Fundación George Harrison apoya a damnificados del sismo en México

Asael Grande

La fundación The George Harrison Fund para UNICEF, se une al apoyo que ha dado Salma Hayek para ayudar a la gente que sufrió el desastre natural del pasado 19-S en México; la actriz contribuyó con la cantidad de 100 mil dólares para apoyar los esfuerzos de ayuda de UNICEF que tiene equipos necesarios para el rescate de los damnificados por el sismo.

Portadora a esta solidaridad por parte de UNICEF, Olivia Harrison, viuda del ex Beatle George Harrison, contribuye con la cantidad de 200 mil dólares para unir esfuerzos. Y es que George Harrison, quien fuese el guitarrista líder del cuarteto de Liverpool The Beatles, siempre fue muy cercano a nuestro país: “George Harrison estaba muy enamorado de México, de su música sobre todo, entonces, empezamos a ver películas mexicanas, y él se sentaba con su guitarra, y tocaba junto a la música de Los Panchos, disfrutaba y entendía la música a través de los acordes y sentimientos”, comentó Olivia Harrison el año pasado durante el marco de la primera edición del Festival Internacional de Morelia, que presentó la cinta de Martin Scorsese, titulada Living in The Material World, un documental biográfico de quien fuese integrante de Los Fabulosos Cuatro.

Conocido como el Beatle místico, a George Harrison, le gustaba beber tequila con su suegro mientras con la guitarra entonaban diversos corridos, por lo que le pidió a sus suegros grabar en el estudio alrededor de cuatro canciones completas. En su tocadiscos Harrsion solía escuchar música de Jorge Negrete e incluso usaba como pseudónimo el nombre de Jorge Arias, por el apellido de su esposa. Este profundo amor los llevó a viajar en 1977 a Acapulco, se hospedaron en el Hotel Princess, en donde realizó toda una sesión fotográfica.

En 1976, a petición de su esposa Olivia Arias (a quien Harrison conoció en 1974 en el sello disquero A&M Records, lugar en el que Olivia era secretaria) el Mariachi Sol de México viajó a Inglaterra en 1976 para tocar en su boda. Sin embargo, el llamado “Beatle místico” quedó impactado con la música que en 1988 le encargó a este mariachi una versión de “My Dark Sweet Lady” que compuso especialmente para su esposa.

A esta versión de “Morena mía”, se le agregaron algunas pistas y voces y, al igual de las grabaciones que hizo con su suegro, está archivada entre el montón de cintas que le dejó a Olivia Arias y su hijo Dhani.