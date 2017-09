El PRI de Quintana Roo, en manos de un inepto: “Chanito” Toledo

Yolanda Montalvo

De secuestrador, traidor y falto de entendimiento, calificó el diputado federal José Luis “Chanito” Toledo Medina al “dirigente” estatal del Partido Revolucionario Institucional, el beliceño Raymundo King y a su incondicional palomilla. ¡sopas perico que no entiende!

El fin de semana del Grito, “Chanito” Toledo andaba como chile habanero, bien bravo, pues aseguró que ha recibido intimidaciones desde su partido: el PRI, pero que no le tiembla el “chon” y aunque lo amenacen con no ser candidato del tricolor en los próximos comicios del 2018, le dirá sus verdades a los responsables de la hecatombe del Revolucionario, pues, si bien Raymundo King es señalado como un nefasto dirigente, es el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, quien lo mantiene en esa posición como un capricho sin razón sólida.

No entiende

“Chanito” Toledo señaló que el beliceño King “no entiende que no entiende”, y que la estrategia de mentiras que tiene el Pinocho que dirige al PRI en Quintana Roo lo llevará a ser, si bien les va, la cuarta fuerza política en el 2018.

Que Raymundo King es un vendepartido, pues tiene secuestrado al tricolor en Quintana Roo, para venderlo al Partido Verde Ecologista, afirmó Toledo Medina.

El origen de la fractura priísta

No es “Chanito” Toledo el único tricolor al que Raymundo King le causa retortijón, pues en Chetumal nadie lo tolera. La ex dirigente estatal del tricolor, Cora Amalia Castilla Madrid, nos comentó que de llegar al 2018 con la actual dirigencia priísta, significaría el completo derrumbe de PRI en Quintana Roo, pues si bien ahora aún conservan gran parte de la estructura del tricolor, la capacidad del beliceño para unificar al partido es igual que la que mi abuelita tiene para jugar futbol, jijijijiji.

Toledo Medina dijo que Raymundo King y su dirigencia estatal llegan a los municipios y no respetan a los comités directivos ni tiene relación alguna con los actores políticos y mucho menos con la militancia, son unos higaditos.

Sin embargo, como un adicto al poder, será imposible que por sí mismo, King de la Rosa se dé cuenta de su torpeza y falta de capacidad, por lo que no le queda otra que mantener a base de mentiras su status. El destino del PRI está en manos de los priístas, pues de no tumbar del trono a King, pagarán caro su pasividad.

Sin miedo

Toledo Medina tuvo acercamientos con otros partidos, incluso, con José Luis Pech Várguez, líder de Morena en Quintana Roo; sin embargo, desistió de renunciar al PRI, pese a su franco enfrentamiento con el dirigente estatal del tricolor. “Mejor sería ser moreno que prieto como Raymundo King”, manifestó entre bromas el diputado federal, quien ya le perdió el miedo a decir lo que piensa de sus líderes.

Con las patas

Al vapor, sin análisis previo, una vil copia de lo federal promovido por el H. Congreso de la Unión en la materia, resultó la reforma política-electoral de Quintana Roo, en la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada de manera “unánime” por los diputados de la XV Legislatura.

Baños de dinero

Muy corta fue la visión de los legisladores que botaron a la basura la iniciativa “Sin voto no hay dinero”; empero, con fanfarrias anunciaron una reducción al financiamiento de los partidos políticos, que a lo mucho sumará el 35% de los chorrocientos millones que cada organización política recibe, producto de los impuestos, pero, para el diputado panista Eduardo Martínez Arcila, ya suficiente ahorro se generó con homologar la elección estatal a la federal eso, hasta el 2022.

Le recuerdo que 6 mil 778 millones de pesos les aprobó el Instituto Nacional Electoral para que los partidos a nivel nacional se compren sus chicles en el 2018, mientras necesidades urgentes como la seguridad se quedan cortas comparadas a esas impronunciables cifras de dinero.

Como mi pecho no es ropero para guardar nada, da coraje ese despilfarro de dinero, pues 6 mil 778 millones de pesos servirían para terminar de raíz con la delincuencia organizada, impulsar empresas para crear empleos bien pagados, mejorar la educación, la salud, los servicios públicos y la convivencia social; sin embargo, el país se hunde en el basurero de la violencia, cosa de la que no se libra Quintana Roo, ni escondiendo el problema bajo la alfombra para que nuestras visitantes no lo vean.

Los pendientes

De regreso al tema de la reforma electoral, figuras como al referéndum, el plebiscito, la segunda vuelta y los requisitos para la reelección de los miembros de los ayuntamientos, quedaron en el tintero, esperando que sean clarificados en leyes secundarias, las cuales no existen y que pueden no ser operables ni aplicables en los comicios de 2018.

A los diputados de la XV Legislatura fueron incapaces de aprobar los requisitos para la reelección, pese a que existe un ordenamiento del máximo tribunal aplicable como jurisprudencia en el caso de Yucatán, donde no es requisito la renuncia o licencia forzada para los miembros de los ayuntamientos para poder reelegirse haciendo campaña y paralelamente seguir en sus funciones.

Los diputados miedosos dejaron que sea el Instituto Nacional Electoral emita los lineamientos y la reelección de los miembros de los ayuntamientos se sujeten a los mismos, o tal vez no sea miedo, sino ignorancia lo que abunda en la XV Legislatura….ahhhh, pero el diputado Juan Ortiz Vallejo se enoja si le dicen ignorante. ¡Que no Mouse Mickey!

Lo acordado

El proceso electoral dará inicio entre el 15 y el 20 de diciembre de 2017, y el día de la votación se fijó para el primer domingo de julio del 2018 en el caso de la elección de los miembros de los 11 ayuntamientos.

Habrá 29 días de precampaña y un periodo de “silencio total” de 58 días, al registrarse los candidatos del 1 al 10 de abril, para iniciar las campañas del 14 de abril al 27 de junio de 2018.

Para el 2022 se homologarán los procesos electorales de Quintana Roo con los federales, por lo que la duración del cargo de diputado a elegirse en ese año será de dos años y comprenderá del 3 de septiembre del año 2022 al 2 de septiembre del año 2024, mientras que quien releve a Carlos Joaquín en el 2022, sólo será gobernador por cinco años y comprenderá del 25 de septiembre de 2022 al 24 de septiembre del año 2027.

Una maravilla

Como el hijo fenómeno de los diputados, sus creadores, los legisladores, creen que su engendro de nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales es la maravilla de maravillas, y aunque fue elaborada por los congresistas y sus amigos, los dirigentes de los partidos políticos, sin tomar en cuenta la opinión de organizaciones sociales o ciudadanos, ahora el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, asegura fue “producto de la participación ciudadana y de los consensos”. Naaaaaa, a otro pueblo con ese cuento. Tantán.

