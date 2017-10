Referéndum catalán, para defender dineros de El Chapo

Con inocultable tufo diazordacista, a medio siglo de distancia de los acontecimientos sangrientos de 1968, el gallego Mariano Rajoy ha ofendido a España con los mismos argumentos que el de Chalchicomula utilizó para defender la candidatura de su principal operador en la tragedia de Tlatelolco, Luis Echeverría Álvarez.

En mala hora para un país dividido y con enormes contrastes, como el español. Un país en el que el lavado del dinero rojo proveniente de México ha catapultado las grandes industrias catalanas de tecnología de punta, dejando en el camino a 6 millones de desempleados y un sistema de salud y educativo insuficiente y permanentemente recortado.

“Hemos hecho lo que teníamos que hacer, actuando con la ley y sólo con la ley”, dice el in‎capaz gallego Rajoy en su primera salida al ruedo de la opinión pública, después de una represión que ha dejado medio centenar de muertos y mil heridos, a boca de urna, en unas elecciones convocadas a contentillo del narcotráfico internacional.

Y es que el desafío independentista del referéndum catalán, es una medida desesperada de rufianes, diseñada al modo del rechazo de la pandilla de Jordi Pujol, para evitar a todo costo ser juzgado por la justicia madrileña en casos evidentes del trasiego y el blanqueo de capitales. Usted y este escribidor lo venimos comentando desde hace algunos años.

Los más de 40 mil millones de euros del narcotráfico que, entre otros, El Chapo Guzmán empezó a entregar hace cerca de una década a Jordi Pujol. el viejo cacique político catalán, en paraísos turísticos de Quintana Roo, han sido ejecutados con precisión. Incluso, una gran parte de la inversión de marras ha regresado a México disfrazada de empresitas como Alcea y OHL, emporios hoteleros, … juzgadas como corruptas en Madrid, pero que aquí han hecho su agosto explotando la desmedida ambición de los que llegaron a sembrar el error y también el terror. Un bumerán de traiciones que han escogido a nuestro país como un conejillo de Indias…

… para solventar con deudas y pagos eternos de tarifas anticonstitucionales de carreteras a una zahúrda, gorrinera o pocilga de cochinos y refugiados mercachifles que no conocen, ni quieren conocer los límites de la abyección y del despojo ciudadano.

Pujol, así las cosas, organiza la vendetta del independentismo, no sólo como maniobra de distracción a sus muchos problemas legales; también para cobrárselas al gobiernito de Rajoy que se atrevió a imputarlo.

Una crónica del diario hispano El Mundo no tiene desperdicio: “Asegurando que tiene ‘unos ahorrillos por ahí’, Jordi Pujol se reunió con el presidente del gobierno en el restaurante ‘La Mamma Superiora’ para preguntarle el precio de Cataluña, según han informado fuentes anónimas.

“‘Tengo entendido que usted es un hombre de negocios como yo, por lo que debemos resolver todo este asunto de una forma razonable’, le habría dicho el ex presidente a Mariano Rajoy.

“‘Usted y yo somos iguales’, dijo.

“‘Tengo debilidad por los catalanes y los malcrío, como puede ver. Hablan cuando deberían escuchar. Quieren su propio territorio.

En fin, usted y yo somos de la vieja escuela y no creo en esas cosas, pero estoy de acuerdo en que todo ha ido demasiado lejos y vengo con una propuesta de paz’, le habría explicado Jordi Pujol, el molt honorable, al jefe del Ejecutivo mientras le servía una copa de vino.

“‘Nuestra gente ha estado peleando demasiado tiempo’, insistió Pujol, según las fuentes.

“Pujol habría asegurado en que el dinero ‘no es problema’ y reiteró su interés por ‘el precio’ del territorio catalán aduciendo que una guerra ‘no sería buena para los negocios de nadie’.

“‘Yo creo en España. España hizo mi fortuna. Pero ha llegado el momento de que mi familia controle su propio territorio’, dicen que dijo.

“‘Cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen’, añadió.

“Pujol, que considera que su oferta es generosa y difícil de rechazar, le dijo a Rajoy que estará esperando su llamada. ‘Que su gente llame a mi gente y cierren los detalles’, le habría dicho a Rajoy antes de despedirse de él con un abrazo y un beso en las mejillas”.

Como buen déspota que pinta el infame gallego, sólo falta que con el tiempo, piense que los españoles se lo vayan a agradecer por protegerlos de sus propios fantasmas y de su propia voluntad de zanjar, de una vez por todas, las diferencias que vienen atosigándolos desde hace mucho tiempo .

España es demasiada España para un rey abúlico, imberbe político acotado por una Constitución arrepentida del franquismo y un jefe de Gobierno como Rajoy, que no tiene una puñetera idea de los resortes políticos ni de los alcances de la negociación para prevenir un conflicto que hoy rebasa al Estado ibérico .

