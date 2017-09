México no se cae… Se vuelve más fuerte

Luego de tres sismos en el mes de septiembre, el pueblo mexicano ha demostrado estar dotado de todo lo que se presumía era carente, como unidad, valor, empatía y coraje

Oaxaca, Morelos, Puebla y Ciudad de México, las zonas más afectadas

Texto y fotos: Arturo Arellano

Impotencia de soldado rescatista La imagen de un militar llorando entre los escombros, en Jojutla, Morelos, después de haber rescatado los cuerpos sin vida de una madre y su hija, da la vuelta al mundo. La fotografía de este elemento de las fuerzas armadas es compartida ya por miles de usuarios de las redes sociales

El 7 de septiembre pasado, México fue sacudido por un sismo de magnitud 8.1 grados Richter, cuyo epicentro se dio en Chiapas y dejó graves consecuencias; posteriormente, cuando se creía que todo comenzaba un rumbo nuevo, se da otro movimiento telúrico, ahora de 7.1 grados, paradójicamente el 19 de septiembre, cuando se cumplían 32 años del terremoto que devastó la Ciudad de México, y que si bien ahora fue de menor intensidad, no reparó en dejar estragos, casi 40 edificios colapsados en la capital, siendo las delegaciones Cuauhtémoc y la Benito Juárez las más afectadas. El epicentro de este se dio en Morelos y el saldo de muertos al momento es de 169 en la CDMX; 73 en Morelos; 45 en Puebla; 13 en el Estado de México; seis en Guerrero y uno más en Oaxaca, a los que ahora se deben sumar los dos que perecieron por infarto durante el tercer sismo del pasado sábado -23 de septiembre- con una magnitud de 6.4 grados.

Sin duda, el que mayor afectación dejó fue el del 19 de septiembre, del que hasta el sábado pasado se registraban 39 réplicas y que sin duda revivió la tragedia de hace 32 años, pero a la par despertó también la conciencia del mexicano, que sacó a luz todas esas virtudes de las que se presumía era carente, tales como la unidad, empatía, valor y coraje para salir adelante, literalmente de entre los escombros, sociedad civil, Ejército, Marina y demás instancias, debieron arreglárselas para trabajar en complicidad y aunque de pronto los egos entorpecían las labores, siempre prevaleció el espíritu mexicano, de sangre guerrera, ese que no abandona a su compatriota en medio de la tribulación.

Se ha vivido de todo, desde una inexistente “Frida Sofía”, pasando por la esperanza de rescatar a un niño de nombre Víctor, del que después no se supo nada, pero también luego la destacada labor de los caninos de rescate, brigadas altruistas, ciclistas, motociclistas, doctores, ingenieros, transportistas, albañiles y miles de mexicanos trabajando codo a codo en favor de las más de 2 mil personas que quedaron sin hogar, algunas por el desplome total de las construcciones y otras tantas porque según los peritajes de Protección Civil ya no son habitables, en tanto algunas personas más siguen esperando la resolución de estas revisiones.

Son en total 38 edificios colapsados

Génova número 37; Puebla 282, Roma Norte; Salamanca y Oaxaca, Roma Norte; Tabasco y Medellín, Roma Norte; Álvaro Obregón y Valladolid; Laredo y Ámsterdam, Condesa: Eje 2 y Ámsterdam, Roma Norte; Yucatán y Querétaro número 286; San Luis y Medellín, Roma Norte; Roma Norte, calle Ámsterdam; Escuela Chihuahua y Orizaba; Orizaba y Chihuahua, Roma Norte; Baja California y Torreón; Baja California y Manzanillo; Amores y Viaducto; Edificio Servicio Nacional del Empleo; Colonia Del Valle, Patricio Sanz 612; Patricio Sanz 710; Eugenia y Edimburgo; Gabriel Mancera y Escocia, colonia Del Valle; Escocia y Ferrol, colonia Del Valle; Yácatas y Concepción Béistegui; Patricio Sanz y California; Tlacoquemécatl, calle 108; Miguel Negrete y Niños Héroes; Niños Héroes de Chapultepec, calle Galicia; Palmarola y Bretaña; Santa Cruz Atoyac; Malintzin y Tlalpan; Balsas 18, Miravalle; Malintzin y Tlalpan, Portales; Soriana Taxqueña; Santa Ana y Ejido; Ermita-Iztapalapa y Calzada de la Viga; Calzada de la Viga y Anastasio G. Sarabia; Avenida Santa Ana y Ejido Santa Cruz; Nueva Oriental Tlalpan; Acoxpa y Trancas.

