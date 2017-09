Rinde protesta Alfredo Del Mazo Maza como gobernador del Estado de México

El nuevo mandatario mexiquense señaló que es tiempo de trabajar en unidad, más allá de las diferencias.

Alfredo Del Mazo Maza rindió protesta ante los integrantes de la LIX Legislatura local, como gobernador constitucional del Estado de México para el periodo 2017-2023.

En sesión solemne en la sede del Congreso estatal, en la que estuvo presente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el gobernador saliente, Eruviel Ávila Villegas, y los representantes del poder Legislativo, Diego Érik Moreno Valle, y Judicial, Sergio Javier Medina Peñaloza, el nuevo mandatario mexiquense señaló que es tiempo de trabajar en unidad, más allá de las diferencias.

“La pluralidad no es sinónimo de división, al contrario, es el camino para construir decisiones colectivas que reflejen las expectativas e incluyan los anhelos de todos. La división afecta la construcción del Estado de México que deseamos. Hoy es momento de que, más allá de nuestras diferencias de opinión, avancemos unidos y avancemos en paz”, afirmó.

El gobernador Del Mazo Maza refrendó su compromiso de servicio público, “porque así lo he sostenido y así lo he asumido siempre: no existe mayor privilegio y honor, que el servir a la gente”, puntualizó.

“A partir de hoy, con decisión, firmeza y resultados, escribamos juntos una nueva etapa de éxito para el Estado de México y para todos los mexiquenses”, afirmó.

El mandatario mexiquense también subrayó que “éste es un momento que definirá a una generación por la firmeza de nuestras decisiones y trascenderá a varias generaciones por la fuerza de nuestras acciones”.

El gobernador entrante iniciará funciones formalmente en el primer minuto de este 16 de septiembre.