Para quien dude de los alcances electorales del narcotráfico, las elecciones catalanas de la separación, convocadas por la Generalitat y el Parliament azulgrana, son el mejor ejemplo de lo que en México siempre ha tratado de evitarse con fondos públicos para el financiamiento de los partidos, considerados entes de interés público para todo efecto.

Si el sistema político mexicano ha tratado de confinar la participación del narco en las elecciones, a través de la decisión de monopolizar con cargo a nuestros impuestos, la subsistencia de las franquicias partidistas, el gobiernito mexicano actúa a contrapelo, soslayando y protegiendo todas las actividades de las mafias violentas.

Utilizan a un lerdo del tamaño de Enrique Ochoa Reza para disfrazar el engaño: para hacer aparecer al PRI como el buen samaritano que aparentemente devuelve los sobrantes del cochupo, sabiendo que el gobierno, Videgaray y Meade se los devolverán con las transferencias inconstitucionales de dinero a la primera oportunidad.

Y todavía tienen el morro de lanzar una iniciativa para desaparecer las posiciones plurinominales de diputados y senadores, única forma que ha tenido la oposición para enfrentar los embates de votaciones amañadas… una trampa a la medida del miedo que quiere cancha libre para que queden en la impunidad sus estropicios.

Las Vegas y Barcelona, como aquél 2 de octubre de 1968

A medio siglo del asesinato masivo en Tlatelolco y a lo largo del movimiento estudiantil mexicano, del genocidio de la derecha enfurecida en contra de las libertades civiles, la derecha enfurecida se aferra al poder y demanda su regreso, a través de Pujol, Rajoy y sus pandillas. Todos a su manera, todos, utilizando diferentes vías que llevan al mismo resultado.

La complicidad con el narco está sellada y escondida bajo siete llaves. Da para financiar cualquier elección por cara que parezca o que resulte en la práctica. Es como arrancarle un pelo a un gato. Un meme demoledor, con las imágenes del hotel Mandalay Bay y los edificios colindantes a la Plaza de las Tres Culturas, circulado 24 horas después en México, es realmente revelador: “Te duele, te indignas y condenas a quien disparó desde un edificio en Las Vegas. Te recordamos que el PRI hizo lo mismo en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, y fue todo un ejército el que disparó”. Otro golpe a la memoria colectiva.

El juego que esta vez lleva a cabo el gobierno con el narcotráfico desde las sombras y a plena luz del día, el que representa los intereses yanquis en suelo mexicano, tiene a la nación con los pelos de punta, lleva contabilizados casi 200 mil muertos y desaparecidos y no tiene la más remota idea de abandonar el mercado.

Lejos de haber ganado alguno de los bandos en conflicto, catalanes y madrileños, lo de Barcelona ha sido una derrota para el país, un monumental destrozo a la democracia, escenificado por una Guardia Nacional represora, con tufos diazordacistas y echeverristas. Han exhibido ante el mundo su pobre condición de facciosos.

Gallegos, Habsburgos, paniaguados de Rajoy son hoy por hoy los títeres del escenario, dominados por el tufo y la acción del dinero, cuando se utiliza para todo tipo de zafarranchos, cuando se empeña en destrozar la convivencia pacífica de cualquier lugar del mundo.

¿Usted qué haría?.

Índice Flamígero: Hace algunos años, cuando el concesionario de Radio Capital en la Ciudad de México, Luis Maccise, consideró que mis servicios como conductor del programa radiofónico “Índice Político” ya no le eran necesarios, por decirlo eufemísticamente, don Edilberto Huesca me invitó a participar en su radiodifusora. Cuando me presenté en sus oficinas, con pena, el señor Huesca me dijo que lamentaba no poder concretar su invitación, pues al comentarla con el colega Leonardo Curzio, a la sazón director de Noticias de esa empresa, le había dicho que este escribidor era “peligroso”. Intuyo que “peligroso”, por decir la verdad. En estos momentos, Leonardo ha dejado su cargo y a la radiodifusora, en defensa de dos de sus colaboradores, María Amparo Casar y Ricardo Raphael, a quienes le habían pedido que despidiera. La autocensura provoca este tipo de situaciones que nuestra incipiente o, en realidad, nula democracia prohíja. Lamentable. Muy lamentable. + + + En su desesperación, el PRI no da pie con bola. Envió como impugnadora del Frente Ciudadano por México ante el INE a la impresentable Claudia Pastor, su representante en el organismo, y de inmediato se recordó que la dama es considerada amiga cercana, y por ende, favorecida, de la pareja Javier Duarte- Karime Macías, para quienes trabajó emitiendo fallos favorables a su causa en tanto fungió como magistrada presidenta de la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ese tipo de impugnadores… + + + Caso dado de que Margarita Zavala se presentara como candidata independiente —sin partido— a la Presidencia de la República, crecería su dependencia a su marido Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Y se confirmaría que, en realidad, lo que busca esta otra pareja es la reelección de quien “haiga sido como haiga sido” —en realidad, a través de un colosal fraude electoral— usurpó el cargo de 2006 a 2012. Una crónica del diario hispano El Mundo.

