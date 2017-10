Arcade Party Vol. 2 llegó para quedarse

La fiesta temática de gaming más grande del país celebrará su segunda edición el 17 de noviembre en el Foro Indie Rocks

Arturo Arellano

Arcade Party Vol.2 está más que lista para presionar el botón de “Start”, pues en su segunda edición han planeado una verdadera fiesta temática al más puro estilo de los bares japoneses, en lo que los gamers pueden disfrutar de videojuegos, bebidas, conciertos de música de animes y demás en un solo espacio, donde además se pueden sentir libres de asistir con sus mejores atuendos Cosplay. La cita para este evento único en México es el próximo 17 de noviembre en el Foro Indie Rocks, en donde además de los fans, se darán cita varios artistas y DJ’s especializados en el género.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, su directora general y vocera, Athenas Sifuentes, ofreció detalles al respecto “Arcade Party pretende ser el parteaguas en México, para generar una comunidad más grande de amantes del gaming y no sólo eso, sino de que tengan un espacio donde divertirse. Habemos muchos gamers, ocupamos el tercer lugar en compra de videojuegos en el mundo, sin embargo se nos sigue viendo como un mercado nicho y eso no hace posible que haya muchas opciones para nosotros.

No hay lugares donde se pueda salir a comprar, bailar y convivir. Es donde entramos para crear esta alternativa”.

Refiere que “tenemos necesidad de entretenernos de otras formas, salir a bailar, jugar y tener al alcance bebidas como en cualquier bar, pero no hay lugares que se adapten a nuestros gustos, hay muchos a quienes les gusta disfrazarse, hacen Cosplay y si vas a un bar normal vestido así, pues te ven feo y la música que ponen no nos gusta. Así que lo que buscamos es ser ese entretenimiento faltante, ese del que hay mucho en Japón, bares temáticos de anime y videojuegos, pero ahora en México, por el momento de un solo día”. Adelanta que los asistentes podrán “bailar música de series, disfrutar de la presentación de varios DJ’s. Aunque esto comenzó como una misión y muy chiquitito, el chiste es hacerlo enorme. Nos inspiramos de una empresa australiana llamada Neko Nation, quienes llevan más de 7 años haciendo este tipo de fiestas temáticas y hoy vienen para apadrinarnos, por lo que ampliaremos nuestros gabinetes de videouegos, teniendo a la mano de los asistentes, títulos desde arcade clásico, hasta lo más reciente en realidad virtual”

La idea según sus organizadores es lograr este evento una vez al año “estamos por encontrar una locación definitiva, para que tengamos la fiesta una vez al año y posteriormente llegar hasta dos o tres veces por año. Lo creemos posible porque hay mucho consumidor para este mercado, somos una comunidad con la que no se sabe, por ejemplo si el conductor del Metro es apasionado de un juego en línea, o quien te vende la comida, o tu compañero en la oficina, nuestra comunidad es bastante grande, más ahora con la tecnología. El año pasado fue en domingo, un día poco popular para eventos de este tipo, incluso en El Caradura, ellos mismos subestimaron, abrieron tarde el bar, no había meseros, porque pensaron que casi no habría asistencia y al final terminaron por invitarnos a repetir nuestro evento allí, pero ahora nos mudamos al Foro Indie Rocks, porque tiene mayor capacidad, de 600 a 700 personas”.

Para este evento existen dos tipos de acceso, el vip y el general, cuya diferencia es que el vip incluye un paquete con parafernalia y botanas japonesas, además de preferencia en las salas de juego. Habrá también juegos, concursos y sorpresas, únicamente para un público mayor de edad, por la venta de bebidas alcohólicas.