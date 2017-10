¿El FAD, con Meade?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres, no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla.

Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.

Entre panistas, Ricardo Anaya se convirtió en el factor de división entre los grupos políticos del azul: calderonistas, yunquistas, morenovallistas, tradicionalistas y los anayistas. Son tribus de gran influencia en el seno de Acción Nacional, que ahora se dividió como efecto colateral de la lucha por la candidatura presidencial. No hay nada escrito. Sin embargo, al interior del Frente Amplio Democrático, formado por la mancuerna PAN y PRD, ya empezaron los problemas. Los amarillos no quieren a un panista y éstos no soportan a un perredista. Sin embargo, un candidato sin antecedentes partidistas, les endulza el oído a los arquitectos de esa alianza electoral. Ahí quedaría, como guante, Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, con el fin de atraer a la izquierda, le costaría mucho trabajo presentarse en una contienda electoral nacional. Podría ser la opción para enfrentar a Morena y especialmente a Andrés Manuel López Obrador. Los comicios serían muy apretados y hay riesgos de una derrota. Sin embargo, otro candidato sin orígenes partidistas y con un sello institucional, aparece en el panorama: José Antonio Meade. Trabajó con el PAN, ahora con el PRI, y no es mal visto por el PRD. Aunque no estaría en la boleta por el PRI, podría ubicar a los tres partidos, donde se dieran acuerdos de gobernabilidad mediante el reparto de las posiciones políticas, en una plataforma para ganarle con amplitud y de calle, a los morenistas. Anaya pone en peligro la alianza entre panistas y perredistas, por lo que las candidaturas de Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y del mismo Anaya, sería el preludio de una crispación azul que los llevaría al abismo.

En cambio, con otros candidatos como Meade o Mancera, tendría atractivo para el electorado. Al final de cuentas, no hay nada escrito.

PODEROSOS CABALLEROS: Desde la comodidad de su hogar, Dione Anguiano, delegada en Iztapalapa, en la Ciudad de México, acude a los foros políticos por ayuda a los damnificados por los sismos del pasado 19 de septiembre, de su demarcación. La perredista busca recursos para ayudar a cientos de afectados, pero no mueve un solo dedo para organizar tanto el dinero para la reconstrucción, ni para hablar con quienes pueden distribuir recursos económicos. Su limitación en el conocimiento administrativo, hace que su instinto lo lleve a lo que conoce: la política y el Congreso. No es desesperación, sino ignorancia que hunde a las víctimas en Iztapalapa. En cambio, no deja de pensar en otorgar recursos para la construcción de un estadio de futbol para el equipo Cruz Azul. Sólo piensan en el circo. *** El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, hace caravana con sombrero federal. Dice que, por sus artes, se invertirán 2,100 millones de dólares en el gasoducto submarino desde Texas hasta Tuxpan, obras que realizarán IEnova y TransCanada, así como 800 millones de dólares para la construcción del proyecto Caoba, con la mexicana con capitales estadounidenses, Sierra Oil & Gas, destinado al transporte y almacenamiento petrolíferos. Sólo para apantallar a incautos. *** Gabriel Contreras repite como presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones por 4 años, que es el tiempo que le queda como comisionado.

AL FINAL DE CUENTAS: Fitch Ratings bajó la calificación del municipio de Hermosillo, Sonora, bajo el gobierno de Ignacio Acosta, al analizar varios créditos contratados por el ayuntamiento con Banorte e Interacciones, por alrededor de mil millones de pesos, un nivel muy alto de deuda. Acosta generó desconfianza entre los analistas de Fitch ya que contrató deuda de corto plazo en forma indiscriminada y la ubicó en 1,702 millones de pesos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El Nacional Monte de Piedad, bajo el liderazgo de Javier de la Calle, fue reconocido recientemente “por su trayectoria, compromiso y trabajo para el fortalecimiento en la construcción de la paz, la democracia y los derechos humanos en México” por la Sedesol. Desde 1993, favoreció a 479 instituciones cada año, las cuales atienden causas de educación, vivienda, salud y problemas sociales.

