“Logramos desprendernos del egoísmo que nos mantenía, pensando que mientras nosotros y los nuestros estuviéramos bien, poco importaba cómo estuvieran los demás”: Eugenio Derbez

Asael Grande

A una semana del fatídico 19-S, varios artistas del medio del espectáculo, no sólo se han sumado a las labores de rescate y apoyo para ayudar a las familias que perdieron su patrimonio, también se han solidarizado con mensajes de aliento y mensajes de apoyo para esta gran nación, México; uno de ellos, el actor Eugenio Derbez, visiblemente conmovido, subió un mensaje de apoyo a sus compatriotas, a través de un emotivo mensaje en un video de su red social Instagram:

“Siempre había oído decir que para que México cambiara tenían que pasar muchos años, muchas generaciones. Siempre pensé que no me iba tocar vivir para ver ese México con el que todos soñamos… y hace unos días un terremoto nos sacudió. Nos sacudió por fuera y por dentro; nos sacó de nuestro letargo y nos demostró que sólo en 50 segundos podemos ser otro país. No el país de los políticos corruptos, no sólo el país de los mexicanos que sólo están viendo a quien se friegan, no el país de los mexicanos que asaltan, que roban, que engañan, sino el país de los mexicanos que, como hoy, salen a la calle a arriesgar su vida para rescatar a otros, a regalar comida a quien lo necesita, a ofrecer gratis su coche, su moto, su bicicleta, sus manos.

Ahora sí podemos estar seguros que somos más los buenos que los malos. El 19 de septiembre nació un México nuevo. Un México en el que, en vez de pelearnos y mentárnosla en el tráfico o criticarnos y quejarnos los unos de los otros, nos hemos unido todos en una sola raza; un México en donde vimos luchar juntos, remover escombros hombro con hombro a los ricos con los pobres, a los jóvenes con los viejos, a los de la derecha con los de izquierda, a los creyentes y a los ateos. Juntos todos unidos como lo que realmente somos: hermanos. Un México donde la gente está saliendo a ayudar regalando su trabajo: los doctores, los arquitectos, los albañiles, los ingenieros. Restaurantes regalando comida, ferreterías donando equipo y herramientas, gente abriendo las puertas de sus viviendas para albergar a desconocidos, amas de casa cocinando para alimentar a extraños, oficinas abriendo sus señales de WiFi para que la gente se pueda conectar, extraños que se abrazan sin conocerse cada vez que rescatan a alguien.

El 19 de septiembre los mexicanos tomamos la ciudad, tomamos México en nuestras manos, si lo soltamos, si la semana que entra volvemos a ser los mismos que éramos antes del terremoto, habremos perdido una gran oportunidad… y es que, en serio, en estos días logramos desprendernos del egoísmo que nos mantenía pensando que mientras nosotros y los nuestros estuviéramos bien, poco importaba cómo estuvieran los demás. La naturaleza nos forzó, nos obligó a que nos volteáramos a ver, a abrir los ojos, a abrir el corazón, y a recordar quiénes somos en realidad y lo que somos capaces de lograr juntos. Ese es el México que nació el 19 de septiembre, ese es el México en el que quiero vivir; el México del que todo el mundo entero está hablando. Me preguntan que si me da miedo que vuelva a temblar, no, lo que da miedo es que una vez que pase la emergencia volvamos a ser los mismos de siempre. No hay que permitirlo, no podemos darnos el lujo de perder lo que acabamos de ganar. Si en estos días ha nacido un México nuevo, dejémoslo vivir, hoy más que nunca, ¡que viva México!”.

El actor subió su mensaje, acompañado de un texto: “¿Cuánto tiempo tardan en cerrar las heridas? ¿Cuándo dejan de doler, se olvida? ¿Qué va a pasar cuando hayan recogido todos los escombros?”.

Otros famosos que han unido su voz y apoyo a México, han sido Érika Zaba (OV7), Diego Luna, Gael García Bernal, Belinda, Maná, JNS, Ana Brenda, y Salma Hayek, quien donó 100 mil dólares para los esfuerzos que UNICEF realiza en la zona del desastre.