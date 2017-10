Excelentes recomendación de Malpaso Ediciones

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“A todo riesgo. Memorias airadas de una pretender”, de Chrissie Hynde

Una voz única con una vida no apta para cobardes

Son muy pocas las roqueras de raza, las que forman parte del gran circo del rock sin levantar suspicacias o alguna ceja. Chrissie Hynde pertenece a esta rara categoría después de más de 40 años vinculada al rock, primero desde una perspectiva estrictamente vital y más tarde, mediados los ochenta, como líder de Pretenders, uno de los grupos que mejor representan el rock de finales del siglo XX.

Su prestigio en el seno de la comunidad musical y su influencia como amiga, musa y cómplice son proverbiales. En A todo riesgo, Chrissie nos cuenta su vida sin tapujos, sin dejarse nada en el tintero. Leer a A todo riesgo supone descubrir toda una época marcada por la subcultura de la música, las drogas y la actividad constante. Chrissie Hynde, la hija de una arquetípica familia norteamericana de clase media, descubrió en el rock y las drogas un camino para romper con el aburrimiento y la parálisis del sistema.

A través del filtro del tiempo, todo el camino recorrido –un sinfín de juergas, giras, conciertos y proyectos− aparece como un viaje apasionante, a veces terrible, pero siempre extraordinario. Estas memorias son un ejemplo de sinceridad. Su autora no nos ahorra ningún aspecto de su vida, por duro y desagradable que sea, y parece empeñada en demostrarnos que la suya, aunque no se presente como un ejemplo a seguir, ha sido una vida intensa, completa y rica.

“Morrissey. Autobiografía”

La memoria de uno de los íconos pop más influyentes de las últimas tres décadas

El debut de Morrissey como cantante de los Smiths, a mediados de los ochenta, supuso el descubrimiento de una nueva estrella en el firmamento musical del Reino Unido. Los Smiths destacaban por su originalidad y por la guitarra de Johnny Marr, pero, especialmente, por todo lo que Morrissey transmitía con su actitud,su voz y sus letras. Antes de esa eclosión Morrissey no era más que un joven desempleado, enamorado de la poesía y sin demasiadas expectativas de salir de su Manchester natal. En su autobiografía, Morrissey nos cuenta su infancia desgraciada, su adolescencia marcada por colegios donde la ley la dictan la vara y la correa, su juventud sin rumbo y el descubrimiento, agridulce, de la música como vía de escape y, al mismo tiempo, como actividad atribulada. Morrissey ha alcanzado la categoría de ícono pop de su generación, una consideración que, como él mismo se encarga de constatar, está́ lejos de ser una bicoca. Las discográficas le han engañado. Sus compañeros le han estafado. Los medios le han difamado. Algunos de sus amigos le han abandonado. Su infancia y adolescencia dickensianas en una Manchester gris, sucia y miserable no han sido más que el anticipo de todo lo que vendría después. Ahora, cuando Morrissey ha sido elegido como el segundo mayor ícono británico por los espectadores de la BBC, cuando sus á́lbums alcanzan sistemáticamente los primeros puestos en las listas de todo elmundo, cuando artistas como David Bowie, Nancy Sinatra, Marianne Faithfull, Chrissie Hynde o My Chemical Romance interpretan sus canciones… Ahora Morrissey declara que para él no hay nada más importante que la lucha por los derechos de los animales, la poesí́a y su intimidad.

