FRIDA SOFÍA NUNCA EXISTIÓ

Ya no hay niños por rescatar en el Colegio Enrique Rébsamen



En medio de la gran tragedia que vive el país desde la tarde del pasado martes, en que un sismo de 7.1 grados devastó parte de la Ciudad de México y los estados de México, Puebla y Morelos, surgió la burla y la ambición política desmedida. El burdo montaje estelarizado por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en complicidad con altos mandos de la Marina, se cayó por los suelos cuando se descubrió la verdad: “Frida Sofía” nunca existió y la historia tramada sobre los escombros del Colegio Rébsamen en el sur de la CDMX resultó un asco, dicho sea esto con todo respeto para las víctimas, sobrevivientes y el pueblo de México, que sufre el dolor de la catástrofe

Gloria Carpio

Las calles en la Ciudad de México siguen de luto, luego del sismo de 7.1 grados que dejó cerca de 300 muertos y más de 2 mil heridos, pero los mexicanos aún tenemos la esperanza de que las personas que se encuentran bajo los escombros puedan ser rescatadas con vida, por lo que la ciudadanía ruega a las autoridades que no usen todavía la maquinaria pesada, porque pueden haber sobrevivientes.

Sin embargo, el pueblo mexicano está indignado, porque el caso de la niña “Frida Sofía” de la escuela Enrique Rébsamen, resultó ser mentira. “Frida Sofía” nunca existió.

La Marina anunció que no hay niños bajo los escombros de la escuela Rébsamen. El subcomandante de la Marina, Ángel Enrique Sarmiento, informó que todos los infantes están con sus padres, en hospitales o muertos.

“Desgraciadamente algunos fallecieron, otros están en el hospital y otros están sanos y a salvo en su casa”, indicó el subsecretario de Semar.

La Marina dio cifras oficiales sobre el rescate en la escuela Enrique Rébsamen y afirmó que en conjunto con la delegación Tlalpan, la Secretaría de Educación y la Defensa Nacional, se hizo el conteo de los niños que estudiaban en el colegio, ubicado en Villa Coapa y que ya no queda ningún menor bajo los escombros, por lo que el caso de “Frida Sofía” resultó una mentira, pero no descartaron la posibilidad que exista una persona de intendencia que esté atrapada.

“Hay rastros de sangre, hay fotografías como si se hubiera arrastrado y posiblemente sea una persona todavía con vida. ‘Frida Sofía’ nunca existió. Todo fue una mentira. Ni como nombre, ni como niña. En realidad, la persona que se encuentra atrapada dentro de los escombros y que, hasta este momento -ayer-, sigue con vida, es una persona adulta, declaró.

A las afueras de lo que queda del colegio, el funcionario indicó que todos los niños “o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas. Solamente en el personal de intendencia tenemos una duda que posiblemente fuera la persona que dan los rastros o indicios”.

Hasta ahora se han rescatado 11 menores de edad con vida, 19 niños y 6 adultos fallecieron, incluyendo a la profesora, cuyo cuerpo fue entregado a sus deudos.

Es una vergüenza el caso de “Frida Sofía”, porque jugaron con los sentimientos de la sociedad, gente rezando, llorando, para ver el milagro de que “Frida Sofía” fuera rescatada con vida.

¿Quién nos puede decir qué pasó con el avistamiento de los dedos de una niña moviéndose a primera hora del miércoles 20 de septiembre?, ¿si la perra rescatista les había llevado supuestamente con la menor, entonces, qué sucedió?, ¿por qué inventar que la niña se comunicaba por medios de golpes con el rescatista?, quien declaró que tuvo contacto con “Frida”, a la que así llamó, pero que en realidad no sabía su nombre y que tenía entre 12 y 13 años de edad, y que supuestamente “Frida” le dijo que estaba bajo una mesa de granito y que al parecer había tres niños más con ella. ¿Por qué dijeron las autoridades que ‘Frida’ pidió agua y que se la pasaron con una manguera y hasta señalaron que “Frida Sofía” estaba ya balbuceando. Que ya estaban a 50 centímetros, pero no en el tercer piso, sino en el segundo, y que tenía dos losas encima. Todos estos informes los declaró el rescatista a la transmisión especial que realiza Televisa… POCA MADRE…

