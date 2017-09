Triste realidad: (9-19) hoy, y 32 años después

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo

Eduardo Galeano (1940-2015) Escritor y periodista uruguayo

El 19 de septiembre de 1985, como reportero del periódico Ovaciones, redacté la nota de 8, durante más de 10 días seguidos. Recorrí toda la zona de desastre que afectó aquel terremoto de 8.1 grados y que opacó la vida de más de 10 mil personas. Nunca pensé que pudiera volver a ver la repetición de esa historia. Escuelas enteras colapsadas. Siempre creímos que las zonas de riesgo eran las ubicadas en la zona fangosa donde se ubicaba en la época precolombina el gran Lago del Valle de México. Creímos, después del temblor del pasado 8 de septiembre, habíamos puesto a prueba los sistemas de edificación en el país. Creíamos que, por el momento, había superado un temblor de grandes consecuencias. Sin embargo, ayer reviví la historia. La solidaridad de los mexicanos para con los que sufren tanto en la profundidad de los escombros, como aquellos que perdieron sus casas. Pero, ahora, vi que continuaremos viviendo sismos intensos con víctimas y daños importantes en las estructuras. El sismo de ayer, a diferencia del ocurrido hace 32 años, afectó varias entidades del país, aunque el número de víctimas fue menor. Demostró que muchos edificios, incluso que sirven como escuelas, no cumplen con las medidas elementales para proteger la integridad y vida de sus habitantes. Esto lleva reflexiones urgentes. La construcción de inmuebles, debe realizarse con mayor escrúpulo y mejores técnicas y especialmente materiales de calidad superior. La tecnología es nuestra aliada y, a pesar que estábamos preparados para este tipo de desastres nos causó pérdidas de decenas de vidas. No hay sitios donde se guarden materiales, medicinas y otros instrumentos para apoyar a víctimas. Hemos avanzado, pero no es suficiente. Tenemos que mejorar los protocolos de control para la construcción de inmuebles, en todo el país; los dedicados a organizar a la sociedad para apoyar a las víctimas; zonas de acopio de materiales de curación, medicinas y plantas de luz, así como detectores de sonido para encontrar a víctimas enterradas. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y, sobre todo, las leyes y supervisión para la construcción de edificios, sean casas, oficinas, escuelas u hospitales.

PODEROSOS CABALLEROS: Gran malestar existe entre alumnos, docentes y autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por el asesinato de 2 estudiantes en el municipio de Calera. El gobierno de Alejandro Tello no da explicaciones y su fiscal está fuera del planeta y no ven la trascendencia de esclarecer los asesinatos en la entidad, mismos que van al alza. ** A todas luces la instalación de parquímetros en los municipios, es un negocio redondo, en el cual participan empresarios y políticos. Pero, además, ahora concesionan grúas, estacionamientos y la implantación de multas de tránsito, como en la capital de Querétaro, entidad gobernada por Francisco Domínguez. El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, no descartó que pudiera haber amparos contra la aprobación del Reglamento de Estacionamientos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos. Pues claro, cuando hay abusos a simple vista. *** Inadmisible que el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica sea sólo para 5 años, como piden los negociadores estadounidenses. El equipo negociador mexicano, encabezado por Ildefonso Guajardo, debe levantarse de la mesa y esperar a que nuestros primos del norte, reflexionen. Pueden perder miles de millones de dólares por berrinchitos.

AL FINAL DE CUENTAS: Se encendieron luces amarillas sobre la administración de Cajeme, Sonora, alcaldía gobernada por Faustino Chávez, al recibir 323 millones de pesos en un crédito de Bancomer, institución presidida por Luis Robles Miaja, así como otro contratado en 2016 con Banobras por 16.2 millones de pesos, dejando como garantía el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social. A pesar de tener un endeudamiento bajo, mantiene deudas altas a largo plazo y un nivel de rezago social muy importante.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: The Home Depot, liderado por Ricardo Saldívar, y TECHO, de Roberto Vázquez, beneficiaron a 900 familias de la comunidad de San Miguel Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México, entidad gobernada por Alfredo del Mazo, con la rehabilitación de una plaza comunitaria, que les permitirá contar con espacios de recreación y fomentar los valores familiares y de convivencia.

