Los desaparecidos del temblor

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

La encomiable solidaridad de los mexicanos y del esfuerzo de cada uno de los voluntarios y rescatistas que colaboran en las actividades para salvar la mayor cantidad de vidas en medio de los escombros, dejados por el terrible sismo de 7.1 grados que sacudió a por lo menos cuatro estados del centro del país el pasado 19 de septiembre, ha dado como resultado recuperar una gran cantidad de desaparecidos de entre las toneladas de restos de edificaciones; las cifras aumentan cada minuto y hasta que finalicen las actividades tendremos una cuenta clara de ello.

Empero, los desaparecidos en esta catástrofe son los políticos y líderes de partidos, de los que no se oye ni pío, con respecto a donar el dinero que destinó el INE en el 2018 para que gasten en los próximos comicios.

Los recursos para la reconstrucción

La realidad, es que los gobernadores se muerden las uñas de pensar que en los próximos días venga un nuevo reajuste del presupuesto del 2018, pues el recurso que necesitará del Fondo de Desastres Naturales superará lo previsto, cosa que se sabrá de manera acertada con el recuento total de los daños, pues en conunidades de Morelos, Puebla y Estado de México, de manera literal, cuadras completas de casas se colapsaron con el temblor y miles de familias se quedaron sin hogar.

La mayoría de los mexicanos, a excepción de los políticos, comparten la misma idea, que sean los 11.9 mil millones de pesos destinados por el INE a los partidos políticos para sus campañas del próximo año de donde salgan los recursos para cubrir esos daños. ¡Abuelita tus chanclitas!

Molestia nacional

La indignación es nacional sobre la cantidad de dinero que reciben los partidos, mientras miles de familias no tienen casa y lo perdieron todo, hasta los zapatos. Le muestro algunas de las ideas que circulan en las redes sociales:

“Señor presidente, Enrique Peña Nieto. Sin duda, su gobierno ha tenido momentos malos y usted en lo particular muy malos, pero Dios le ha puesto enfrente una oportunidad de oro; tenga el valor de enfrentar a los partidos políticos, llenarse de gloria, hacernos olvidar y pensar que fue un gran acierto tenerlo como presidente. Pida, provoque y logre que el dinero que se tiene destinado a las campañas electorales del próximo año, se done en su totalidad a reconstruir la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y todos los estados que pudieron verse afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado, día que sin duda quedará marcado en la memoria de todos los mexicanos. ¡Eso sí CONTARÍA y CONTARÍA MUCHO! Por favor, difundan este mensaje, para que el eco llegue a Los Pinos. Si prefieres que TU dinero se utilice para las campañas del próximo año por pensar que tiene un mejor uso de esa forma, borra este mensaje y no lo reenvíes”.

Otra más: “El director de Google dona 1,000,000 de dólares para la reconstrucción. La Unión Europea hace patente su apoyo para la reconstrucción. La ONU se pone a las órdenes del gobierno de México. La población civil de la CDMX nos demuestra una vez más las descomunales ganas de ayudar en la remoción de escombros y captación de víveres, medicamentos y herramientas. Y la maldita clase política y los despreciables de los partidos ponen mil pretextos para no donar ni un centavo del impresionante presupuesto para sus porquerías de campañas; dizque por ley no se pueden desviar recursos (cuando es de todos sabido que la mayor parte se la roban). Por ley del pueblo, que somos quien les matamos el hambre a la basura esa, exigimos que ni un solo peso se les dé a los malparidos, que todo ese recurso sea ocupado para rehabilitar Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y CDMX. Es nuestro dinero.

Tenemos que unirnos para exigir que los partidos no reciban ningún dinero para campañas. Estamos hartos, por ningún motivo queremos ver espectaculares, ni volantes, ni promocionales en TV ni radio, mucho menos sufrir sus campañas y hostigamiento por las inútiles votaciones.

Porque ahora que se necesita, están como lo que son, ratas escondidas en el anonimato, sin ayudar ni dar un vaso de agua, son una vergüenza para el país, pero más despreciables seremos todos si hacemos como que no pasa nada. ¡El dinero queremos que se utilice para México! que quede muy claro debe ser ocupado para reconstrucción. Te suplico. Vamos a hacerlo viral y vamos a lograr que se cumpla este reclamo, no queremos sus bazofias de campañas. Nada de votar.