Empero, los más sonados por la cantidad de muertes que allí acontecieron, fueron el edificio de Coquimbo 906, en Lindavista; el de avenida Álvaro Obregón 286, la fábrica de costura en Chimalpopoca y el Colegio Enrique Rébsamen, este último en el que desafortunadamente perdieron la vida 21 menores, cuatro adultos y donde surgió la polémica e inexistente “Frida Sofía”.

A seis días del terremoto y justo cuando ocurrió el tercer sismo el 23 de septiembre, continuaron las labores de rescate en cada inmueble, mientras que otros tantos esperaban el peritaje para entonces proceder a una demolición. Esto despertó en los mexicanos impotencia, que les llevó a las calles a exigir que se prologaran las acciones de rescate, recordando que en 1985, aun se encontraron sobrevivientes incluso poco más de una semana después.

El sábado pasado, DIARIOIMAGEN pudo platicar con uno de los ingenieros que trabajaba en una brigada revisando la zona Roma/Condesa, de nombre Eder Hernández, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, quien refirió: “tenemos que hacer una inspección de estructuras en toda la zona, para ello abrimos una sección en la página de la universidad, donde la gente puede reportar daños en sus hogares o edificios. Con esto se va generando una base de datos, que tomamos como medio para enviar a un grupo de expertos a revisar, estamos repartidos en varios puntos: Xochimilco, Neza, Taxqueña y en la Roma/Condesa”. Explica que “también se trabaja con protección civil, a nosotros nos ha tocado ubicar daños menores; sin embargo, seguimos buscando, para evitar riesgos a los habitantes de cada espacio al que llegamos”.

Recomienda: “identifiquen los daños en sus domicilios y soliciten la atención de un especialista, quien pueda darles una opinión con causa de conocimiento, en tanto si es un espacio que no reúne condiciones de habitabilidad, busquen un lugar donde pasar los días hasta tener un dictamen especifico y ver qué acciones se tienen que tomar en las construcciones”.

Al edificio de la avenida Álvaro Obregón 286, donde se presumía seguían personas atrapadas y con vida, arribó la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, quien previamente había logrado el envío de un equipo de profesionales en desastres naturales para apoyar en el rescate de las víctimas. La diplomática señaló: “el hecho de que todos los mexicanos estén contribuyendo, quiere decir cosas muy buenas, es emocionante, me parece semejante a lo sucedido en Texas después del ciclón “Harvey”, que gente común y corriente sale de sus casas para ayudar a sus vecinos, mientras tanto, México y Estados Unidos pensando en sus propias tragedias, también se están ocupando de las de sus vecinos, eso es lo que siempre debería suceder para mejorar la situación en el mundo, estar unidas todas las comunidades”.

Refiere que el equipo proveniente del país del norte “se quedará hasta el final, no terminan su labor hasta que el gobierno mexicano decida, no van a parar sus esfuerzos. Las autoridades mexicanas pidieron apoyo y lo trajimos de Los Ángeles, es un equipo certificado en este tipo de rescates, no importa si estamos hablando de 67 personas, 5 caninos y más de 23 mil kilos de material, lo más importante es que estamos listos para ayudar. Vienen y hablan con sus homólogos para crear una estrategia y llegar a las personas que pueden estar vivas”.

Hasta ahora, no se sabe si el número de muertos incrementaró o si los sismos se detendrán; sin embargo, el espíritu de unidad y de fuerza está vigente, se invita a la población a mantenerse alerta y con la disposición de seguir ayudando, ya que después de la tragedia viene la crisis y con ésta la falta de víveres, recursos y atención a los afectados, a quienes no debemos dejar desamparados, luego que esto deje de ser noticia.