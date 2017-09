¿Dónde están los gobernantes?, no importa, a México lo levantan sus jóvenes

Arturo Arellano

Fotos: Lulú Urdapilleta

Mucho se hablaba en los últimos meses de la apatía, pereza y falta de responsabilidad de los llamados millennials; sin embargo, son éstos mismos ahora quienes se han puesto la camiseta de líderes y rompiendo con todo tabú han dirigido brigadas, equipos de civiles que se han lanzado a las calles a “partírsela” por su país. Mientras tanto, los grandes ausentes son aquellos que en breve suplicarán por el voto de los mexicanos.

Políticos, gobernantes, delegados y demás supuestos responsables del bienestar de México, y decimos supuestamente por que en medio de esta tragedia simplemente desaparecieron… No obstante ¿Saben qué?, no importa, no importa, porque el pueblo mismo ha demostrado que puede y sabe sostenerse solo, no está pensando en nuevas elecciones, no está pensando en campañas políticas, el pueblo está pensando por primera vez desde hace mucho tiempo, en su propio bienestar, que ha quedado claro, somos los únicos que podemos llegar a ello.

Sí, se vienen las elecciones para la Presidencia del país, pero en este momento lo verdaderamente importante es la reconstrucción del mismo, que si bien ya se encontraba agonizante, víctima de la delincuencia, narcotráfico, corrupción y demás enfermedades sociales, ahora la madre naturaleza vino a darnos una estocada casi letal, una estocada que si bien ha dejado tragedia, muertos, hambre y desgracia, también trajo consigo una inyección de “México”, no hay otra manera de describirlo, una verdadera inyección de “mexicanismo”, porque eso que se ve en las calles desde el pasado 19 de septiembre es lo que verdaderamente somos, pura fuerza, unión, garra, coraje, pero ese coraje que no te ciega, más bien te despierta y te vuelve un guerrero, ese de la sangre azteca que corre por las venas de todo nuestro pueblo mestizo.

No ha hecho falta más, clara muestra de que el gobierno puede empezar a preocuparse, porque así se le oye a la gente en las calles, fuertes y expresando: “no los necesitamos”, eso debería al menos resultar en una catarsis política también, en una sacudida de conciencias que ojalá milagrosamente despierte el amor y preocupación por México. Hasta ahora, no ha sucedido, ya que muchos han querido aprovecharse del donativo civil para inflar sus mínimos esfuerzos por reunir víveres, herramientas o medicamentos; afortunadamente, las redes sociales han sido un medio en el que su sucio y descarado trabajo quede descubierto o al menos les sea más complicado.

Si bien por fin y en un acto más de presión que de conciencia, los partidos aceptaron donar a los damnificados por el sismo parte de las prerrogativas que les fueron asignadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los mexicanos creemos que en una situación como ésta, no es suficiente, pues el pueblo está cansado y preso de un hartazgo político.

Fueron millones los que firmaron la petición para que los líderes de todas las fuerzas políticas nacionales accedieran a tomar esa medida, mientras que el Frente Ciudadano por México, conformado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, propusieron que no sólo sea donada una parte del dinero, sino la totalidad del mismo que sería destinado a sus campañas, de las que estamos seguros en este momento, nadie quiere saber nada. Se espera que en los próximos días los líderes políticos tomen acciones de verdadera humanidad y compromiso con la gente, en la que por una vez dejen de lado sus intereses personales y pongan todos sus esfuerzos al servicio de la patria, esa con la que se comprometieron cuando tomaron sus cargos, esa a la que han abofeteado con actos de corrupción e indiferencia, a esa patria a la que le deben tanto, pues ésta es una oportunidad de oro para redimirse y convertirse en verdaderos mexicanos.