos entre estos tres partidos que traen un ánimo ganador e incluso apuestan por llegar juntos hasta diciembre de 2024.

Claro, si las vanidades no se imponen, porque para eso, nos dicen, el dirigente del los blanquiazules, Ricardo Anaya, se pinta solo.

Aunque es el 5 de diciembre la fecha de nacimiento del referido frente, cuando se registró como tal ante el Instituto Nacional Electoral (INE), fue una semana después que los frentistas dieron a conocer parte de su programa de acción, al presentar en el recinto de la Cámara de Diputados quince puntos que conformarán la agenda legislativa que habrán de impulsar prioritariamente en el último año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

“Sí es posible que los distintos, los diferentes, podamos juntarnos para resolver cosas”, agregó Barrales Magdaleno y dijo que con el Frente en ciernes se están cambiando las reglas de juego y, con ironía, dijo que este esfuerzo político llega en el momento justo “cuando ya otros se frotaban las manos” como opción única.

“No son únicos”, advirtió la también senadora.

Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, confió a los medios de comunicación que el Frente Ciudadano por México (FCM) contempla un proyecto con altura de miras, y que este se sustenta en tres ejes fundamentales de acción: Por un proyecto de país; alianza electoral que gane elecciones; y, conformar un gobierno de coalición para cambiar el actual régimen, con una mayoría legislativa estable para impulsa la transformación de la vida institucional.

De lo que se trata, aventuró Dante Delgado Ranauro, líder de Movimiento Ciudadano, es impulsar un cambio de régimen “que supere el sistema político disfuncional”, y que en este nuevo esquema de gobierno se ponga a los ciudadanos al centro del debate, y que éstos no solo sean considerados para que en los procesos electorales solamente salgan a votar sino que sean tomados en cuenta en la toma de decisiones.

Agregó Dante Delgado que el FCM busca que los integrantes del nuevo gobierno, el que sea electo en 2018, los integrantes del gabinete deban ser ratificados en el Congreso de la Unión, donde en los nuevos perfiles para las carteras gubernamentales deban ser tomadas en cuenta las profesiones, la experiencia, la rectitud y honorabilidad de los prospectos.

De derecha o de izquierda, lo cierto es que el FCM llega como el otro tercio, la otra opción, el que llega a disputarle su coto de poder al PRI-gobierno, y a restar fuerza a la adelantada campaña de Andrés Manuel López Obrador.

La fórmula que no es nueva, ya mostró que pueden ganar como lo hicieron en recientes elecciones en Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Durango, entre otras entidades, pero también es cierto que dos grupos, en lo interno, pelean para que uno de los suyos sea candidato: Ricardo Anaya, en el PAN y Miguel Ángel Mancera, en el PRD.

De Dante no se sabe a qué le tira, en lo que a aspiración personal se trata, pero es común ver a los líderes políticos haciendo ejercicios de pragmatismo previo a los procesos electorales, así que el Frente tendrá el éxito correspondiente si en verdad sus líderes están dispuestos a trabajar por la causa que se llama México, pero como son políticos desde ahora podríamos pronosticar que el frente durará hasta que se ponga a prueba el ego y la vanidad de quienes encabezan el movimiento frentista.

Por lo demás, ya de entrada la agenda legislativa de quince puntos es una mescolanza de temas que ya habían sido definidas en la plenarias de cada partido, por ejemplo el PRD va con temas como el salario mínimo y marcha atrás al gasolinazo; el PAN insistirá con el combate a la corrupción (fiscal y SNA) y el mando mixto policial; en tanto que MC ha tenido buenos resultados con su propuesta de eliminación del fuero a todos los servidores públicos.

Por supuesto nadie se acordó de la propuesta que habla de reducir presupuesto a los partidos políticos, tal como lo proponen los legisladores independientes, en lo local Kumamoto y en lo federal Clouthier, quienes impulsan lo que se conoce como “sin voto no hay dinero”, y que no es otra cosa más que el dinero que los partidos reciban deba depender del número de personas que convencen para votar y no por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Otro tema que no les interesó a los frentistas fue lo relacionado con la demanda de las Fuerzas Armadas de México, en el sentido de dotarles de certeza jurídica en las funciones que realizan, a través de una Ley de Seguridad Interna. En fin, así empezó el FCM, será cuestión de meses ¿o semanas?, para ver cómo terminan o continúan.

