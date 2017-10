“Déjame entrar” llega al Foro Shakespeare

Una puesta de horror dirigida por Hugo Arrevillaga, producida por Irene Azuela y Berenice González, y la música original de “Meme”, de Café Tacvba

Del 6 de octubre al 26 de noviembre

Asael Gande

Dirigida por Hugo Arrevillaga, la puesta en escena “Déjame entrar”, estrenará temporada en el Foro Shakespeare, a partir del viernes 6 de octubre, y hasta el 26 de noviembre.

En conferencia de prensa, el director de esta obra, producida por Berenice González e Irene Azuela, comentó que “el proyecto de llevarlo al teatro, viene a partir de qué nos cautivó profundamente, la novela de John Ajvide Lindqvist y la versión cinematográfica, nos llamó la atención la posibilidad de que existiera una adaptación para la escena, a partir de ese momento empezamos a desarrollar una serie de enlaces y trámites que nos permitieran llegar hasta los derechos del texto. Empezamos a convocar a los actores desde inicios de este año para ensayar y a realizar un trabajo arduo, con temas originales de Meme del Real (Café Tacvba), una colaboración muy interesante y fructífera, soy un fanático del género del terror, y hacer esta obra conlleva un montón de ‘sangre’ en el escenario, que es todo un tema; me parece importante abordar a este autor en particular y la historia de la novela, que es una obra maestra del género de terror, no es una obra que busque sólo asustarnos, es una historia que muestra la complejidad de unos personajes en su profunda soledad, de una temperatura atroz, que los obliga a vivir de una manera extraordinaria, prácticamente a sobrevivir en este entorno, y además, tienen que valerse de un mundo interior, que lo vemos deteriorándose a cada paso que dan, en la que los personajes quisieran encontrar la felicidad, lo que sea eso que signifique eso en nuestras vidas, y cuando pude ver eso en la narración de la novela, me pareció increíble, porque además la obra muestra uno de los mitos del horror, que es el vampirismo. La obra puede ser cautivante para el público”.

Puesta en escena de la Compañía Caballera Producciones, “Déjame entrar” es protagonizada por los actores Yuriria del Valle, Alejandro Guerrero, Dalí González, Andrés Torres, Constantino Gutiérrez, Saraswati Valladares, Claudio Lafarga, Diego Vázquez y Adrián Vázquez, en una adapatación teatral de Jack Thorne, basada en la novela y película de John Ajvide Lindqvist; traducida por Humberto Pérez Mortera, con iluminación a cargo de Ingrid Sac., vestuario confeccionado por Jerildy Bosch, y producida por Berenice González e Irene Azuela.

En “Déjame entrar”, Óscar es un tímido niño de doce años, víctima de bullying en el colegio, que se hace amigo de Eli, una misteriosa vecina que aparenta su misma edad y cuya llegada a la ciudad coincide con una serie de inexplicables muertes. A pesar de que Óscar sospecha que Eli es un ser “particular”, intenta que su amistad esté por encima de su desconfianza. Al mismo tiempo que la investigación de la policía se desarrolla y empieza a apuntar hacia la presencia de un asesino múltiple en la localidad, Óscar va descubriendo la verdadera identidad de Eli y el profundo amor que siente por ella.