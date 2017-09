¿Justicia alcanzará a los ex gobernadores?

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Vaya, primero que nada, nuestras condolencias a los afectados por el sismo que sacudió la Ciudad de México y los estados de Puebla y Morelos; lamentamos lo sucedido en el alma, pues nuestros colaboradores y amigos radican en la CMDX.

Le comento que la extradición del ex gobernador, Roberto Borge Angulo, no será de inmediato, pues el abogado del ex mandatario, Carlos Carrillo, advirtió que acudirán ante la Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal de Panamá para impugnar la decisión. Se trata de la última instancia local a la que pueden recurrir.

Incluso, dejó en claro que esta medida es para darle más largas al asunto y hacerla cardiaca, pues no se espera que la decisión de la Corte panameña cambie. Carlos Carrillo dijo: “con esta medida, cuando uno enfrenta actos de poder por encima de las garantías legales, se ve cómo se puede llevar una dilatación, sí es verdad, pero hay derecho de impugnar, exhibir y exigir que se respeten las garantías procesales al señor Borge Angulo”. Naaa, ¡que no le saquen!

Peor aún es el runrún, de que a su llegada a México, el ex mandatario tendrá los elementos jurídicos para poder librar la prisión preventiva, cosa que encabritaría a los quintanarroenses que comen ansias de ver que la impunidad no gane, al menos por esta vez.

Un mes más

El subprocurador Jurídico de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Díaz Beltrán, informó que pasados los 15 días que se tienen para la impugnación de la extradición, la Corte panameña tendría de tres a cinco días para resolver.

“Estimamos que va a confirmar la extradición de Roberto Borge; … para que a mediados de octubre pueda estar enfrentando a la justicia mexicana”.

Largo proceso

Borge Angulo tenía desde el 31 de mayo una orden de aprehensión emitida por la PGR, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue detenido el 4 de junio en Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo a París; el pasado 18 de septiembre, el gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores concedió al gobierno de México la extradición a nivel ministerial del quintanarroense, por lo que pasarán cinco meses desde que se liberó su orden de captura y que regrese a México a enfrentar la justicia; empero, ahí empezará apenas el asunto, así que hay que tomar asiento y prevenirse con palomitas, pues se podrían conocer más implicados en los desfalcos al patrimonio del estado, entre los que se encuentran algunos políticos y empresarios que aún no han sido tocados por la justicia.

Félix González

El segundo ex gobernador en la mira es Félix González Canto, del que la PGR tiene una denuncia detallada de cómo, tal como lo hace un bróker, vendió 165 predios propiedad del estado; empero, la duda sobre si la justicia lo alcanzará está latente, pues goza de fuero constitucional y de muchos amigos en las altas esferas de la política y de la protección de su líder de partido, Enrique Ochoa Reza.

La pachanga se le termina a Félix al concluir el cargo de senador, el próximo 31 de agosto y desde ese día podría enfrentar la justicia como cualquier ciudadano. Perooooo, el runrún es que, antes de que la PGR termine de armar su carpeta de investigación, González Canto buscará ser diputado federal en el 2018, con lo que seguiría bajo el fuero.

En el PRI, dicen que Félix González protege al beliceño Raymundo King de la Rosa, para que se mantenga al frente del tricolor en Quintana Roo, aunque los priístas lo odian con odio jarocho, y con ello asegurar una diputación, pues serán ellos dos, los que decidan y repartan el pastel de las candidaturas en el 2018.

Mayas, sin atención

Cansados de ser utilizados para vestir eventos, indignados y enojados, los generales mayas llegaron a Chetumal a solicitar la intervención del gobernador y exponer la ineficiencia de Amada Moo Arriaga, directora del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.

Los generales mayas, José Dzulub Cimá, de Chan Santa Cruz; Eduardo Be Hoy, de Chancá Veracruz, y Esteban Canul de Tixcacal Guardia, aseguran que Moo Arriaga no da una al frente del instituto, pues existe retraso en el pago del apoyo mensual que reciben los indígenas; las despensas, desde que llegó Amada a la institución, se volvieron raquíticas y los productos que contienen ya son caducos, además aseguraron que los recursos para la restauración de los cinco centros ceremoniales mayas, no llegaron.

Frijol con gorgojo

Los generales mayas de tres centros ceremoniales, acudieron al Palacio de Gobierno a denunciar que el apoyo de 500 pesos mensuales para cada uno se ha retrasado dos meses, las últimas despensas que se les entregaron, como dice el Peje, tenían frijol con gorgojo. Los centros ceremoniales pronto quedarán inservibles para realizar los ritos.

Los generales mayas señalaron que es indispensable contar con alguien responsable que los apoye con los trámites para permanecer en el Seguro Popular, pues muchos de los integrantes de esas comunidades, por su educación, costumbres y lengua, se les dificulta realizar trámites y existen ya varios casos de mayas que superan los 65 años, por lo que requieren ayuda para ingresarlos a los beneficios de INAPAM, así como a los programas de entrega de semilla y fortalecimiento al campo, ya que todos son labriegos.

Indicaron que la ex subsecretaria de Desarrollo Social, Candelaria Raygoza, les proporcionaba oportunamente, a través del Gran Consejo Maya, tanto los apoyos mensuales en efectivo, como las despensas, las cuales estaban más surtidas; sin embargo, desde la creación del Instituto Indigenista del Estado, todo cambió, se retrasan las cosas y ya no hay nadie que les apoye a realizar los diferentes trámites y acceder a los beneficios de los gobiernos estatal y federal.

Sin recursos

En cuanto al retraso en el dinero prometido para la restauración de los cinco centros ceremoniales mayas: Tihosuco, Chan Santa Cruz, Chancá Veracruz, Tixcacal Guardia y Tulum, que es del orden de 1 millón y medio de pesos, a razón de 300 mil para cada uno, lleva más de 6 meses de retraso, eso, porque con la creación del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y Comunidades Indígenas, el dinero no se ha podido transferir al Gran Consejo Maya.

Sin desarrollo

Es de esperarse que, con la creación del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas, la atención a ese grupo étnico cambie, no sólo para apoyarlos y proveerles apoyos raquíticos que apenas les sirven para sobrevivir, sino para incluirlos en el desarrollo económico del estado.

Si bien la agricultura es su principal actividad económica, la visión de incluirlos como un atractivo turístico aún no existe. Que interesante y atractivo sería para cierto tipo de turismo ofrecerles la oportunidad de convivir por lo menos un día con una población maya, cocinar, pescar o cultivar con ellos, dormir en una hamaca mientras conviven con la naturaleza. Empero, hasta el momento, no existe un proyecto que los incluya y las despensas con gorgojo y los 500 pesos que reciben al mes es su única esperanza para salir adelante. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com