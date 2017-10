Diego Verdaguer, “Orgánico” y solidario

El argentino presenta su nuevo Cd/Dvd en México y tiene el deseo de hacer una gira para ayudar a damnificados por el sismo del 19 de septiembre

Arturo Arellano

Más mexicano que argentino, solidario, sensible, romántico y ahora “Orgánico”, como es el título de su más reciente Cd/Dvd, él es Diego Verdaguer, quien se encuentra de plácemes por la presentación del material, pero también preocupado por la situación actual de un país, cuyo pueblo refiere le ha dado todo. Es por ello que ahora con sus canciones pretende llevarles un poco de paz, alegría y tranquilidad, lo mismo le ha inundado el deseo de organizar una gira exprés para obtener ayuda para los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el artista, compartió algunas de sus impresiones de su exquisito disco. “No me predispuse a hacer un disco, ni lo anuncié, no dije que iba a ser de determinada forma o estilo, sólo surgió así, fue naciendo, empecé con una canción, la produje y luego fui componiendo más. Con Gabriel Vivar, mi productor, que es un chico joven y talentoso, empezamos este juego de intercambio, él me inspiraba y yo a él, juntos produciendo canción tras canción en el estudio de mi casa. Grabé las cuerdas, los metales todo aquí, así fui creándolo y aproximadamente tardé un año, además es audiovisual, imágenes que también produje en mi casa, sin pretensiones, es todo como el título, muy orgánico”.

Espera en tanto que su propuesta más orgánica “le caiga bien a la escena actual de la música, no es que no haya elementos electrónicos o computadoras, sé que hoy en día todo se hace con pro tool, pero en mi caso grabo con guitarras, bajo, batería. Entiendo que ha cambiado el proceso de la música, pero me he ido adaptando a las diferentes etapas de las que me ha tocado vivir todas, sin que me quite la intención de ofrecer siempre algo orgánico”. “El marinero” es el primer sencillo de este material y refiere que “ya está sonando en la Joya, con Mariano Osorio y está en el Top Ten.

Creo que es una canción apropiada para el día de hoy, hice dos versiones, una versión banda/norteña, rítmica y otra es pop. El videoclip se estrena este viernes 6 de octubre a nivel oficial y la canción llegaraá a todo México y Estados Unidos gracias a Monitor Latino”.

En torno a la catarsis que sufrió México con los terremotos del mes de septiembre dijo: “Fundamentalmente me gustaría que este México que ha surgido a partir de este acontecimiento triste de los terremotos se quede, no es un México nuevo, es el de siempre, lo que sucede que el velo de la cotidianeidad, de las malas noticias, del no te metas, nos invade, nos abruma y cuando viene una sacudida tan fuerte como la del 19 de septiembre, renace este México: optimista, trabajador, sacrificado y de corazón abierto. Ojalá no esperemos a que haya circunstancias trágicas para tener esta cara del país, hay que seguir con libertad, manifestándose, sin gritar, ni romper, con respeto al orden y los demás, por el bien común”.

Sobre el video que se estrena este viernes adelantó: “lo filmamos en Puerto Vallarta, pero quiero decir que no recibí ayuda del gobierno, pese a que les avisamos, es el segundo video que intento hacer allá; el primero me dijeron que me iban a apoyar, pero no hicieron nada, es que a veces no valoran lo que un video de un cantante con buena intención puede significar en el impulso turístico y la buena imagen de un lugar. Afortunadamente, Durango, Chiapas, Estado de México, lo valoraron, pero en este caso yo fui y filmé por mi cuenta, mi propia compañía, mi inversión”. Lo anterior, asegura es por agradecimiento al pueblo. “La mayoría de la gente que me va a ver es gente del pueblo, que paga 20 o 2 mil pesos por un boleto. Esa gente que me permite seguir haciendo música, seguir brindándome, seguir sembrando, con mis sueños, pero con la responsabilidad de comunicador y cantante de dejar algo bueno”.

Finalmente, externó su deseo por “hacer una gira con el disco ‘Orgánico’, aunque aún tengo compromisos con Amanda Miguel y mi gira de la que me quedan 6 fechas la mayoría en Estados Unidos. Todo depende del tiempo que me quede, esto lo pensé ayer, a lo mejor hago una gira de último momento para presentar el disco y recaudar fondos, así impulso mi disco y por otro lado hago juego de recaudación, a lo mejor hay tiempo en noviembre, tengo un mes o mes y medio, ojalá se logre organizar”. Mientras tanto el Cd/Dvd y el sencillo “El marinero” ya están disponibles en plataformas digitales y formato físico, mientras que el video se estrena este viernes 6 de octubre.