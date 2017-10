El IMSS ha otorgado 28,235 consultas en Tehuantepec

Tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre que afectó a la población del Istmo de Tehuantepec, el IMSS informa que ha otorgado 28 mil 235 consultas, 48 mil 423 medicamentos, 7 mil 130 detecciones de hipertensión arterial; 8 mil 132 detecciones de diabetes mellitus, así como 421 ultrasonidos obstétricos. La delegación del IMSS en Oaxaca informó que las consultas se han otorgado en sus 35 unidades médicas móviles que a diario atienden a 1,400 personas de los 41 municipios de esta región zapoteca. Las unidades médicas móviles, operadas por 523 personas, entre médicos, enfermeras y personal administrativo, se encuentran estratégicamente instaladas en Juchitán, Matías Romero, Ixtepec, Tehuantepec, Salinas Cruz y Niltepec. El titular de la delegación del IMSS en Oaxaca, José Ramón Díaz Pimentel, dijo que tras la tragedia, por indicación del director general del IMSS, Mikel Arriola, se atendió a derechohabientes y no derechohabientes en todos sus hospitales. También se envuó a esta región un grupo de traumatólogos, quienes estuvieron operando en el HGZ 2 de Salina Cruz, a un promedio de 70 lesionados. Durante un recorrido de supervisión por la zona, Díaz Pimentel y un equipo de médicos visitaron a Pablo López Gutiérrez, de 86 años, en su domicilio de Niltepec, a quien se le cayó su vivienda y requiere de un injerto de piel, por lo que será trasladado al HGZ 1 de Oaxaca, para realizarle la cirugía… El personal médico en el Istmo permanecerá en el sitio hasta que pase la emergencia.

Los investigadores del Instituto de Geofísica, Víctor Manuel Cruz Atienza, del Departamento de Sismología, y Shri Krishna Singh Singh, sismólogo, profesor emérito e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, así como Mario Ordaz Schroeder, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, indican que la composición de sedimentos blandos en el suelo del Valle de México, es un factor determinante en la amplificación de las ondas sísmicas. Con periodos cercanos de 2 segundos en zona de lago o zona blanda, puede llegar a ser 50 veces mayor que en un sitio de suelo firme. Sin embargo, como las ondas también se amplifican en el suelo firme de la periferia, con respecto a lugares lejanos de la ciudad, la amplitud en zona de lago puede ser de 300 a 500 veces mayor. “Existe una clara correlación entre los daños ocurridos (edificios colapsados o fuertemente dañados) y las zonas donde se produjeron las mayores aceleraciones espectrales. El daño, en su mayor parte fue en estructuras relativamente pequeñas, de entre 4 y 7 pisos, a lo largo de una franja con orientación norte-sur dentro de la zona de transición (entre las zonas de suelo firme y suelo blando) al poniente de la zona de lago”.

Fundación para Cáncer de Mama, A.C (FUCAM) y Mustela (productos para el cuidado de la piel), con el fin de apoyar a las mexicanas en la detección oportuna de cáncer de mama, instauraron una campaña para realizar 240 mastografías que se llevarán a cabo del 1 al 29 de octubre de 2017. La dinámica para este apoyo será de la siguiente manera: con el ticket de compra de cualquier producto Mustela, dentro de alguna sucursal de la cadena de farmacias San Pablo, el cliente tendrá que marcar al 41-96-51-92 y registrar su nombre completo y ticket de compra indicando el producto Mustela adquirido. Concluido el registro podrá obtener una cita para realizarse una mastografía dentro de las unidades móviles de FUCAM en las siguientes fechas y establecimiento: 15 de octubre: División del Norte No. 2817, Parque San Andrés C.P. 04040, Coyoacán; 22 de octubre: Av. San Fernando No. 482, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Tlalpan; 29 de octubre: Vía López Portillo No.73, Col. San Francisco Coacalco, C.P. 55700. Cada día, la unidad móvil tendrá como cupo máximo 80 estudios en un horario de 8 am a 5 pm. Los lugares y horarios por sesión se asignarán de acuerdo al orden en que los consumidores registren su ticket de compra. La operadora proporcionará al consumidor, los horarios, fechas y sucursales disponibles de cada sesión y en caso de que la sesión seleccionada por el consumidor esté llena, se le brindarán otras alternativas. La comunicación de la campaña se realizará a través de las redes sociales.