¿Quién nos puede explicar lo siguiente?: “Estoy muy cansada”, lo cual supuestamente expresó la niña. La frase fue revelada por el almirante José Luis Vergara, quien coordinaba el rescate. Este había indicado que se consiguió hablar brevemente con la víctima y que le habían proporcionado agua y oxígeno. No obstante, aclaró que no se había tenido contacto visual con la niña, sino sólo infrarrojo y acústico con su voz. “Aguanta, pronto te sacaremos”, son las frases de aliento que se le repiten dijo el propio almirante Vergara.

Supuestamente, los voluntarios luchaban para llegar a la menor desde arriba después de romper una losa, si bien se mantuvo otro acceso desde donde también procuraron alcanzarla. “Todo indica que el corte que hicimos en la losa es lo que nos va a dar acceso de forma inmediata”, dijo en su momento el marino.

Todavía antenoche, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, pedía que los padres de “Frida Sofía” se comunicaran con él o con el almirante Vergara.

Por su parte, Lourdes Prieto, madre de una alumna, afirmó que no hay una lista y se desconoce quiénes pudieran estar atrapados y quiénes lograron salir. Agregó que volvió a la escuela porque alguien comentó que podría asistir el secretario de Educación, pero al final todo fue rumor.

Las mismas maestras del colegio confirmaron que todas las estudiantes de nombre Frida y las de nombre Sofía ya habían sido ubicadas, por lo que la estudiante atrapada no podía llamarse “Frida Sofía”.

Las primeras versiones apuntaron a que se trataba de una niña de entre seis y ocho años, identificada como “Frida Sofía”. Posteriormente, se aclaró que tendría entre 12 y 13 años y que todo se trataría de un malentendido.

En las últimas horas, ningún padre de los estudiantes hasta ahora desaparecidos se han hecho presentes en la zona del derrumbe de la escuela Enrique Rébsamen, en cuyo lugar, el último cuerpo sin vida encontrado entre los escombros fue el de una maestra de 58 años, cuyos restos ya fueron entregados a sus parientes.

La ciudadanía impide que entre maquinaria al edificio de Álvaro Obregón 286, porque aseguran que todavía hay gente con vida bajo los escombros

En el edificio de Álvaro Obregón 286 las labores de rescate enfrentan un conflicto, debido a que familiares denuncian que la Marina, por cansancio, intenta meter maquinaria pesada y aún hay personas con vida entre los escombros.

“Estoy muy molesta con la Marina, porque quiere sacar a toda la gente y a los civiles que están trabajando, como los “topos”, que son los que están sacando gente y los de la Marina ya los quieren retirar para meter maquinaria. Nuestra familia está allá adentro, mi hija está extraviada, yo no sé cómo está mi niña, pero no voy a permitir que metan maquinaria porque mi hija está allá adentro. Los de la Marina ya no quieren trabajar porque están agotados, ya no quieren estar batallando con tanto escombro”, grita la mujer al periodista Carlos Loret de Mola.

“Que nos dejen a nosotros, en el 85 no hubo Marina ni nada de eso, todos los mexicanos nos ayudamos, que nos dejen sacar a nuestras familias si ellos ya no quieren trabajar que nos dejen a nosotros”, señaló una persona.

“Al momento de querer ingresar a hacer nuestra labor, ya no nos permiten la entrada. La Marina y el Ejército no nos dejan entrar, nos dicen que por cambio de turno y eso ya ha pasado dos o tres horas. La Marina ya se cansó y quieren ingresar las máquinas y a nosotros no nos están tomando en cuenta como servidores públicos. Somos muchos rescatistas a nivel nacional e internacional y todos estamos afuera, inclusive también agotados, porque no nos dejan trabajar. Se ha comprobado que hay gente adentro, pero cuando hay un cambio de turno nos sacan a todos y se queda más de media hora solo el lugar, mientras la gente adentro está agonizando”, dijo enojado un servidor público de la Dirección de Servicios Médicos de Tlaquepaque, Jalisco.

