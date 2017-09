¿Qué hacer si tu edificio sufrió daños y estás rentando?

Miles de personas resultaron afectadas por los sismos de estas últimas semanas. Gente que rentaba su vivienda se ha visto en la necesidad de desalojarla, pues ha sido catalogada como inhabitable

Se estima en 20% el crecimiento de la demanda de departamentos en renta en la CDMX, después del terremoto del 19 de septiembre

El 7 y 19 de septiembre quedarán grabados en la memoria de los mexicanos, en menos de 15 días dos movimientos telúricos sacudieron al país y lo llevaron a vivir una de las más grandes emergencias que ha enfrentado a lo largo de su historia.

Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México son las entidades con mayores daños, ya que tan sólo en la capital del país, luego del terremoto del 19 de septiembre, se han reportado alrededor de 40 edificios colapsados. Miles de personas han visto su vida cambiar en el transcurso de minutos.

Dentro de las zonas más afectadas en la CDMX, sobresalen Roma-Condesa, Narvarte, Centro y Del Valle Norte, colonias que son conocidas por ser habitadas por jóvenes de entre 25 y 35 años. Los llamados “millennials” ven la vivienda en renta como un estilo de vida y hoy se enfrentan a una complicada situación, pues sus zonas y edificios se encuentran en riesgo.

Teresita Lara, abogada y especialista en Derecho Civil de Lara Marín Asociados, fue consultada por Lamudi e informa que una vez que Protección Civil y un Director Responsable de Obra (DRO) determinaron que un edificio de departamentos a la renta ha sufrido un daño irreparable y por tanto es inhabitable, el arrendador debe dar aviso al inquilino para que desaloje el inmueble, esto, siempre y cuando Protección Civil autorice el ingreso, en estos casos el contrato por arrendamiento se da por terminado, sin que ninguna de las dos partes sufra penalidades.

Donde los daños puedan ser reparados, es el arrendador el responsable de llevarlos a cabo, pero en caso que éste no lo haga, el inquilino puede, sin temor a represalias, dar por terminado el contrato. Si las afectaciones no son mayores pueden ser reparadas, pero mientras esto sucede el inquilino no puede habitar el inmueble, las rentas de ese período de tiempo no deben ser cobradas y si estas reparaciones duran más de dos meses, el inquilino puede tomar la decisión de terminar el contrato sin responsabilidad alguna.

En las desafortunadas ocasiones en que los edificios deban ser evacuados, los inquilinos deben actuar con cautela y mesura, recordar que sólo pueden acceder a los inmuebles si Protección Civil lo permite, pues de no hacerlo así pueden poner sus vidas en riesgo.

Tanto para arrendadores como para inquilinos y propietarios de vivienda existe una serie de recomendaciones que pueden ayudarlos a prevenir o proteger su hogar en caso de siniestro; uno de ellos es asegurar el inmueble; sin embargo, en caso de que no se cuente con seguro, se recomienda acudir a instituciones como Fonden o Sedesol y consultar con ellos los subsidios que se han dispuesto para casos de emergencia, como el que se vive en la actualidad.

A manera de contribución al difícil momento que enfrentan aquellos que se han visto en la necesidad de dejar el departamento o vivienda que alquilaban, Lamudi ha lanzado una iniciativa con la que pretende ayudar a diez familias afectadas en los terremotos del 7 al 19 de septiembre, por lo que se pide revisar las redes sociales de este portal y conocer la forma en que pueden acceder a este apoyo.