Urge modernizar la red hidráulica

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Una realidad que no se puede ignorar, ni siquiera minimizar, es la vulnerabilidad que mostró la red hidráulica en la Ciudad de México con los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.

Esta situación plantea una sola cosa: sustituir o modernizar la red de 13 mil 500 kilómetros de tubería, que, a estas alturas, es ya obsoleta, pues su antigüedad supera los 50 años.

El mismo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, urgió a la federación a destinar mayores recursos para poder realizar mejoras a la infraestructura hidráulica de la capital.

Efectivamente, se requiere (con carácter urgente) aplicar “grandes inversiones”.

La secretaria de la Comisión de Agua de la Asamblea Legislativa, diputada Janet Hernández Sotelo, no dijo a cuánto podría ascender la inversión, pero para tener una idea, señaló que sólo para Iztapalapa, de casi 2 millones de habitantes, se necesitan 2 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto anual.

Esa cifra permitiría dar mantenimiento a la red hidráulica y al drenaje, a fin de minimizar la fuga de agua que actualmente ya rebasa los límites permisibles.

Los sismos de septiembre, según observó la asambleísta, provocaron hasta 40 fugas de agua en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lo que dejó sin agua a miles de habitantes del oriente de la CDMX.

Por esta razón, Hernández Sotelo hizo un llamado al Congreso de la Unión para que se sensibilicen y den prioridad a la prevención inyectando recursos a la modernización de la red hidráulica de la capital del país.

Advirtió que se debe tener en cuenta que la falta de agua entre la población puede provocar discrepancias que llegan incluso a elevarse por la disputa del vital líquido. Cómo de hecho ya se ha reportado: el secuestro de pipas para contar con agua, pues las que envía la autoridad son insuficientes, y los que venden el vital líquido es caro.

¿Cuál es el motivo de que las autoridades no se hayan ocupado de este problema?

La diputada Hernández lo dice claro: “son obras que no se ven” y por lo tanto “no son atractivas para los políticos”, estén o no en campaña.

Pero se necesitan y tendrán que atenderlas. De lo contrario, tarde que temprano la población se las cobrará en las urnas.

Advierte la legisladora que no se puede vivir con líneas obsoletas que llegan a perder hasta el 40% del vital líquido durante su recorrido de distribución, debido a constantes fugas.

PIDEN BRIGADAS DE SALUD

Luego de 15 días de “parálisis” en la Asamblea Legislativa, por los sismos del 19 del mes pasado, los diputados locales regresaron con renovados bríos (ni tanto, porque ayer no sesionaron, hasta el martes de la siguiente semana).

El caso es que la ALDF exhortó a los secretarios de Salud y de Educación, Armando Ahued Ortega y Mauricio Rodríguez, respectivamente, así como al titular de SEP, Aurelio Nuño Mayer, a que implementen brigadas de detección y atención del síndrome de estrés postraumático en las escuelas públicas y privadas, así como en diversas colonias de la Ciudad de México, con el objetivo de atender y resarcir los posibles daños psicológicos causados a los capitalinos por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Durante la sesión ordinaria, los legisladores de los partidos políticos representados en la ALDF aprobaron un punto de acuerdo presentado por la diputada del PRD, Rebeca Peralta León, quien comentó que las personas con síndrome de estrés postraumático pueden sufrir ansiedad y quienes lo padecen y no son tratados tienden a aislarse y a presentar conductas depresivas, incluso suelen consumir alcohol y otro tipo de drogas con la finalidad de superar sus alteraciones.

Hoy más activa que nunca, la diputada Rebeca Peralta señaló que luego de los fenómenos naturales, académicos de la Facultad de Psicología de la UNAM alertaron que la mayoría de la población que estuvo expuesta a estos fenómenos experimenta o experimentará el denominado síndrome o trastorno de estrés postraumático, el cual presenta una serie de síntomas que comienzan a desarrollarse después del evento, entre ellos: hipersensibilidad al entorno, es decir, el individuo considera cualquier movimiento como un sismo; ansiedad exacerbada, que presenta rigidez muscular, dolores de cabeza, insomnio, falta de concentración e incluso ataques de ira, y pensamientos de desolación.

Además, las personas presentan constantes recuerdos del evento, así como pensamientos de escenarios iguales e incluso mayormente catastróficos.

Dijo que especialistas de la UNAM reportaron que al menos 20% de las personas que experimentaron los sismos pueden llegar a padecer el trastorno hasta por 20 años, situación que se vuelve un verdadero desafío para las autoridades de salud pública.

“De igual forma, señaló que quienes lo padecen y no son tratados, tienden a aislarse y a presentar conductas depresivas, incluso suelen consumir alcohol y otro tipo de drogas con la finalidad de superar sus alteraciones”.

“Ante situaciones como esta, es necesario que se enfoque la atención psicológica en escuelas tanto públicas como privadas de la Ciudad de México para ayudar a los infantes, adolescentes y adultos a superar la crisis que podrían presentar”.

