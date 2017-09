Los que vivimos el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985, no teníamos redes sociales, y por favor utilicen esas herramientas correctamente

Los que vivimos el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985, no hemos olvidado que hubo más de diez mil muertos entre los escombros de derrumbes por todas partes de la ciudad.

No teníamos Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp.

Nos quedamos sin teléfonos, aún no había celulares, tampoco teníamos etiquetas, como las de hoy: “Baby Boomers”, “generación X”, “Millennials”. Y también, como una forma de solidaridad salimos a las calles para apoyar, como hoy, a quienes movían los escombros; no les faltaron comida, agua y el infinito agradecimiento de todos.

Aún nos duele aquel 19 de septiembre, es difícil de olvidar; lo tenemos más presente que nunca por la coincidencia del sismo el mismo día de 2017.

Hace 32 años, se instalaron innumerables albergues, hubo acopio de medicamentos, despensas, y ayuda de todo tipo. También llegaron brigadas de otros países para auxiliarnos.

Hoy, los medios electrónicos convierten en héroes a los “millennials”.

¿No tendrán más de qué hablar? ¿Buscan más rating? En mi opinión, los millennials hicieron lo correcto: dejaron su estado de confort y salieron a las calles a apoyar, se organizaron y trabajan donde se requiere; qué bueno que lo hacen.

En 1985 hubo muchos jóvenes, adultos, niños “sin etiquetas” que hicieron lo mismo que hoy hacen los “millennials”. Hubo más héroes todos anónimos, y los daños fueron dramáticamente mayores que nunca.

Mis amigos millennials dicen que no puedo comparar los sismos del 85 y el reciente porque “eran otros tiempos”, “no lo vivimos”, “hay mucha diferencia”. Lo que no acabo de entender es el tremendo cansancio físico y emocional que les causa participar en el rescate, en albergues o cocinas improvisadas, es tanto que algunos han tenido que visitar al psicólogo o tomar medicamentos para sentirse tranquilos.

Me alegra que no hayan vivido el sismo del 85, pero que no exageren, porque con etiquetas como millennials o sin ellas, los mexicanos hemos demostrado ser solidarios siempre que se necesita.

Las redes sociales han servido para criticar, lanzar rumores, audios anónimos, falsas alarmas, chismes y chistes. Muy pocos han hecho un trabajo serio, y los demás, en vez de ayudar confunden, dan información falsa, desaniman y en muchos casos entorpecen la información verídica. También han servido para subir fotos y “presumir” cómo y cuánto “ayudan”.

Sé que a los medios electrónicos les gusta aumentar el rating y, quizá por eso, los millennials son los héroes del macro sismo en este 2017. Tienen mi reconocimiento y admiración, pero por favor, no se “crean” y sigan adelante con el mismo entusiasmo con que empezaron.

✰✰✰✰✰ Debido al sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, Air France y KLM reiteran su apoyo a clientes con boletos emitidos antes del 21 de septiembre o el mismo 21 de septiembre de 2017.

Vuelos desde, hacia o vía la Ciudad de México entre el 19 y el 26 de septiembre de 2017.

A través de la política de protección y flexibilidad de las aerolíneas, para cambios de fecha o vuelo sin costo extra, deberán ser efectuados antes del 30 de septiembre de 2017 o durante ese día.

La nueva fecha de viaje debe establecerse antes del sábado 30 de septiembre de 2017, incluido el sábado.

Para consultar la política de excepción completa ponemos a su disposición para comunicarse al centro de atención telefónica (Air France 001 404 209 3507, KLM 001 404 209 3508); redes sociales; agencia de boletos o acercarse a su agente de viajes predilecto.

✰✰✰✰✰ La Fundación Airbus y la Fundación Angel Flight México por medio de su servicio de ambulancia aérea unieron sus fuerzas para proporcionar transporte de emergencia a la población afectada tras el terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre,

Dos helicópteros ligeros de la familia Ecureuil -un AS355 y un H130- fueron puestos a disposición para el traslado a hospitales de pacientes críticamente heridos, así como para el transporte de víveres y medicinas.

Las operaciones comenzaron el miércoles pasado con el traslado de niños heridos y el transporte de medicinas. Los helicópteros también permitieron a expertos sobrevolar las 17 comunidades afectadas por el sismo y evaluar las necesidades.

En el Estado de Morelos -epicentro del terremoto- la Cruz Roja pudo entregar más de una tonelada de víveres en beneficio de unas 200 familias.

✰✰✰✰✰ Durante el sismo pasado, hay pacientes que perdieron sus lentes de contacto y hay personas ayudando que bien podrían utilizar lentes de contacto para los trabajos de rescate en lugar de armazones que complican el movimiento. Cooper Visión México pone a disposición de las personas afectadas, rescatistas y voluntarios, lentes de contacto graduados para apoyarlos durante esta difícil situación.

Puedes contactarlos directamente en el teléfono: 01800 087 2028 o en el 5255 5478 7400.

✰✰✰✰✰ Debemos retomar, dentro de lo posible, y poco a poco la actividad diaria por esta razón los invito a disfrutar del Festival Sabores de Oaxaca que se realiza en la Hacienda de los Morales que tiene una lista de platillos que la identifican como los siete moles regionales, los chapulines, tlayudas, molotes, tamales y deliciosos postres como la nieve de leche quemada o la capirotada de piloncillo y queso Cotija.

Los platillos son maridados con vinos de la Casa Monte Xanic, recomendados por el sommelier Mauricio Millán. Es momento para relajarse y disfrutar la cocina tradicional de Oaxaca que en esta ocasión fue preparada por el subchef de la Hacienda, Benigno Fernández y su equipo de cocina.

Los Sabores de Oaxaca en la Hacienda de Los Morales estarán lo que resta del mes de septiembre en el comedor principal de las 13:00 a las 00:00 horas.

