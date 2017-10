Independientes, la hora de la verdad

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

El próximo domingo cierra el ciclo para los aspirantes a ser candidatos presidenciales independientes; es el primer paso de los varios que tienen que pasar estos prospectos que vienen alardeando desde hace mucho tiempo con participar de esa forma.

Se conocerá, en esta primera instancia, los que verdaderamente se preocuparon por reunir el cúmulo de requisitos que pretende las autoridades sean cubiertos, antes de pasar a la segunda etapa, la más difícil, la recolección de poco menos de un millón de firmas.

Todos esos valentones que pasaron meses y hasta años proclamando su intención de convertir a México en un país verdaderamente democrático, mediante su candidatura presidencial independiente y eventual triunfo en las urnas. El domingo sabremos quienes de ellos decidieron tomar las cosas en serio y no solamente de manera mediática.

Del gran número de personajes que manifestaron su interés por competir de esa manera, varios de ellos ya no llegarán al final de la contienda y ni siquiera registrarán su nombre.

Jorge G. Castañeda fue el primero en bajarse, lo hizo para actuar conjuntamente con Armando Ríos Piter, quien ya se pronunció a favor de registrarse y cumplir con todos los trámites.

Otro que se bajó de la contienda, cuando menos de la de independientes, es Miguel Ángel Mancera, el cuestionado jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien enfrenta un caudal de problemas dejados por los sismos. De Mancera se dice que está negociando la posibilidad de ser el fiscal, y de no serlo entrar a la competencia en noviembre por la candidatura del frente opositor formado por PAN, PRD y MC.

Precisamente, una de las interesadas en esa candidatura, Margarita Zavala Gómez del Campo, parece entender que no pasará la prueba del ácido dentro de su partido y menos en el frente opositor, por lo que analiza si se registra como independiente (tiene hasta el 8 de noviembre para hacerlo). Margarita juró y perjuró que ella estaría en la boleta electoral del uno de junio y la única vía que encuentra sería esa, a no ser que negocie una senaduría plurinominal, como le gustan.

Gerardo Fernández Noroña, ex diputado federal y sumamente polémico, anunció con estruendo su nominación y hasta logró estar en primer lugar de unas encuestas de los eventuales independientes. El ex perredista y actual simpatizante de Morena no se advierte con los arrestos suficientes para registrarse.

Jaime Rodríguez Calderón, el que fuese popular “Bronco” y primer gobernador surgido por la vía independiente, avanza un paso y recula dos en su propósito de ser candidato presidencial independiente. En Nuevo León rezan por su registro, para que pida licencia y no lo dejen regresar a la administración estatal.

Emilio Álvarez Icaza, vinculado a la defensa de los derechos humanos, realizó una concentración para anunciar su propósito de ser candidato independiente y luego se perdió en la lejanía, por lo que habrá que esperar hasta el 8 de octubre para saber qué pasará con su intención.

Otros más han sido motivados para competir como candidatos independientes, como Juan Ramón de la Fuente, Claudio X. González y hasta Carlos Slim, sin que ninguno de ellos se pronuncie al respecto.

Por el momento, solamente Pedro Ferriz, un comunicador que enfrenta dificultades para comunicar, ya lo hizo, cumplió con los requisitos y ahora esperará luz verde para iniciar su periplo en busca de las firmas necesarias para hacer su sueño realidad.

Armando Río Piter, mejor conocido como “El Jaguar”, se encuentra listo para hacer lo propio, decidido a ir hasta el fondo del tema de candidato presidencial independiente.

De acuerdo con lo visto hasta ahora, las candidatura presidenciales independientes no parecen prender en el ánimo electoral y las supuestas figuras política o ciudadanas no aparecen.

Hasta el momento, los personajes se ven como simples caricaturas, sin que ninguno de ellos presente un perfil atractivo con arrastre, discursos, propuestas y ánimo suficiente para enfrentar la ofensiva de los partidos que con dinero o sin él, tendrán múltiples recursos para enfrentarlos en la batalla abierta en que se convertirá la disputa presidencial del 2018.

Ninguno de ellos parece poner en riesgo la hegemonía de los partidos políticos, ni siquiera Margarita Zavala o Miguel Ángel Mancera, cuyas imágenes se encuentran sumamente desgastadas y su doble juego y amagos no parecen gustarle a los electores.

Son cinco días los que faltan para dejar en claro si la competencia será entre los candidatos que propongan PRI y sus aliados, Morena y el frente opositor, entre otros, ya que se considera que PES, Panal y Verde, irán en alianzas con otros partidos o si alguno de los independientes podría inquietarlos y entrar en la puja por el voto de los ciudadanos.

Los tiempos cambian y los efectos del sismo parecen irse a segundo término. Las labores de rescate de cuerpos bajaron sensiblemente, se mantienen los centros de acopio, los recursos aportados por particulares son una buena cantidad y las rutas marcadas por el gobierno no parecen ser las adecuadas. La ayuda de 120 mil pesos por pérdida total de vivienda ni siquiera es un paliativo para los damnificados, continúan escaseando los víveres en algunas regiones, las anomalías siguen saltando a la vista, las denuncias de abusos proliferan, los robos abundan y hasta el momento no hay autoridades sancionadas.

Por lo pronto, los gobernantes de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México, continúan anclados en las labores de atención a los problemas surgidos a raíz de los sismos.

