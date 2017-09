Secretarios del gobierno estatal se burlan de los quintanarroenses

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Como un espectáculo aburrido ha resultado la comparecencia de los secretarios del gabinete estatal ante las comisiones de la XV Legislatura, pues aunque los diputados querían armar el show de rendición de cuentas en grande, los funcionarios, como actores egresados del CEA de “Telerisa”, resultaron maletas, dan pena.

Con algunos de los secretarios, los legisladores han tenido una actitud hasta complaciente, pues la mayoría de los funcionarios del gabinete ponen en diapositivas muy coloridas, como la gran labor del año, el realizar un análisis de lo mal que recibieron las dependencias y cuáles son sus “sueños y aspiraciones a lograr“, pero de resultados, nada.

La misma agua

Ahí tiene el caso del director de Capa, Gerardo Mora Vallejo, quien compareció ante los diputados, sólo para decir que la misma agua que se provee a siete municipios del estado es la misma que la que se suministró durante el sexenio de Roberto Borge.

Le recuerdo que hace un año, la diputada perredista, Luz María Beristáin, mandó realizar análisis al agua, los cuales indicaron el alto contenido de sal, metales y otras sustancias nocivas para el organismo, incluso, heces fecales, e hizo que el entonces director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Gustavo Guerrero Ortiz, se tragara un vaso de sus propios “caca…huates”.

Empero, no existe ahora un tratamiento para que el agua sea más “delgada” o contenga menos sales y sustancias, es la misma… lo que Gerardo Mora presentó como su gran logro, es que ya nadie se queja de lo insalubre del vital líquido. ¡Que no Mouse Mickey!

A favor de Aguakan

Según Gerardo Mora, ahora Aguakan, del puro coraje de que le quisieron quitar la concesión de agua y alcantarillado de Puerto Morelos, ya no les deposita el pago de la contraprestación que asciende a 200 millones de pesos mensuales o el 10 por ciento de su facturación si este monto supera la cuota base, por robar…no perdón ….por dotar del líquido a cuatro municipios de Quintana Roo, el pago lo realiza la trasnacional por medio de un juzgado de la Ciudad de México.

Sin embargo, o Aguakan le juega el dedo en la boca a Gerardo Mora o éste se hace como el que la virgen le habla, pues sin variar cada mes la empresa, Desarrollos Hidráulicos de Cancún, deposita los 200 millones de pesos, pero el director de Capa no tiene ni idea de cuál es la facturación mensual de la concesionaria.

Si Aguakan hace trampa en los montos de facturación, y peor aún, no existe un órgano que audite la veracidad de los valores que entran a la caja, entonces, hay una grave omisión que favorece y protege a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mientras los funcionarios hacen como “que quieren fuera a la concesionaria”, pero por otro lado le entierran un puñal en la espalda al consumidor y no ejecutan un verdadero control sobre esa empresa.

El indefendible

Contrario a lo sucedido con el perredista director de Capa, Gerardo Mora a quien su compañera de partido Laura Beristáin, no se atrevió a darle a tomar un vaso del agua que distribuye, como lo hizo el año pasado con al anterior titular de la Capa, el que se nota que no tiene compas en el Congreso es del oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos.

El coso de la avenida Bahía de Chetumal vibró de emoción cuando los capotazos de Alamilla Ceballos no fueron suficientes para hacer frente a la embestida de los legisladores, tan mal preparado estaba el torero que lo sacaron de las orejas y le dieron cita para la próxima semana, con el fin de que prepare mejor su informe de la glosa, pues no convenció a nadie.

La primera embestida le llegó por el lado de los despidos injustificados al inicio de la presente administración, los diputados le pidieron explicara por qué hay doble nómina de trabajadores del gobierno del estado ¡Sopas perico!; de esos asuntos, me dijo un pajarito tapatío, ni siquiera se encarga Alamilla Ceballos, pues tiene una “empresa” de Jalisco, que lleva el pago de nómina, servicio que, por supuesto, causa honorarios a las arcas estatales.

Los renunció

Manuel Alamilla Ceballos trató de defenderse ante los diputados, pues aseguró que los trabajadores no los corrió, sino que renunciaron a montones (sí, tu Chucha, ¡cómo no!) argumento que desecharon los legisladores por absurdo, es ilógico que en Chetumal, un trabajador del gobierno renuncie a su chamba, pues no hay en que trabajar en la capital.

¿Y los uniformes apá?

El torero, Manuel Alamilla Ceballos, ya nada pudo hacer contra el toro bravo en que se le convirtió el caso de los uniformes escolares, pues es fecha que la empresa Comercializadora Adicon SA de CV debe aún el 48% de los uniformes que les encargó hacer, por más de 104 millones de pesos.

Peor aún, en lugar de rescindir el contrato por incumplimiento, Alamilla Ceballos les dio una prórroga, para que los entreguen en noviembre, mientras la fecha compromiso era el 30 de agosto pasado. Bueno, hasta el temblor ocurrido en el centro del país fue pretexto para justificar su error, pues aseguró que si la empresa poblana no pudo entregar los uniformes al inicio del ciclo escolar, fue por el sismo que ocurrió después…ya mejor que así lo deje.

Conjuntivitis y desinformación, dos plagas

Junto al incontenible contagio de conjuntivitis que sufre el estado, los rumores y desinformación se apoderan de los quintanarroenses. Lo que es una realidad es que la bacteria que provoca ese padecimiento es de alto grado de contagio y que el lavado de manos es fundamental para combatirlo.

Según autoridades escolares, 325 alumnos de educación básica han faltado a clases en este periodo de brote de conjuntivitis. Unas 300 incapacidades diarias en unidades del IMSS a trabajadores por esta misma causa, se dan a diario y quien ha tenido conjuntivitis afirma que no hay en las unidades de salud la medicina para combatirla, que incluso en farmacias especializadas es difícil encontrar.

Una más a su cuenta

El caso se tomó a la ligera en la Sesa de Alejandra Aguirre, pues se nota que la doctora no sabe nada de medicina preventiva; el año pasado, en estas mismas fechas, Quintana Roo fue uno de los tres estados más afectados por este contagio, pese a ello, Aguirre Crespo no planteó a tiempo una estrategia de prevención y control de casos.

Pues si bien, se trata sólo de un malestar ocular, la infección es motivo de incapacidad laboral, por el riesgo de contagio; es la industria turística donde ha tenido que prescindir de cientos de trabajadores, con la pérdida económica que representa, pues no pueden permitir que los turistas regresen a su destino contagiados y con los ojos llenos de lagañas.

Que se dote de medicamentos

El diputado federal, José Luis “Chanito” Toledo, desde la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud en el ámbito federal y dependencias competentes en Quintana Roo para reforzar las acciones de prevención y atender la conjuntivitis que se propaga rápido en esta entidad.

El legislador federal informó que en lo que va del presente año se han registrado 15 mil casos de este padecimiento en Quintana Roo y en el mes de septiembre ya se han reportado 3,600, cifra que se queda corta, pues muchos de esos enfermos son atendidos en “Simi”.

“Chanito” urgió una pronta intervención sanitaria que garantice el abasto de medicamentos para tratarla y evitar el ausentismo escolar y laboral que ahora prevalece. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com