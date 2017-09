Centros de acopio en la CDMX

Delegación Cuauhtémoc

Parque México

Parque España

Medellín y Chiapas, en instalaciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

Miguel Hidalgo

Rubén Darío 115, en Polanco

Benito Pérez Galdós 139.

Cruz Roja

Aristóteles s/n, Teatro Ángela Peralta

Prado Sur 440, en Lomas de Chapultepec

Bulevard de los Virreyes 1110, Lomas de Chapultepec

Benito Juárez

Plaza de Toros México

Cuajimalpa

En Bosques de las Lomas:

Paseo de los Tamarindo 49

Bosque de Avellanos 142

Cerrada de Bezárez 130

Coyoacán

Estadio Olímpico Universitario

También en los estadios de futbol y beisbol puedes llevar tus donativos de víveres para los afectados.

En Morelos se instalaron centros de acopio en las instalaciones del DIF Las Quintas, en Avenida Las Quintas 15, colonia Cantarranas, además de las instalaciones de la Cruz Roja y bomberos. Algunos municipios donde se acopia la ayuda son Cuautla. Jojutla, Jiutepec y Zacatepec, en las oficinas de los DIF municipales.

Grupo ADO informó que trasladará gratuitamente a paramédicos y voluntarios de otros estados a la Ciudad de México, con el objetivo de sumarse a los esfuerzos de rescate a damnificados tras el sismo registrado el martes.

El Hospital Veterinario UNAM-Banfield recibirá botellas de agua, alimentos enlatados (frijoles, atún, sardina, verduras), azúcar, sal, café, lentejas, aceite, leche en polvo y alimento para bebé. Así como artículos de higiene personal: papel sanitario, pañales para bebés y adultos, toallas femeninas, jabón, cepillos, pasta de dientes y shampoo y alimento para perros y gatos: En lata, sobre, costal o bolsa en su empaque original.

Ayuda psicológica a víctimas

Además del acopio la UNAM, Laboratorios Chopo y la línea de autobuses ADO se suman al apoyo para las víctimas.

Los teléfonos de emergencia son:

Secretaría de Protección Civil: 56 83 22 22

Servicio de Emergencia: 911

Policía: 060

Cruz Roja: 065 y 53 95 11 11

Bomberos: 57 68 25 32

Locatel: 56 58 11 11

Unidad Tormenta: 56 54 32 10

Reporte de fugas de agua: 56 54 32 10

El SSN hace las siguientes recomendaciones básicas para protegerse en caso de un sismo si se encuentra en su hogar:

1.- Conserve la calma y tranquilice a las personas de su alrededor.

2.- Si tiene oportunidad de salir rápidamente del inmueble hágalo inmediatamente, pero en orden. recuerde: no grite, no corra, no empuje, y diríjase a una zona segura.

3.- No utilice los elevadores.

4.- Aléjese de libreros, vitrinas, estantes u otros muebles que puedan deslizarse o caerse, así como de las ventanas, espejos y tragaluces.

5.- En caso de encontrarse lejos de una salida, ubíquese debajo de una mesa o escritorio resistente, que no sea de vidrio, cúbrase con ambas manos la cabeza y colóquelas junto a las rodillas.

6.- Una vez terminado el sismo desaloje el inmueble y recuerde: no grite, no corra, no empuje.

En lugares donde hay mucha gente:

1.- Si se encuentra en un cine, tienda o cualquier lugar muy congestionado y no tiene una salida muy próxima, quédese en su lugar, cúbrase la cabeza con ambas manos colocándolas junto a las rodillas.

2.- Si tiene oportunidad localice un lugar seguro para protegerse.

3.- Si está próximo a una salida desaloje con calma el inmueble.

Cuando se encuentre en un edificio alto, el servicio sismológico recomienda lo siguiente:

1.- Protéjase debajo de una mesa, escritorio resistente, marco de una puerta, junto a una columna o esquina.

2.- No se precipite hacia la salida ni utilice elevadores.

Si usted está en el automóvil:

1.- En cuanto pueda trate de pararse en un lugar abierto y permanezca en el automóvil; no se estacione junto a postes, edificios u otros elementos que presenten riesgos, ni obstruya señalamientos de seguridad.

2.- Si va en la carretera maneje hacia algún lugar alejado de puentes o vías elevadas y permanezca en su vehículo.

Si usted se encuentra en la calle:

1.- Aléjese de edificios, muros, postes, cables y otros objetos que puedan caerse. evite pararse sobre coladeras o registros.

2.- De ser posible vaya a un área abierta lejos de peligros y quédese ahí hasta que termine de temblar.