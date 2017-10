Marilyn Manson estuvo a punto de morir aplastado; cancela 9 conciertos

El cantante está hospitalizado tras sufrir un severo accidente cuando en pleno show que ofreció en Nueva York; dos estructuras gigantes que forman parte de la escenografía de su espectáculo le cayeron encima

El cantante Marilyn Manson está hospitalizado, tras casi ser aplastado en pleno concierto que ofreció en Nueva York, cuando dos estructuras gigantes, que forman parte de la escenografía de su show se le cayeron encima, mientras interpretaba un cover del hit de Eurythmics, “Sweet Dreams” (Are Made of This).

El momento fue captado por un seguidor del músico, quien grabó el instante preciso en el que Manson era aplastado en su concierto en el Hammerstein Ballroom de Nueva York.

De manera inmediata, los músicos que acompañan al cantante retiraron la escenografía y el polémico Marilyn Manson pudo incorporarse, pero con un enorme esfuerzo.

Minutos más tarde, se apagaron las luces y el concierto se dio por concluido.

Manson fue trasladado a un hospital para recibir la atención necesaria, pero no trascendieron más datos de cómo fue su evolución en las últimas horas.

El accidente se produjo a los pocos días de que el músico inicie su gira mundial con motivo del inminente lanzamiento -el 6 de octubre- de su décimo álbum, “Heaven Upside Down”, del cual ya pudimos conocer su single “We Know Where You Fucking Live”.

Por lo anterior, el artista se vio obligado a cancelar nueve espectáculos de su nueva gira “Heaven Upside Down Tour”, con la que buscaba promocionar su décimo álbum de estudio. De acuerdo a la revista Rolling Stone, los shows serán reagendados. “Esperamos que Manson esté de regreso en los escenarios muy pronto”, señaló su representante.

Aunque Marilyn Manson se encuentre en un hospital de Nueva York, su recuperación la realizaría en su casa en la ciudad de Los Ángeles, California.