El uso de esos dineros que se destinan a los partidos no tiene razón de ser, pues la publicidad en los medios la exigen gratis, o de lo contrario, alegan inequidad; asimismo, sería responsabilidad de los interesados la manutención de sus instalaciones, ¿Por qué tiene que ser de los impuestos de donde lo saquen?

Que está fuera de la ley

Que Morena y el PT dijeron que donarán la raquítica cantidad del 20% de lo que les toca de tajada de los 11.9 mil millones de pesos, una miseria; sin embargo, desde el INE ya les advirtieron que no se puede, pues sería considerado desvío de recursos.

Empero, el PT invitó al Instituto Nacional Electoral para que se sume a esta iniciativa y también done el 20% de su presupuesto, siendo que sus recursos para el año electoral 2017-2018 ascienden a 25 mil 400 millones de pesos, de los cuales el 75%, es decir, 18 mil 226 millones de pesos, son destinados a gastos del aparato burocrático.

La solución está en manos de la Secretaría de Hacienda, a cargo de José Antonio Meade Kuribreña, por cierto, uno de los que quiere ser presidente de México; desde ahí se podría decir no a los partidos y destinar el recurso a otro lado. Ummmm, ¿es mucho pedir?

A quién apoyar

Otros mensajes de los mexicanos afectados por la tragedia se refieren a la voracidad de algunos comercios, que a lo mucho, se convierten en centros de acopio o que después harán una colecta de centavos de las ventas a sus clientes y entregarán ese dinero a su nombre, cosa que les servirá para evadir impuestos.

En el WhatsApp se lee: “Ojalá y esté equivocado, pero observo y leo miles de personas donando tiempo, dinero, esfuerzo y comida, sus bienes y herramientas, vi dueños de tlapalerías y ferreterías dando todo lo que tenían, gente con tienditas y pequeños abarrotes regalando hasta el último chicle, panaderías de barrio regalando pan. Sin embargo, vi un Costco, Walmart vendiendo a placer, todo lo que la gente donó y ofreció de corazón, Home Depot, sin regalar un solo clavo, un taladro o una barreta, al contrario, ¡¡ni un descuento dieron!!, ojalá y no se te olvide esto al momento de decidir a quién comprarle el día de mañana, a los pequeños negocios que siempre estarán ahí, y te necesitarán para recuperarse o a los corporativos que sólo les importa vender. Comparte si estás de acuerdo y ayúdame a hacerles llegar este mensaje a Costco, SAMS, Walmart, Home Depot”.

El despistado

Desde Chetumal y Cancún salieron grupos de apoyo a la Ciudad de México para ser asignados a donde los requieran; sin embargo, de los ocho diputados federales con los que cuenta Quintana Roo en San Lázaro, sólo el legislador Carlos Gutiérrez García fue visto en la zona de desastre, en una cadena humana, mientras cargaba bultos de víveres y los subía a un camión, eso sin hacer alarde de quien era. Esperemos que también afloje una buena lana, ¿no?, digo si va a ayudar, que lo haga bien, jijijiji. Los demás, seguro se fueron a cambiar de chones, pues los ensuciaron cuando les agarró el evento en la cámara, y ya no regresaron, digo, si es que ese día asistieron y no se lo tomaron libre.

El cínico

De los demás, nada, sólo del senador Félix González Canto, se supo que ese mismo día del temblor, se fue a un restaurante popof en la Ciudad de México, con toda la banda de rat….no perdón…. de senadores a degustar el más caro de los cortes, mientras jura y perjura que todos los 165 predios que vendió, propiedad del estado, cuando fue gobernador, fueron transacciones lícitas. “Regularizaciones, conciliaciones de litigios y permutas”, que según el ex mandatario, forman parte de la “función normal de un gobierno”, y este tipo de operaciones “tienen valores distintos a los del mercado”…! mira a este angelito!

Entonces, el ex gobernador Borge Angulo, que hizo exactamente lo mismo ¿alegará que era su “función normal como gobernante” el despojar a Quintana Roo y darle terrenos casi regalados o regalados, de plano, a sus parientes? El cinismo no tiene límites. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com