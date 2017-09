#PartidosDenSuDinero

Se podrían construir viviendas para 60 mil personas

Los mexicanos exigen al Instituto Nacional Electoral que done los casi 7 mil millones de pesos que destinará al financiamiento público de los partidos políticos el próximo año

Gloria Carpio

La ciudadanía comprueba, una vez más, que las autoridades y los políticos no viven para servir y mucho menos sirven para vivir, es por ello que los mexicanos estamos más listos que nunca, para no esperarlos y tomar acción nosotros mismos, tras la desgracia que dejó el terremoto de 7.1 grados, que sacudió no sólo la tierra, sino también la conciencia de los mexicanos, a los únicos que no les sacudió la conciencia fue a los políticos y sus partidos, porque claro está que ellos no tienen conciencia, sólo trabajan para engordar su cartera.

Es por ello que la caricatura “Cargando la cruz”, que ha circulado por redes sociales, ha tomado fuerza al señalar: “Urge sacar estos escombros y salvar a México”, lo cual ha cimbrado la mente de millones de personas.

Fueron seis entidades del país las principales afectadas por el terremoto del pasado 19 de septiembre: Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, por lo que la ciudadanía, 1.4 millones de personas para ser exactos, exigieron que los partidos destinen el dinero de sus campañas para la reconstrucción de México, es por ello, que la sociedad está provocando otro terremoto, pero esta vez a sus autoridades, en específico a sus representantes populares, particularmente a los partidos, que están por recibir un presupuesto multimillonario para las campañas que están a punto de arrancar el próximo 2018.

Y mientras algunos ciudadanos colaboraban en las labores de rescate, otros promovieron una iniciativa para obtener recursos que ayuden a la reconstrucción de las zonas afectadas por los temblores.

La más popular, sin duda, ha sido la petición de la ciudadanía que exige al Instituto Nacional Electoral, que done los casi 7 mil millones de pesos que destinará al financiamiento de los partidos el próximo año.

La propuesta fue hecha a través de la plataforma change.org -un sitio web- en el que se hacen propuestas de todo tipo y la gente se manifiesta a favor de la iniciativa y sólo durante la noche del jueves 21 de septiembre ya tenía casi 2 milloes de simpatizantes.

Con hashtag #PartidosDenSuDinero, la propuesta despertó enormes simpatías en redes sociales y se mantuvo varias horas dentro de los temas destacados de Twitter.

Incluso, con parte de ese dinero se podrían construir casas para 60 mil personas que perdieron su vivienda tan sólo en el temblor del pasado 7 de septiembre.

Y es que, los ciudadanos de a pie, los que no tienen fuero, influencias o millones de pesos en sus cuentas, fueron los primeros que abrieron sus casas y se despojaron de sus pertenencias para dar lo que fuera posible, en apoyo a los rescatistas, en un gesto de extenderles la mano a los héroes de a pie, que si bien, en esta ocasión la hicieron de rescatistas, son los mismos que impulsan la economía, trabajando largas jornadas, los que pagan impuestos y de nueva cuenta, la clase política, los decepciona a todos.

Los partidos políticos, ahora sí se escudan en la ley, de que no existe un marco jurídico, para que donen su presupuesto, pero sí se puede.

El hambre por el dinero que tienen los partidos, así como la ambición de varios funcionarios públicos, como es el caso de Aurelio Nuño, el “famoso” secretario de la SEP que sabe “ler” mas no leer, se burló, junto con la Marina, de la mentira llamada “Frida Sofía” en el colegio Enrique Rébsamen, seguramente con la intención de ganar votos y ser el próximo presidenciable en el 2018, al quedar como un héroe, pero el teatro de la mentira “Frida Sofía”, se lo echó a perder.

Es así como el hambre de los gobernantes y los políticos por mantener su negocio a flote, de que no se vean perjudicados sus sueldos y lo que puedan usar en sus campañas, les puede más que el ejemplo que está dando todo el país.

Los ciudadanos no esperaron el llamado de su candidato o de un partido para salir a las calles, no tuvieron que hacer campaña, para solicitar voluntarios.

Es hora de actuar, de dejar los discursos a un lado, porque en estas horas, posterremoto, hay imágenes de ciudadanos bajo la lluvia, en la noche, con frío, con hambre y nadie lo pregona, nadie se propone para candidato.

Su ejemplo habla más que cualquier promesa, son acciones y eso es lo que necesita la generación joven, que va a ser un gran porcentaje del voto útil.

El hashtag #PartidosDenSuDinero ha cobrado ya mucha fuerza en Twitter. Si bien consejeros del INE han explicado que no hay forma legal de ceder esos recursos etiquetados, los ciudadanos están convencidos que debe haber manera de lograr esa donación. “No queremos ver espectaculares, volantes, ni spots en TV ni radio. ¡Queremos ver ese dinero destinado para México!”.