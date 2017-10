¿Créditos a damnificados?… ¿y las donaciones?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Sin evidente capacidad de reacción, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se le comienza a crear un nuevo tsunami de reclamo social y político alrededor del poco claro destino y manejo de donaciones y recursos públicos orientados al alivio de los damnificados y afectados por los fuertes sismos de septiembre.

En el universo de las redes sociales, donde la administración peñista no cuenta con ninguna simpatía, corre hoy mismo un listado de aportaciones de gobiernos extranjeros, corporaciones empresariales y personajes que presentadas así, una por una, dejan ver un festival de sumas impresionantes.

Recorrerlas con la vista dejan la impresión de que hay todo un río de recursos que no se sabe hoy a dónde han ido a parar, porque a los afectados simplemente no les ha llegado nada de eso.

Saber que el gobierno ruso ha entregado al Mexicano 4 millones de euros (unos 88 millones de pesos); y que BBVA Bancomer ha dado 10 millones de dólares; Coca-Cola 3 millones más; Walmart de México y Centroamérica 2 millones 234 mil; Samsung 1 millón 200 mil; Google 1 millón; Facebook 1 millón; Apple 1 millón; AT&T 1 millón; Home Depot 1 millón, Altán Redes 1 millón; Abbot 1 millón; Scotiabank 558 mil; Ford 500 mil y Totalplay 277 mil 535 dólares.

Y que a lo anterior también en dólares Lady Gaga envió 2 millones; Katy Perry 1 millón; J.K. Rowling 1 millón; Crisitiano Ronaldo 830 mil; Grupo Pachuca 333 mil 42 dólares; Grupo Maná 200 mil; Iniciativa YoXMéxico -Miguel Layún y Javier Hernández-, 195 mil; Sergio “el Checo” Pérez 168 mil; Salma Hayek 100 mil; Ricky Martin 100 mil; Shawn Mendes 100 mil.

Además que Unicef ya envió 4 millones 600 mil; el gobierno Chino 1 millón; Banco Interamericano de Desarrollo 400 mil; El Papa Francisco 150 mil; la Comunidad mexicana en Londres 12 mil y la Comunidad de mexicanos en Bruselas 5 mil 800 dolaritos.

De todo esto, más lo que se ha acumulado en los últimos días, entre lo que se cuenta lo regresado por partidos y otras áreas como la Cámara de Diputados y la de Senadores, no se sabe cuál es su destino y uso.

Nos enteramos que el presidente Enrique Pela Nieto informó que la reconstrucción nacional a partir de los sismos sumaría quizá los 38 mil millones de pesos y que los recursos y fondos del gobierno no eran infinitos, con lo cual dejó la percepción de que a lo mejor el dinero no alcanza para enfrentar el reto.

Lo cierto es que Peña Nieto ha estado presente desde que ocurrieron los sismos en prácticamente todos los lugares afectados que son muchos. Y la actuación de la Marina y el Ejército en las tareas de rescate y seguridad alrededor de los bienes afectados ha sido excepcional, lo cual no se entendería sin la voluntad e instrucciones del mandatario mexicano.

Como lo ha hecho desde su campaña presidencial, Peña Nieto habla todos los días y se equivoca mucho. Al hacerlo, al hablar y hablar, se anula a sí mismo. Su discurso de hoy borra al de ayer, como el de antier sepultó al de hace 4 días.

De sus últimas intervenciones, en el imaginario popular queda el recuerdo de que dijo que estaba a un minuto de aterrizar en Oaxaca para luego rectificar y decir que no, que en menos, que como a 5 minutos…

Su talón de Aquiles es inocultable: su área de Comunicación Social simplemente no vive en la realidad de los medios mexicanos.

Y por ello nadie en Los Pinos dice que ciertamente la lista de donantes es larga y sus aportaciones importantes, pero que sumados no dan más que 36 millones de dólares y que eso, a precios actuales del dólar no suman más de 880 millones de pesos que no representan ni siquiera el 1% de los 38 mil millones indicados por Peña Nieto para la reconstrucción.

Cuentas claras

Y como desde la Casa Presidencial en ninguna de sus dependencias se da tampoco explicación alguna sobre el destino de esos recursos, entre los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales y las cámaras de Senadores y Diputados se ha iniciado el reclamo de crear un fideicomiso que clarifique destino y uso de esos dineros.

En la cámara alta quien ha exigido precisar con claridad el destino de los recursos ha sido el propio presidente de la Mesa Directiva el panista Ernesto Cordero.

En San Lázaro la multiplicidad de voces se puede resumir en la de la diputada blanquiazul Arlette Muñoz quien exigió trasparentar el destino de los recursos que se han recibido desde el exterior y los de las partidas gubernamentales destinadas a solucionar los estragos de los sismos.

El reclamo se ha desbordado en las redes sociales al anunciar el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera que su administración dará “créditos” a comerciantes y empresarios afectados.

¿Créditos?, se preguntan miles en las redes sociales. ¿Entonces además de haberse quedado sin nada ahora tienen que pagar hasta réditos los damnificados económicos? ¿Y las millonarias donaciones para qué sirven, dónde quedaron?, interrogan.

Lo menos que habrían esperado los damnificados, los afectados, los ciudadanos es que las donaciones, los recursos de los partidos, de otros, hubieran servido para que el gobierno (federal, capitalino, de los estados) les dieran algo sin esperar que lo regresen.

El reclamo popular se convierte en profunda irritación cuando corren informaciones como la que surge de Oaxaca, donde el Congreso local acaba de aprobar un endeudamiento de 1 mil 200 millones de pesos al gobernador Alejandro Murat para aplicarlo al “sector salud, mejoramiento de carreteras y puentes, funcionalidad de los sistemas de riego agrícola, apoyo alimentario a la población, agua potable y reconstrucción de vivienda tras las lluvias y los sismos”.

¿Pues no que este Murat no era igual que su padre?

Todo indica que el gobernador Jr está aprovechando la tragedia para conseguir un crédito multimillonario que al final quien sabe dónde quedará.

Sobre todo porque en los días recientes el presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado toda clase de programas y apoyos financieros para aliviar el desastre en Oaxaca.

¿La pregunta no es ociosa: encima de toda la ayuda federal es realmente necesario el crédito de 1 mil 200 millones que pedirá el Jr?

El caso es que en Oaxaca y en todo el país está muy fresco el hecho de que el gobernador anterior, el aliancista –PAN-PRD-MC–Gabino Cué en sólo 5 años adquirió una deuda histórica por 18 mil 128 millones 555 mil 737 pesos.

Hay quienes afirman que con ello Cué hipotecó a Oaxaca para los siguientes 20 años.

El priísta Ulises Ruiz le había dejado una deuda por 4 mil 546 millones 541 mil pesos y Cué la elevó en un 3005 por ciento.

Alejandro Murat se había comprometido a no aumentarla. Ya se le olvidó.

La pasarela se pospone

Hoy no será el inicio de la presentación de los presidenciales del PRI sino hasta el próximo martes. Y no comenzará con el ahora súper popular titular de Hacienda José Antonio Meade, sino con el de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Meade llegará al Senado hasta el jueves 12 de octubre. Y el que le seguirá será el de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero hasta el miércoles 1 de noviembre.

Por si Usted no recuerda para qué irán al Senado, se lo digo: para explicar el Quinto Informe de Gobierno de su feje, el presidente Enrique Peña Nieto.

