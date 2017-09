Será este jueves cuando se concluyan labores de rescate

Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, anunció que hasta hoy continuarían buscando gente con vida

Arturo Arellano

Luego de poco más de una semana desde el terremoto de 7.1 grados Richter, Protección Civil y el jefe de los Servicios de Emergencias, anunciaron que se darán por terminadas las labores de rescate, señalando que “es poco probable que a estas alturas se encuentre a alguien con vida”.

Por lo anterior, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, indicó que los rescatistas seguirán trabajando entre los escombros hasta este 28 de septiembre. “Puedo decir que en este momento sería poco probable encontrar a alguien vivo”.

También declaró que aproximadamente 43 personas siguen desaparecidas, en su mayoría en los edificios ubicados en colonia Roma Norte, seguramente atrapadas bajo los escombros.

En tanto, más de 44 mil escuelas en seis estados han reanudado sus labores; sin embargo, en la Ciudad de México, sólo 103 de los más de 8 mil planteles públicos y privados han reanudado clases.

Martín Méndez, uno de los sobrevivientes a la catástrofe

Martín Méndez, uno de los sobrevivientes a la catástrofe; cerrajero de oficio, quedó atrapado en el edificio ubicado en avenida Álvaro Obregón 286, luego que se le encargó colocar unas chapas en las oficinas ubicadas dentro del inmueble. Martín narra: “yo había participado del simulacro por la mañana por el aniversario del terremoto de 1985, acudí a tomar medidas y checar el material que iba a necesitar, regresé a las 13:00 horas, aún me dio tiempo de colocar un chapa, cuando empecé a sentir el sismo, fue muy intenso”, recuerda.

“Todos corrieron a las escaleras de emergencia y querían bajar al mismo tiempo, a mí me aventaron y me caí, encima de mí cayeron otras personas, se me rompió la rodilla, a partir de entonces no pude levantarme”. Estoy agradecido con Dios por haber sido encontrado por los rescatistas 17 horas después de haber quedado atrapado.

Don Martín pudo tomarse una fotografía entre los escombros, dejando testigo de que “un archivero me salvó la vida, impidió que quedara aplastado.

Pidió a las autoridades “no utilizar maquinaria pesada aún, porque es bien canijo estar atrapado, escuchar ruidos fuertes, sientes que te van a aplastar”.

El cerrajero no se encontraba solo en esa zona, junto a él estaba una mujer que trabajaba en intendencia, y Diana Pacheco, otra de las víctimas rescatadas.

“Estoy en el cuarto piso”, dijo por WhatsApp”

Diana Pacheco, también atrapada en el edificio de Álvaro Obregón 286, recuerda el terror que vivió al estar ahí. Fue Juan Jesús García, su esposo, quien se enteró por las noticias que uno de los edificios colapsados por el sismo de 7.1 grados, era justamente en el que trabajaba Diana; arribó de manera inmediata al lugar, pero los rescatistas no le permitieron entrar a ayudar, por lo que se mantuvo en la valla esperando noticias. Jesús explica: “estuve toda la noche rogando por una señal divina”, y así fue, pues aproximadamente a las 6:00 horas recibió un mensaje de WhatsApp: “amor, se cayó el techo, estamos atrapados, te amo mucho, estamos en el cuarto piso”. Corrió a dar aviso a los rescatistas, por lo que redoblaron esfuerzos en la zona indicada para finalmente sacar, no sólo a Diana, sino a tres personas más con vida del mismo lugar.

Diana asegura: “no sé en qué momento habrán salido los mensajes, quise llamar, pero no había señal, mandé mensajes de texto, hasta en Facebook, luego traté de guardar pila, porque no sabía cuánto tiempo estaríamos ahí”. Sobre esto, su esposo asegura, es un milagro. “No llegó el resto de los mensajes, sólo el de WhatsApp a mi teléfono, creo que fue un milagro, porque yo era quien estaba cerca de los brigadistas y les pude avisar”.

Diana y dos sobrevivientes más acordaron reunirse el próximo diciembre en la cerrajería de Don Martín, con el interés de salir en procesión para agradecer a la Virgen de Guadalupe por haber salido con vida de esta tragedia”.