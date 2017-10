www.checatugrieta.com, herramienta web para damnificados

www.checatugrieta.com es una herramienta web, basada en la colaboración voluntaria y gratuita de profesionales del ramo técnico de la edificación y del sector de salud emocional; su objetivo es ayudar a que ciudadanos que hayan sufrido daños en sus hogares por los sismos del 19 de septiembre, encuentren apoyo de profesionales con conocimientos y experiencia en la valoración de daños estructurales y salud emocional y obtengan el apoyo correspondiente. Se busca que los ciudadanos encuentren en esta plataforma una primera, pero muy valiosa opinión calificada sobre el estado de su inmueble, y que puedan encontrar paz y tranquilidad en los momentos posteriores a la crisis que provocó el sismo. Está plataforma es abierta y sustentada en la colaboración voluntaria de técnicos estructurales y arquitectos calificados, así como de especialistas en manejo de crisis emocionales para poder dirigir de forma integral y organizada la ayuda a quienes la necesitan más, y en su caso, canalizar a las autoridades competentes. La plataforma no pide información personal, todas las valoraciones serán realizadas con la información proporcionada únicamente en el formulario. Los casos que requieran algún seguimiento o atención mayor a la proporcionada por este medio serán realizados de forma directa entre el profesional y el afectado. Este servicio es gratuito y puesto a disposición de los ciudadanos afectados sin fines de lucro.

*****

Los sismos ocurridos recientemente han evidenciado las irregularidades y la corrupción con la que operan las autoridades al otorgar licencias o permisos a empresas de publicidad exterior para la colocación de anuncios publicitarios en inmuebles no aptos de soportar este tipo de estructuras por lo que pone en riesgo a la ciudadanía, porque no cuentan con las medidas de seguridad permitidas, señaló el profesor Jorge Carlos Negrete, presidente de Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. En el caso específico de la Ciudad de México, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Publicidad Exterior, están prohibidos los anuncios de propaganda comercial e institucional en las azoteas de las edificaciones públicas o privadas, aunque no hacen el menor caso. Por ello, el 90% de los anuncios espectaculares instalados en la capital del país son ilegales porque carecen de un Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia o autorización temporal para colocar publicidad exterior en la vialidades o mobiliario urbano como lo indica el artículo 12 del reglamento. De acuerdo con cifras de la fundación hasta 14 anuncios se caen anualmente en el país por no cumplir con las reglas de seguridad. Por su parte, Protección Civil, estima que caen entre 20 y 25 al año, sólo en la Ciudad de México, mientras el cuerpo de bomberos, calcula que durante el 2016 existieron tres mil 100 anuncios irregulares y a su vez, el patrón que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) publicó en la Gaceta Oficial de la ciudad de México en 2015, que hay 4 mil 100 anuncios que operan con legalidad y 300 están fuera de las normativas de la ley.

*****

Uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años ha tenido, en alguna etapa de su vida, un trastorno mental, pero sólo uno de cada 5 recibe tratamiento, declara el doctor Alejandro Caballero, médico psiquiatra y especialista en trastornos de la conducta alimentaria, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre. Los Trastornos de la Conducta Alimentaria son enfermedades mentales, con comorbilidad médica y psiquiátrica importante: “Aunque los trastornos más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nervosa, el Trastorno por Atracón es el más frecuente en nuestra población, con una importante prevalencia del 1.6%. Se caracteriza por episodios recurrentes de atracones en los que el individuo ingiere una gran cantidad de alimentos en un corto tiempo,con una sensación de pérdida de control. Las personas con TA pueden estar cursando, al mismo tiempo, con otro trastorno psiquiátrico como la ansiedad en un 65%; del afecto, 46%; del control de impulsos, 43%, así como trastornos de la personalidad, 29% y abuso de sustancias en un 23%. Por su parte, la psiquiatra Griselda Galván, explica que aunque no todos los pacientes con TA son obesos, existe cierta relación de este padecimiento con el sobrepeso y la obesidad por lo que es recomendable hacer una evaluación completa.

