Se apaga la voz de La Cenicienta; fallece Evangelina Elizondo

Hasta el momento, no se han dado detalles de las causas de la muerte de la actriz, quien partió a los 88 años de edad

La primera actriz Evangelina Elizondo, quien destacó en la Época de Oro del cine mexicano, falleció el lunes 2 de octubre a la edad de 88 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Durante su trayectoria en el Séptimo Arte, actuó en películas como “Educando a papá”, “Viva la juventud”, “México lindo y querido”, “Don Juan 67”, y más recientemente, “Princesa, una historia verdadera”.

En telenovelas participó en “El pecado de Oyuki”, “Tres veces Sofía” y “Mirada de mujer”, donde interpretó a doña Elena viuda de Domínguez “Mamá Elena”.

Hasta el momento, no se han dado detalles de las causas de la muerte de la actriz.

Evangelina Elizondo nació en la Ciudad de México el 28 de abril de 1929. Inició su carrera artística en el cine en la década de los 50 y actuó al lado de grandes figuras como Germán Valdez, Tin-Tan.

Evangelina Elizondo fue la encargada de dar su voz al personaje de “La Cenicienta” en la cinta de Walt Disney de 1950.

De hecho, inició un proceso legal contra esos estudios para demandar el pago de regalías, lo que sentó un precedente para los actores de doblaje.

A lo largo de su carrera participó en 82 películas. En alguna entrevista comentó que estaba convencida de que nada había aprendido, pues sólo se había dejado llevar por su pasión y amor al arte.

En 2016 recibió un homenaje en la 19 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde sostuvo que quien no ame su trabajo no lo debería seguir haciendo, “porque es un sacrificio enorme dedicar tu vida a algo que no te gusta”.

El mundo artístico lamentó el deceso. Tal es el caso de la actriz Patricia Reyes Spíndola, quien en su cuenta de Facebook, publicó este mensaje: “Hoy se adelantó una compañera una luchadora sindical de toda la vida actriz compositora BUEN VIAJE EVANGELINA ELIZONDO”.

