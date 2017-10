Dulce está “Entera”, pero por luto pospone su concierto

La cantante posterga su actuación en el Teatro Metropólitan, donde finalmente se presentará el próximo 29 de octubre, en solidaridad con los afectados del sismo ocurrido en México

Arturo Arellano

Es bien sabido que con la tragedia que sacudió a México se supendieron varios espectáculos, muchos de ellos por logistica, otros tantos por afectaciones en los venues y algunos más por el respeto, duelo y luto por las víctimas acaecidas, uno de estos últimos casos es la presentación de Dulce, que llegaría con su espectáculo “Entera” al Teatro Metropólitan, este 7 de octubre; sin embargo, tras lo acontecido Hugo Mejuto, su productor, el Teatro Metropólitan y la misma Dulce, han decidido posponerlo para el próximo 29 de octubre, ya con un ambiente menos adolorido y con el interés de llevar un poco de paz y romance a los corazones mexicanos.

Dulce comentó en entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, su experiencia en medio de toda esta crisis: “Tuvimos que posponer la fecha, porque todos sabemos que hubo un desastre en la Ciudad de México, esto no es por gusto, sino por que hay una emergencia nacional, esta es una urgencia y no podíamos estar tan tranquilos anunciando un show, cuando había gente bajo los escombros, así que tuvimos que posponerlo y pasarlo para el 29 de octubre, esto también por respeto, porque esl país está de duelo, tenemos un luto y nosotros nos solidarizamos con ello”.

Refiere que “en lo personal no tuve ningún problema, no tuve pérdidas físicas ni materiales afortunadamente, pero sí un gran susto. La primer sensación el día del terremoto fue un gran golpe, yo estaba en casa y creí que un tráiler había chocado con mi hogar, un torton o algo parecido, me asomé y lo que esperaba era ver la trompa de un camión dentro de mi sala; sin embargo, volvió a tronar, no vi nada y salí corriendo. Vivo en una zona de la ciudad donde no hay edificios, solo casas, de dos pisos, además tengo la maravilla y bendicion de tener un parque enfrente, así que en menos de treinta segundos ya estaba allí, la alerta sonaba horrible y veía como todo era una gelatina que se movía; en ese momento supe que habría muchas pérdidas y muertes, porque vivi el terremoto del 85 y puedo asegurar que éste fue más fuerte”.

Si bien Dulce asegura que no tuvo pérdidas significativas, sí se dice como todos los ciudadanos con un poco de miedo, aunque este no le ha impedido salir a ayudar. “Siento trauma, estrés, tristeza, eso lo cargo al igual que todos los mexicanos, estamos asustados, alertas, con el temor de que suene la alerta sísmica de nuevo. Han sido días de luto, de recogimiento, solidaridad, pero en mi caso me ocupé de ayudar, en la medida que pude, llevé víveres, me concentré en la colonia Del Valle, hablé con los rescatistas y ellos me decían lo que necesitaban para que yo lo transmitiera a la gente, eso fue lo que hice, comprar comida, bebida, en un momento en los que necesitaban más ayuda eran también ellos, porque eran los que trabjaban 24 horas. Los rescatados eran trasladados y recibían apoyo, lo mismo los que perdieron sus viviendas, pero de los rescatistas se ocuparon pocos, así que decidí ayudarles a ellos, para también pudieran seguir trabajando”.

Adelanta sobre su show que “es uno solo y no va a cambiar, tengo que cantar lo que el público me pide, no habrá imágenes, ni alusión al terremoto, porque se trata de que la gente se distraiga, queremos que exista un oasis en medio de la tragedia y para eso estamos los artistas, para llevar alegría, esperanza y fuerza”.

Lo mismo reconoce que el cambio de fecha ha resultado en que varios fans cancelen su presencia en el concierto, pero pretende que esto no merme el ambiente. “Esta es la fecha que el teatro dispone, nos dieron el domingo 29, que es bonita fecha, pero también nos resta muchos fans, que vendrían de fuera, de Nueva York, Chicago, Monterrey, fans constantes que vendrían de fuera y que ya no podrán viajar, pero ni hablar, es una contingencia”.

Explica que este concierto “nadie lo ha visto, porque es la primera vez que voy sola en el Metropólitan, hice un Lunario en enero, pero con producción más discreta y audiencia más selecta, en tanto aquí vendrá una gran producción de Hugo Mejuto, que solo él sabe lo que está haciendo, es un trabajo particular en el que yo no me meto, yo canto y hago el orden de las canciones, pero en la producción sólo Hugo sabe. Cuando hacemos ‘GranDiosas’, hay una gran produccion atrás de mí, pero no lo podemos ver porque estamos adelante, puede pasar un caballo detrás de mí y no lo vemos, es chistoso, pero así es y confío totalmente en el trabajo de Hugo Mejuto, ahora para ‘Entera’, no dudo de que tendrá cosas muy especiales”.

La nueva fecha para el concierto “Entera” de Dulce, en el Teatro Metropólitan, es el 29 de octubre a las 18:00 horas.