El puño del silencio, el grito del sismo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Donde no hay caridad no puede haber justicia

San Agustín (354-430) Obispo y filósofo

#ColegioRébsamen #MiOrgulloMexicano #Solidaridad #PolíticosNiPío #NorCorea #AMLO #PT #Novartir #AnaLongoria #Nayarit-PGR #Tlaquepaque

Dos de las grandes similitudes entre el sismo del 85 y el del 2017, hablan de nuestras debilidades como sociedad. En el 85, cinco edificios en San Antonio Abad, en el centro de la Ciudad de México, donde trabajaban cientos de costureras, murieron decenas de ellas.

En el 17, en Chimalpopoca y Bolívar, a poca distancia del otro edificio, también se vino abajo otro edificio con costureras.

La otra similitud, escuelas donde los niños quedaron atrapados por el sorpresivo sismo. En 85, fue la secundaria 3 sobre avenida Chapultepec y ahora, en el 2017, en el colegio particular Enrique Rébsamen. (Hace 32 años, se desplomaron más de 300 edificios, con un temblor de 8.1 grados. Ahora, fueron una treintena de inmuebles desplomados).

La noche del martes fui a ese colegio, donde fui testigo del coraje de cientos de personas que buscan a una veintena de niños y sus maestros, que quedaron atrapados al momento de caer el edificio. Los niños salían de un salón, que quedó en pie, y a escaso un metro estaban las escaleras que al final se desplomaron.

El coraje, la solidaridad, el amor, el esfuerzo, el desvelo, sacrificio, los valores humanos de una sociedad que demuestra su grandeza, provocan un nudo en la garganta de cualquiera.

Hoy, a rescatar a los sobrevivientes… Después habrá tiempo para exigir mayores y mejores medidas de construcción y protección de la comunidad en caso de desastres.

No es fácil escapar de la ira de la naturaleza, pero la prevención es la clave para salvar vidas. El saldo de muertos de este sismo no llega ni al 10% de los que murieron en el 85. No es un alivio, pero las consecuencias fueron menores en un sismo también de menor intensidad.

PODEROSOS CABALLEROS: Para los adoradores de Kin John Un, el dictador heredero del poder en Corea del Norte, en partidos como PT, de Rafael Anaya, y Morena de Andrés Manuel López Obrador, siguen en su campaña de provocaciones a Estados Unidos.

Todo para amenazar con armas nucleares a los países ricos, también nuclearizados y chantajearlos. Así han vivido como parásitos de los vecinos, quienes no quieren pleitos y prefieren darles comida y combustibles, para mantener al planeta en paz. Pero, como todo chantajista, ahora quiere más dinero y esto lo piensan los países ricos, ya que no están dispuestos a seguir en esa carrera.

John Un usa el dinero para perfeccionar sus armas y evitar dárselo a su pueblo que muere de hambre y quiere huir de esa nación a su vecino y hermano, Corea del Sur. El petista y López Obrador, adoran a los provocadores y chantajistas políticos.

*** Novartis México nombró a Ana Longoria como Directora General de la División de Pharma en sustitución de Alexis Serlin, quién deja México para asumir una posición regional en Asia dentro de la misma empresa. Ana Longoria fue presidenta y directora de Novartis Chile.

*** El equipo de Raúl Cervantes en la PGR, está preparando una voluminosa carpeta con documentación financiera personal del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.

Cuentan con datos de propiedades tanto de él, como de su esposa, hijo y hasta de prestanombres. Además, se anexaron pruebas presentadas por el exalcalde de Tepic, Leopoldo Domínguez y el perredista, Guadalupe Acosta Naranjo. Si le cobraran a Sandoval las “fojas” del expediente, pagaría una “fortunita”.

AL FINAL DE CUENTAS: San Pedro Tlaquepaque, municipio jalisciense, que preside María Elena Limón, mejoró el manejo de las finanzas públicas y no aumentó substancialmente sus deudas, mismas que se mantienen bajas. Los ingresos propios de Tlaquepaque totalizaron 500.3 millones de pesos y representaron 27% de sus ingresos totales. Además, el municipio presenta un grado de marginación muy bajo en términos de cobertura de servicios básicos, niveles de educación y otros indicadores de bienestar social, de acuerdo a Fitch Ratings.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Restaurantes, empresas de comunicación, constructores, telefónicas, comerciantes, participaron en el apoyo a víctimas del temblor.

Demostraron su responsabilidad social. Nombrarlos no alcanzaría el espacio. Gran esfuerzo nacional.

Poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano