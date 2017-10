Promociona Carlos Joaquín en EU nueva oferta turística del sur del estado

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Fueron tres días de esta semana, en los que el mandatario se dedicó a promocionar la oferta turística de la entidad en Estados Unidos, pero sobre todo, a recalcar a los paseantes que tienen como lugar predilecto para viajar a Quintana Roo, que se toman las medidas necesarias para que disfruten de una estancia segura en los polos turísticos, eso, con el fin de contrarrestar la alerta de viaje que emitió el país vecino hacia este destino.

Ayer, el mandatario se reunió con medios de comunicación y especializados en el sector turístico y noticias como Forbes, ForbesLife, CNT, Men’s Journal, New York Times, Travel + Leisure, Travel Channel, NBC, Telemundo y CNN Español, a quienes expuso que Quintana Roo, gracias a sus bellezas naturales, riqueza en su biodiversidad, mar, selva, cenotes y zonas arqueológicas, se ha convertido en líder turístico en México y en el mundo, a lo que se suma también la calidad de sus servicios y calidez de su gente.

El sur del estado y su nueva oferta turística, como los tres nuevos circuitos: Guerra de Castas, Zonas Arqueológicas del Sur y Mundo Maya Sur, fueron el blanco a posicionar por el gobernador de Quintana Roo, pues a esa región le urge el crecimiento económico.

Diputados desconocen procedimientos

El diputado plurinominal, Eduardo Martínez Arcila, quien encabeza la actual Mesa Directiva y es presidente de la Gran Comisión (órgano que prometió desaparecer, pero ahora, como ya le tomó cariño al poder, incumple su palabra), no tiene ni idea de cómo se realiza el trabajo en el Congreso, pues personal de procesos legislativos lo corrigió cuando pretendía iniciar la sesión sin secretaria (María Eugenia Solís) ni la vicepresidenta (Luz María Beristáin).

A Martínez Arcila le aclararon que esto no es Venezuela, para que un dictador mande en el Congreso, jijijijiji, por lo que tenía que esperar a que la despistada María Eugenia Solís terminara una entrevista, donde los periodistas la destrozaron con preguntas del porqué no abolió la “ley Borge” sobre la libertad de expresión, con lo que la sesión inició una hora tarde y los diputados asistentes nombraron a un vicepresidente sustituto.

Es el colmo que a estas alturas los diputados no sepan los procedimientos, y peor es, que el todopoderoso Eduardo Martínez Arcila, pretenda hacer a un lado los ordenamientos y las cosas como le dé su regalada gana. ¡Tenga pa’que se entretenga y que su jefa lo mantenga!

Que se va con Morena

Dice el runrún en el Congreso, que la ausencia de la perredista Luz María Beristáin se debió a que anda de viaje y que fue a coquetear con la Morena, de Andrés Manuel López Obrador, pues quiere ser la candidata de “El Peje” a la presidencia municipal de Solidaridad…..ay si, ay si…¿y la nieve, de qué la quiere?

Que la hermana de “La Güera” Beristáin ya se dio cuenta que en el Partido de la Revolución Democrática, que en el estado “dirige” Jorge “El Topo” Aguilar Osorio, no le van a hacer realidad su sueño de ser la alcaldesa de Playa del Carmen, por lo que al igual que lo hizo su hermana la senadora Luz María Beristáin, se nos convierte en chapulín y se va a Morena, ya sabe usted que la ambición no conoce de lealtades.

Los que se perfilan

A la que sí le sonríe la suerte es a la diputada panista, Mayuli Martínez Simón, pues todo apunta a que será ella la candidata a relevar en el poder al alcalde de Othón P. Blanco, Luis Torres Llanes, de la alianza que formarán de nueva cuenta el PAN y PRD en el 2018.

Martínez Simón fue relevada en la dirigencia de la bancada de los panuchos en el Congreso por el diputado Fernando “Chino” Zelaya Espinoza, quien, por cierto, se paseó en su “Chinomóvil” durante meses, dizque haciendo gestiones para los chetumaleños, con la intención de ganar imagen rumbo a la presidencia municipal, pero dicen, por cuestiones de género, será una mujer la que abandere la alianza y Martínez Simón le arrebatará la candidatura.

Revuelca a la gata

Casi con lágrimas en los ojos (¡ay, que no Mouse Mickey!), la diputada perredista, María Eugenia Solís, aseguró a los periodistas que trabajó, trabajó y trabajó (upsss, no se vaya a cansar) en beneficio de los reporteros y comunicadores para la protección de sus derechos (¿y qué quiere?, ¿qué le prendan veladoras?, ¡es su trabajo!), por ello, metió su propia iniciativa de reforma a la llamada “ley Borge” y no respaldó la abrogación que presentó el Ejecutivo estatal hace unos días. ¡Ya no le arregles comadre, déjalo así!

Como burro sin mecate, sin consultar a su líder de bancada, Emiliano Ramos Hernández, la diputada aseguró que luego de las opiniones escuchadas en los foros y de distintas organizaciones de periodistas, de las cuales no pudo mencionar ninguna porque en Quintana Roo no hay esas organizaciones a las que se refiere, decidió meter su iniciativa, la cual solo redirecciona y adiciona algunos artículos de la ley para protección de periodistas y personas dedicadas a la defensa de derechos humanos, tal cual “ley Borge”, la cual reconoció es una copia del mandato federal y solo requería incorporar ideas y opiniones que recogió de los foros, o sea que es la misma gata, pero , aún más revolcada.

Asunto político, para nada ecológico

Que el asunto del decreto del Área Natural Protegida en 117 hectáreas en la Zona Sur de la entidad en perjuicio de 12 ejidos ya se convirtió en un asunto de presión política, con el cual el Partido Verde pretende amagar al gobierno estatal para que deje su intención de investigar que es lo que hace Rembeto Estrada, alcalde de Benito Juárez con los recursos para seguridad, pues los resultados a nivel municipal en nada abonan al esfuerzo estatal de mejorar la imagen del destino donde, en lo que va del año, han ejecutado a 138 personas, contando la muerte por arma de fuego de una mujer, ayer en la noche, que fue acribillada en plena calle en Prado Norte de Benito Juárez.

En busca del voto

Aunque a nivel federal el diputado verde Jesús Sesma Suárez, quien encabeza el grupo parlamentario del PVEM impulsa ante SEMARNAT que se decrete esta Área Natural Protegida, luego del rechazo unánime tanto de los 12 ejidos afectados de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, así como de dirigentes de restauranteros, hoteleros, turisteros y algunos regidores; a nivel estatal, los tucanes quiere suavizar las cosas y en voz de su líder José de la Peña Ruiz de Chávez, ahora dice, se deben hacer estudios serios (o sea que ¿antes lo hicieron de vacilada?), reales e incluso socioeconómicos de la zona para poder proteger el ecosistema sin que se afecte el desarrollo de la zona sur.

Pepe de la Peña ya hizo cuentas cuantos votos le costará a su partido está metida de pata y le quiere componer al des…orden que ya iniciaron. ¡le hace falta ver más BAX!

Las consecuencias

El asunto es que, el área que pretende la SEMARNAT, el PVEM y Amigos de Sian Ka´an aprobar como Área Nacional Protegida, provocará graves consecuencias económicas, como es la desaparición del naciente desarrollo turístico de Bacalar, Xulha, Pedro A. Santos, Buenavista (en la Laguna de los 7 Colores), Huay Pix, Calderitas y Laguna Guerrero, así como las comunidades rurales que dependen de la siembra de piña, maíz, zacate, papaya, sandia y cítricos entre otros y se terminaría la apicultura y ganadería. También se acabaría los tours a las ruinas de Chachoben.

Cosa muy diferente a lo que se comprometió el gobierno estatal, de impulsar la economía del sur. Tantán.

