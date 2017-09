Les quitan el subsidio y pluris, ¿y luego..?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En medio de la euforia de renuncias presupuestales a fin de crear un fondo multimillonario de reconstrucción, los dirigentes de los partidos de la oposición y la ciudadanía vieron cómo el líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, los rebasaba al presentar una iniciativa de reforma constitucional que pondría fin al 100 por ciento de los subsidios gubernamentales a los partidos políticos, lo cual supondría un ahorro de 6 mil 800 millones de pesos anuales.

La iniciativa incluye además la eliminación de los diputados federales y locales, y los senadores plurinominales, con lo cual se tendría un ahorro de otros 11 mil 600 millones de pesos cada año.

Ochoa Reza presentó esta iniciativa a la fracción del PRI en San Lázaro, acompañado por el senador Emilio Gamboa y el diputado César Camacho, coordinadores respectivos de las bancadas del tricolor en cada cámara.

La suma de medidas logaría un fondo de casi 20 mil millones de pesos que serían destinados a apoyar a quienes resultaron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, y serían la base de la reconstrucción nacional, dijo.

Con Ochoa Reza estuvieron además: Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI; Héctor Gómez Barraza, secretario de Operación Política; Claudia Pastor Badilla, representante del PRI ante el INE; Arturo Zamora, líder de la CNOP y la senadora Hilda Flores, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas.

Ayer mismo el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera convocó a nombre de quienes integran el Frente Ciudadano por México –es decir: PRD y MC–, a un acuerdo político para suprimir el 100 por ciento del subsidio a los partidos políticos.

Al parejo de ello el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, se congratuló que al fin la dirigencia de su partido y su coordinador, hicieran una propuesta coincidente a la que él y otros senadores blanquiazules presentaron desde inicios de este año.

Cordero advirtió sin embargo que se debe seguir una ruta distinta a la propuesta por su coordinador y por el PRI y otros partidos, incluso el presidente del INE, a fin de que la renuncia a los subsidios partidarios no incurra en la ilegalidad.

“Yo no coincido con (Lorenzo Córdova, presidente del INE), no tiene sustento legal para proponerlo y se van a meter en un problema, el INE se va a meter en un problema cuando la Auditoría los observe por desviación de recursos públicos o peculado, porque el destino (de las prerrogativas a los partidos) es muy claro en la ley de a dónde y para qué se tienen que utilizar los recursos públicos.

“Lo más sensato, lo que legalmente procede, es decretar la suspensión de la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, lo cual nos permitiría destinar los recursos este año y además los recursos que ya están programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, poderlos utilizar para la reconstrucción de vivienda, que es lo que urge en este momento en el país y eso va a blindar legalmente el proceder y el actuar de todos.

“Yo creo que es una salida si quieren imperfecta, lo perfecto sería modificar la Constitución, pero esto nos daría solución inmediata y un blindaje legal a todos en este momento”, precisó.

Cordero indicó que su propuesta, avalada además por otros 13 senadores del PAN, podría aprobarse por mayoría simple en la sesión del siguiente jueves en el Senado y en la del martes siguiente en la Cámara de Diputados y entonces quedarían disponibles legalmente los recursos de los partidos.

“Y en la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados pues tendrían un recurso de cerca de 6 mil 500 millones de pesos para poder destinar a la construcción de infraestructura, de la construcción de vivienda en las zonas afectadas del país”, agregó.

Bien, ¿y luego?

Aquí habría que recordar el por qué en la reforma política de 1996-97 promovida por el entonces presidente Ernesto Zedillo decidió otorgar subsidio público a los partidos.

Esa decisión fue aplaudida ampliamente por todos los sectores porque ponía fin al flujo ilegal de recursos públicos y privados a los partidos y establecía además la rendición de cuentas.

Al desaparecer este mecanismo de financiamiento y rendición de cuentas, se abrirá la puerta de nuevo al flujo de recursos oscuros (tanto de los gobiernos federal y estatales o municipales) hacia los partidos o lo que es peor, de grupos del crimen organizado o del narco.

Como no habría financiamiento público, no habría tampoco rendición de cuentas ni fiscalización. Si no les dan dinero no tienen por qué auditarlos.

En este nuevo esquema quienes saldrían mejor posicionados son aquellos partidos que cuentan con gobernadores y con la Presidencia de la República. Y esos son sin duda el PRI y el PAN… el PRD tiene apenas 4 gobernadores.

La anulación de subsidios afectaría a partidos como Morena, PT, PES, MC que no tienen ningún gobernador.

¿Fin a pluris?

El otro golpe que se les viene encima a los minipartidos es la desaparición de los diputados y senadores pluris.

Al reducirse la Cámara de Diputados y el Senado a sólo 300 legisladores de mayoría y a 64 senadores, ciertamente se obtendría un buen ahorro, pero automáticamente quedarían fuera las fuerzas más débiles.

Lo explico:

El PRI cuenta hoy en San Lázaro con 155 diputados de mayoría y con 47 pluris; el PAN con 55 de mayoría y 53 pluris; el PRD con 33 de mayoría y 27 pluris; Morena de López Obrador 14 de mayoría y 21 pluris; Partido Verde 29 de mayoría y 18 pluris: MC 10 de mayoría y 15 pluris; Nueva Alianza 1 de mayoría y 10 pluris y PES 0 de mayoría y 8 pluris.

Es obvio que de desaparecer a los pluris se podría correr el riesgo de que el PRI tuviese mayoría simple seguido por PAN, PRD, PVE y Panal y Morena de AMLO como la quinta fuerza muy disminuida con apenas 14 de 300 diputados federales.

Así que quienes aplauden a la primera el fin de subsidios públicos y la desaparición de pluris, podrían más pronto que tarde estarse dando de topes contra la pared por los resultados de las 2 medidas.

Peeero… pues ahora las redes sociales y la superficialidad mandan. Vamos a ver en qué termina esta euforia de anulaciones y recortes. Por lo pronto el PRI lleva mano en las propuestas porque es obvio que ambas medidas lo benefician ampliamente.

