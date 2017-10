Diego Luna y Luis Gerardo Méndez donarán la taquilla de “Privacidad”

Contribuirán a la reconstrucción de casas para apoyar a las víctimas directas de los sismos en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Morelos y Chiapas

Las funciones altruistas serán este 6 y 27 de octubre

Comprometidos con México, los actores Diego Luna y Luis Gerardo Méndez, quienes estrenan este jueves 5 de octubre en el Teatro de los Insurgentes, donarán la taquilla de dos de sus funciones de la puesta en escena “Privacidad“, a propósito de la urgencia que atraviesa el país por los recientes sismos registrados. Dichas funciones serán el 6 y 27 de octubre.

El objetivo, de acuerdo con los promotores de la producción, es contribuir a la reconstrucción de casas y para apoyar a las víctimas directas de los sismos en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Morelos y Chiapas.

La función de este viernes 6 de octubre estará a cargo de Luis Gerardo Méndez y será la primera, cuyo monto total será destinado a la campaña de fondeo de la plataforma de Omaze, organizada por Ambulante, organización civil sin fines de lucro fundada por Gael García Bernal y Diego Luna, entre otros actores y hacedores de la industria audiovisual.

La segunda función a beneficio será el viernes 27 de octubre a cargo de Diego Luna, cuyo monto total recaudado se irá a la plataforma de “GoFundMe: Love Army Mexico” impulsada por Luis Gerardo Méndez, entre otros.

Hasta el momento, la campaña de fondeo en Omaze, que también promueve Gael García, ha conseguido un total de 770 mil 273 dólares en una semana y aún cuenta con 27 días para seguir recaudando fondos en pro de la reconstrucción de México, ya que la campaña cierra el próximo 30 de octubre.

Mediante la obra “Privacidad”, Diego Luna y Luis Gerardo Méndez revelarán la manera en que los gobiernos y las corporaciones vigilan y extraen información de las personas, a través de las redes sociales.

De manera alterna los actores protagonizan la historia escrita por James Graham y Josie Rourke que, inspirada en el caso de Edward Snowden, se estrenó en 2016 en el Public Theatre de Nueva York, con Daniel Radcliffe (Harry Potter).

Bajo la dirección de Francisco Franco, “Privacidad” iniciará temporada el 5 de octubre de 2017 en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México, para narrar la historia de un escritor que tiene problemas de comunicación.

“El público, junto con él, hará un viaje a través del Internet para conocer su lado más luminoso, pero también el más oscuro.

Diego Luna destacó que “Privacidad” es una obra espectacular y divertida, pero también alarmante, sobre todo para quienes tienen hijos.

“Vale la pena pensar que enfrente tenemos una tecnología que no sabemos de dónde viene. Es como el cerebro: usamos bien poquito de su capacidad, pero alguien sí lo está usando y eso es lo que les vamos a contar”.

Externó que la gente sube imágenes personales a las redes sociales Twitter, Facebook o Instagram creyendo que se comparten con los amigos y los seres queridos, hasta que comienza la necesidad de volverte popular o llamar la atención a través de ‘likes’.

Sin embargo, dijo, “no sabemos con claridad hacia dónde va esa información, quién se la queda o para qué será utilizada en un futuro lejano, no precisamente ahora. Es una pregunta que no nos hacemos y que la obra invita a hacerlo”. Se trata de analizar la diferencia entre el yo público y el yo privado. Esa línea que, en su opinión, no siempre se sabe como trazar.