A pesar que en la capital ha estado lloviendo, los voluntarios no tardaron en proporcionar lonas para los socorristas y así continuar con las labores de rescate.

Cabe destacar que el 20 de septiembre a las 23:32:19 horas, se vivió un susto, ya que se materializó una alerta de sismo por una réplica menor en Oaxaca. Sin embargo, esto no fue suficiente para interrumpir los esfuerzos y extraer a los “topos”.

Maquinaria, sólo para labores de limpieza

El coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que las labores de búsqueda y rescate de las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre continúan y son prioritarias, y rechazó que en ellas se utilice maquinaria.

“La maquinaria sólo se está utilizando en labores de limpieza”, aclaró el funcionario en su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P.

Xochimilco, devastado y olvidado

por las autoridades; sólo ayuda la ciudadanía

San Gregorio Atlapulco, pueblo de Xochimilco, necesita ayuda, está muy afectado tras el sismo del pasado 19 de septiembre, que dejó cientos de casas derruidas, otro tanto a punto del colapso y una cifra preliminar de al menos 10 personas fallecidas, de acuerdo a rescatistas y vecinos, y lo peor, es que las autoridades no han hecho presencia, a pesar que hay viviendas destruidas y la iglesia principal se colapsó.

Cientos de personas buscan asesoría de peritos o ingenieros que determinen qué tan riesgoso es regresar a sus casas a sacar sus pertenencias, saber si aún es seguro habitar las misma o qué ocurrirá si tienen que ser derruidas.

Lo peor, es que los pobladores denunciaron que en medio de las labores de apoyo y donaciones se han dado casos de abusos, como el de dos profesores que recibieron despensas en sus casas y ahora no las quieren entregar.

Hasta el momento, sigue sin luz San Gregorio y otras zonas de Xochimilco, como Barrio 18. Decenas de camiones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran estacionados sobre la Prolongación División del Norte, pero no en labores de restablecimiento del servicio.

En San Gregorio otras víctimas del sismo son cientos de mascotas que deambulan con hambre por los callejones y avenidas.

Continúa la esperanza de rescatar personas con vida

Hasta el momento, con un saldo preliminar de 60 personas con vida y 115 muertos se han podido rescatar de los edificios colapsados que dejó el terremoto de 7.1 grados del pasado 19 de septiembre, en la Ciudad de México.

Las personas halladas con vida son tres en el número 286 de Alvaro Obregón, dos mujeres y un hombre, tres en un edificio colapsado en Viaducto y Torreón, en la colonia Roma; uno más en Petén, en la Narvarte y uno en la calle de Coquimbo, en Lindavista.

Más de mil 200 inmuebles presentan reporte de daño y aún deben ser dictaminados por las cuadrillas de Protección Civil. En los albergues habilitados se estiman hay de 2,500 a 2,600 damnificados.

Edificios que están a punto del colapso

Protección Civil de la Ciudad de México desalojó todos los edificios del multifamiliar de Taxqueña, ya que está en riesgo de colapso. Las autoridades advirtieron a los vecinos que el edificio 4D, que está en contraesquina, tiene riesgo de derrumbe.

En la clínica 32 desalojaron a los pacientes y los reubicaron en el salón de fiestas de la unidad. En tanto, reportan que se necesita personal de enfermería y medicamentos.

El edificio del centro de espectáculos Plaza Condesa, ubicado en el número 4 de Juan Escutia, esquina Nuevo León y Tamaulipas, también está al borde del colapso.

Protección Civil informó que el edificio de El Plaza está dañado, por lo que se dispuso desalojo en la zona y se amplió la zona de seguridad a su alrededor.

En tanto, se desmintió el colapso de un edificio de departamentos en América y División del Norte, donde la delegación confirma que hay un inmueble fracturado, el cual fue desalojado, por lo que piden no dirigir brigadistas a ese punto.

En la avenida Insurgentes 300, el edificio “Canadá”, fue desalojado ante el temor de que colapsara por los daños que provocó el sismo de 7.1 grados.

Además, autoridades capitalinas desalojaron las inmediaciones en la calle de Medellín, ante el temor que en caso de caer el inmueble dañe los alrededores.