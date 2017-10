Demi Lovato impacta a la prensa con su sexto disco: “Tell Me You Love Me”

La cantante estadounidense, Demi Lovato, publica su sexto álbum de estudio titulado “Tell Me You Love Me”, el cual fue puesto en circulación por la discográfica Hollywood Records/Island Records.

El compacto contiene 12 temas y está disponible, además, en una edición deluxe que incluye dos versiones acústicas y el hit Instruction, un sencillo en colaboración con el DJ británico, Jax Jones.

Con un sonido pop-soul, el álbum incluye colaboraciones con un gran número de reconocidos escritores y productores, desde Oak, Sean Douglas y John Hill, hasta Stint y DJ Mustard, entre otros tantos.

De la placa ya se conocen los singles “Sorry Not Sorry”, “You Don’t Do It For Me Anymore”, y “Sexy Dirty Love”.

Actualmente, la también actriz realiza un documental que llevará por título “Demi Lovato: Simply Complicated”, que será publicado el 17 de octubre a través de YouTube.

El material contendrá detalles de su vida y carrera artística, e incluirá los preparativos de la grabación del nuevo fonograma.

En 2007 Lovato comienza su carrera como cantante tras firmar un contrato discográfico con Hollywood Records.

Ese mismo año publicó su primer álbum titulado “Don’t Forget” con el que alcanzó gran éxito comercial y la posición dos en la lista estadounidense Billboard 200.

Desde entonces ha grabado numerosos discos y se ha presentado en diversas plazas del mundo.

