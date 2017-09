Jojutla: la ayuda está retenida por autoridades

Jojutla.- Pobladores de este municipio hacen un llamado a las autoridades a que dejen llegar la ayuda que miles de voluntarios han enviado.

Vecinos del lugar afirman que el apoyo que están trayendo de fuera lo están reteniendo y aseguran que sólo los allegados a la administración municipal están recibiendo este apoyo.

Acusan al Ejército de no dejar sacar despensas de una iglesia donde ya tienen cientos de ellas armadas para apoyar a la comunidad.

“Nosotros estábamos trabajando haciendo despensas de la gente de fuera que ha traído cosas, gente de Puebla, Estado de México, Hidaldo y la Ciudad de México, nos ha ayudado trayendo muchas cosas, aquí la cuestión es que los soldados llegaron a la iglesia (bodega) que tenemos como centro de acopio diciendo que tenían la orden de arriba de no dejar sacar nada, eso no es justo, ellos no cargaron cajas ni nada, hay muchas personas que necesitan el apoyo y no les está llegando”, cuenta Constantino uno de los jóvenes voluntarios de esta golpeada ciudad.