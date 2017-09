Capacidad para atender a los afectados del sismo: Ssa

#GraciasPorCuidarte, promueve la detección del cáncer de mama

El sector público y privado de Salud cuenta con la capacidad para responder a la demanda de atención, para atender a los afectados por el sismo de 7.1 en la escala de Richter, que se registró el 19 de septiembre, aseveró el Secretario de Salud, doctor José Narro Robles, quien estuvo acompañado por los directores del IMSS Mikel Arriola, del ISSSTE, José Reyes Baeza, así como por el director ejecutivo de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Francisco Osuna Sánchez, y el subdirector del Servicio Médico de Petróleos Mexicanos, Marco Antonio Navarrete Prida.

Por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las unidades médicas del sector público Salud atienden a toda persona que solicita servicio médico de urgencias como consecuencia del sismo, sin importar su derechohabiencia.

Hasta el momento han sido atendidos mil 819 lesionados, 80 de ellos en unidades de la Secretaría de Salud, 447 en el IMSS, 364 en el ISSSTE, 881 en los Servicios de Salud de la Ciudad de México y 17 en PEMEX. Se cuenta además con cerca de 700 camas de urgencia, mil 915 de hospitalización, 243 de terapia intensiva y más de 200 quirófanos, para continuar brindando atención a la población que lo requiera.

En cuanto al sismo del pasado 7 de septiembre que afectó sobre todo a Chiapas y Oaxaca, el Secretario de Salud puntualizó que no se bajará la guardia en el desarrollo de todas las acciones que se han venido realizando, Al dar a conocer la infraestructura dañada por el movimiento telúrico, detalló que el Hospital General Dr. Manuel Gea González presenta algunos daños y opera parcialmente, en el Hospital General de México se registraron daños en el área de pediatría, por lo que fueron reubicados 20 pacientes en el propio hospital. Los inmuebles de las 396 guarderías del Seguro Social no sufrieron daños, sin embargo, de manera preventiva se suspendieron sus actividades, en cumplimiento a los lineamientos de la SEP y de Protección Civil. Por su parte el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, informó que paulatinamente se abrirán los servicios del Hospital General “Dr. Darío Fernández” de la Ciudad de México, evacuado el día 19, toda vez que el dictamen preliminar indica que no sufrió daños estructurales, “lo que hizo posible que desde el día siguiente se pudiese atender en el servicio de hemodiálisis”. Adicionalmente, el IMSS habilitó el 01 800 623 2323 para brindar información sobre las personas atendidas y la ubicación de las clínicas y hospitales donde se encuentran, así como el número de celular 044 55 4494 1597, para enviar y recibir mensajes vía WhatsApp, con este mismo propósito.

TOP DOCTORS y Fundación SALVATI en un esfuerzo conjunto pensando en la salud de las mujeres y sus familias crean #GraciasPorCuidarte, cuyo objetivo esencial es promover la detección temprana, el cuidado y la concientización de la salud, del cáncer de mama. “Es un movimiento que celebra el valor de las mujeres cuando deciden ocuparse de su propia salud y en consecuencia del bienestar de sus familias usando la autoexploración, las revisiones clínicas o la mastografía, Se busca ayudarlas a vencer el miedo con medidas simples y efectivas para el diagnóstico oportuno, con altas probabilidades de éxito en el tratamiento durante etapas iniciales. Hacerles saber también, incluyendo a las pacientes con cáncer, que no están solas y que pueden seguir siendo atractivas, talentosas, divertidas y dinámicas como siempre, con la certeza de que el cáncer no es sinónimo de muerte y de que existen muchas formas para seguir adelante y superar esta enfermedad”, explica el doctor Gerardo Castorena, director de México Breast Center y uno de los médicos especialistas en cáncer de mama con mayor reconocimiento en Latinoamérica y miembro de la red de especialistas de Top Doctors® La mayor clínica privada virtual del mundo con 60,000 mejores médicos especialistas. #GraciasPorCuidarte es una campaña permanente que inicia con un evento el 30 de octubre, en el Museo Soumaya de las 9:00 AM a las 3:00 PM. Será un espacio enfocado a la salud, el aprendizaje, la diversión y la moda. Se enseñará a las mujeres que cursan con cáncer de mama a como maquillarse, cómo usar que por ejemplo ropa adecuada y turbantes para verse super bien afirma Isabelle Aloi-Timeus directora de Fundación Salvati, creada en 2011 con la finalidad de apoyar a pacientes de escasos recursos con fisioterapias oncológicas y pláticas bajo el lema de “Educar para Salvar”.

