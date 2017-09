Inseguridad provoca rebelión de empresarios turísticos y policías

Yolanda Montalvo

Que las 100 patrullas que el ayuntamiento de Benito Juárez rentó, se parecen a “Frida Sofía”, todos escucharon hablar de ellas, hay quienes dicen que oyeron sus sirenas, otros las vieron pasar, incluso hay quien asegura que estuvo a bordo de una de ellas, la emoción a lo mucho perduró tres meses, pero ahora resulta que no están por ninguna parte.

Eso dijeron los policías que ayer se manifestaron a las afueras del edificio de gobierno del municipio con mayor índice delictivo en el estado, sobre el cual pesa una alerta de viaje de los Estados Unidos, por la cantidad de ejecuciones, que en lo que va del año suman 130 por lo menos.

Botas rotas, uniformes viejos, chalecos antibalas caducados, es lo que portan los policías, mientras en los informes de gobierno el cuento fue otro; los agentes pidieron se cumpla con la dotación de equipo adecuado, pues los uniformes ellos los se los mandan hacer en 800 pesos, que salen de su bolsa, mientras a la quincena algunos no ganan más que eso.

¿Y el sueldo?

La queja principal fue que el aumento de sueldo retroactivo a enero, hasta el día de ayer, no se los pagaron. Al quite salió el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Brahms, mientras el alcalde se quedó en la seguridad de su oficina (abajo de su escritorio, jijijiji), calmó los ánimos, pues les juró y perjuró que ayer mismo les pagarían los nueve meses de incremento.

De los uniformes, chalecos, armamento y patrullas no quiso hablar con ellos Guillermo Brahms, pues dijo sólo atendería uno de los temas y lo demás, pues que se esperen a las siguientes promesas de campaña. ¡Abuelita tus chanclitas!

Seguridad pública ¿una farsa?

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, Darwin Puc Acosta, negó que se haya montado un show sobre el operativo policiaco que se realizó el pasado fin de semana para medios de comunicación internacionales, con el fin de mejorar la impresión sobre la seguridad en el polo turístico más importante de México. El funcionario aseguró que nunca lo ha hecho…ni lo volverá a hacer, jijijijiji.

Aunque Puc Acosta puso cara de sargento mal pagado cuando lo cuestionaron sobre ello, al final se hizo bolas, pues ante la insistencia del porqué los periodistas extranjeros que fueron vistos en las patrullas portaban chalecos antibalas, terminó por aceptar que si, que los reporteros eran del Reino Unido y que les dieron el equipo necesario para su protección.

Empero, para que no se quejen los periodistas locales, Puc Acosta está dispuesto a prestarles chalecos antibalas…. ya sabe…. de esos caducados..jijijiji… mejor que así los deje.

Resultados, antes que más impuestos

En las condiciones laborales con las que los policías de Benito Juárez realizan su labor, no se puede exigir que no exista una alerta de viaje, ¿con qué ojos de divina tuerta? ¿Cómo se puede hacer frente a la delincuencia organizada que sí invierte en armas y equipo? Empero, hace unos días el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, quien se promueve como uno de los “presidenciables”, propuso crear un impuesto por internación, aplicable a los extranjeros que ingresaran vía aérea a los destinos turísticos del país con aeropuertos internacionales, que se ejercería primero en Cancún y Baja California, para que con esos recursos se invierta en el combate a la inseguridad.

Sin embargo, los empresarios turísticos, al igual que los policías, ya se pusieron al brinco y formaron un bloque de rechazo, en la imposición de esa medida, los titulares de las asociaciones de hoteles, de náuticos, de tiempos compartidos, de agencias de viaje, así como el presidente del Museo Subacuático de Arte.

¿Dónde está la transparencia?

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel, que de por si nunca ha tenido pecho de ropero para guardar nada, ahora se descosió y sacó toda su furia: “tenemos cero promoción, cero transparencia, dónde está el dinero”. ¡Que alguien le explique!… a él y a todos los quintanarroenses.

“A mí que no me vengan a decir ahora que descubrieron que las arcas las dejaron vacías y que no tienen dinero; durante la campaña política debieron analizar la situación para comenzar a gobernar”, ¡sopas perico!

Incentivar al turista

El presidente del Museo Subacuático de Arte, Roberto Díaz Abraham, asegura que al turista hay que darles incentivos que los hagan venir; sin embargo, aseguró que lo que se recauda es mucho dinero, pero mal administrado, no se refleja en seguridad para los visitantes, ni en una buena imagen.

El rebelde

Que de ser necesario iniciará una guerra contra la federación, pero más impuestos, eso si no está dispuesto a admitir, pues entre alertas de viaje, inseguridad y gravámenes, la amenaza es contra sus asociados, aseguró el dirigente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Sergio González Rubiera.

La lista de impuestos es larga, según lo dicho por González Rubiera, el sector náutico paga 62 por ciento; incluso calificó de inconstitucionales gravámenes, como el que durante su mandato impuso Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, del 10 por ciento sobre las contribuciones del cancunense, es lo que cobran por ir a sacar licencia; tres por ciento sobre nómina; el de vivienda, el Impuesto al Hospedaje y ahora viene esa ocurrencia de Enrique de la Madrid.

Aunque ese lo pagarían los extranjeros, los hoteleros no creen ya que la industria turística tendrá algún beneficio en cobrarlo, sino más bien, irá a parar al bolsillo de algún funcionario; sólo mire lo que pasó el sexenio pasado.

Lo que Beto se llevó

A un año de la salida de Roberto Borge Angulo de la gubernatura, no parece haber solución a lo que dejó atrás, y aunque el ex mandatario de Quintana Roo haga huelga de hambre, que mucha falta le hace, es hora de que se resuelva el asunto de la malversación de unos mil 400 millones de pesos recaudados del Impuesto al Hospedaje, que no se aplicaron a la promoción ni a nada.

Es tiempo de que el gobierno federal se aboque a destinar los recursos necesarios para la seguridad de los polos turísticos que son el pilar de esa industria o después tendrán que recoger los escombros con palas cuando el negocio se derrumbe.

Policías sin equipo, recaudación de impuestos que después no se sabe a dónde se fueron, son sólo la punta del iceberg, que impide que la seguridad llegue a las calles de todo el estado. Tantán.

