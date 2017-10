“Carmen” y “Carmina Burana”, espectáculo de gran nivel que enamorará a México

El Ballet Nacional de Hungría Pecs ofrecerá este 19 y 20 de octubre dos obras con gran calidad técnica, visual, coreográfica y pasión

Arturo Arellano

Será el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México el que reciba los próximos 19 y 20 de octubre al Ballet Nacional de Hungría Pecs, quienes traen consigo un espectáculo de primer nivel, con el montaje de dos obras en un solo show, de entrada Carmen Suite de G.Bizet, la adaptación de R.Shchedrin y para después del intermedio una extraordinaria versión de “Carmina Burana” de Carl Orff.

Para dar más detalles en relación a esta presentación, Emilia Kovac, productora y responsable de que este extraordinario ballet húngaro pise suelo mexicano, concedió una entrevista para DIARIO IMAGEN. “Sabemos que la situación es difícil en México tras el terremoto, son cosas que jamás se van a olvidar, pero hay que seguir adelante y no tener miedo, porque es muy difícil vivir así. La compañía que vamos a traer sabe de eso, estoy convencida de que vienen a hacer pasar un gran momento a los mexicanos. Cuando sucedió el sismo ellos hablaron preocupados, no sabían si vendrían o no, les pedí tiempo, pero ellos querían venir y finalmente estarán porque es su deseo”:

Señala que “la gente debe seguir, ir a la escuela, trabajar y en la medida olvidar, ir al teatro, disfrutar de conciertos, deportes, seguir con la vida, es por ello que decidimos continuar, pienso que por un lado es muy bueno, porque muchos eventos se cancelaron y otros siguen por convicción de los artistas y de su deseo por aportar al bienestar emocional de la gente”.

Explica que “traemos dos obras porque creemos que en estas dos horas en el teatro serán para olvidar por un instante, distraerse y descansar la mente, relajarse, divertirse y estar tranquilos, así poco a poco volveremos a la vida normal. El público de México siempre prefiere ir a ver algo conocido, como ‘El Cascanueces’, que a pesar de verlo muchas veces, siempre vas porque es hermosa, los rusos tienen mucho éxito con ello. Lo mismo pasa con ‘Carmen’ y ‘Carmina Burana’”.

Señala que “a diferencia de que siempre he traído ballet ruso, ahora es una compañía húngara, es un estilo diferente, neoclásico, moderno, es una combinación preciosa y la calidad es buena, se compara con cualquiera de las otras compañías, porque el ballet nacional de Hungría es extraordinario a nivel de cualquiera en Rusia”. Enfatiza en que “Carmen” es una obra conocida, extraordinaria y cada una por su lado tiene su coreografía diferente. La compañía húngara trae ‘Carmina Burana’ con una historia del coreógrafo húngaro Istvan Herczog, muy famoso, que ha creado su propia versión. Habla de un ángel que cae por accidente del cielo, conquistan en una escena toda la Europa y es un montaje que desde 2012 tienen vigente en su repertorio, la gente siempre la pide porque la coreografía es muy bonita y se corrió la voz”.

Finalmente, aseguró que “va a ser una noche hermosa e inolvidable porque son dos obras reconocidas con gran escenografía, vestuarios, es una hermosa puesta” y adelantó que “como cada año el clásico ‘El Cascanueces’ vendrá a México, ya llevamos 5 años viniendo y este 2017 no será la excepción, será una gira amplia que empieza a finales de noviembre y hasta antes de Navidad, con una compañía hermosa, esta vez rusa, porque esa obra necesita una compañía rusa”, concluyó.

Las producciones de la compañía son extremadamente emotivas y apasionadas