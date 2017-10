Los Caligaris y sus 20 años de transpirar alegría

La banda argentina celebró su aniversario con un gran circo en el Palacio de los Deportes. Narices rojas, maquillaje y mucho baile hicieron estallar el inmueble

Arturo Arellano

La noche del 7 de octubre será inolvidable para todos los amantes de la música, el circo y la alegría, pues Los Caligaris celebraron su 20 aniversario con una tremenda fiesta al interior del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Donde acompañados de grandes invitados especiales hicieron un recorrido a través de toda su historia, desde “Yernos perfectos” hasta “Circología” y por supuesto los temas que han salido en los últimos meses, parte de lo que será “Canciones felices”.

Desde temprana hora, miles de fanáticos ya se instalaban a las afueras del Domo de Cobre, haciendo fila para ganar un buen lugar al frente de esta pista de circo, donde con música, malabares y acrobacias, los argentinos darían muestra de su gran talento y repertorio, con ska, baladas, rock, reggae y hasta cumbia.

Todo comenzó poco antes de las 19:00 horas, con la presencia de La Toma, banda encargada de abrir la fiesta de la noche, ellos fueron seguidos de República Fortuna, que desde Costa Rica arribaron al escenario para cargar de energía, ritmo y buena vibra este arranque de concierto. Lo mismo, aprovecharon para externar su apoyo al país azteca con leyendas en la pantalla gigante como “Fuerza México” o “México siempre vivo”.

Los últimos antecesores de Caligaris en el escenario fueron los miembros de La Combo Tortuga, que más con cumbia que cualquier otra cosa reventaron cada rincón del inmueble.

Muy puntuales a las 21:00 horas y luego de un conteo regresivo de 5 minutos, aparecieron en el escenario, Juan Carlos Taleb, Martín y Raúl Pamplignione, y compañía para arrancar este tremendo recorrido por 20 años de éxitos con “Mi estanciera y yo”, suficiente para enloquecer a un Palacio de los Deportes completamente repleto al ritmo de su compás musical. Siguieron con temas como “Game lover”, “Florentinos y ferminas”, “Nadie es perfecto” y muchos otros de sus ya clásicos, como “Dos viejitos”, “Cuarteto rockero” y otras.

Contaron también con varios invitados especiales, el primero de ellos Manuel Loko, de la Tremenda Korte, con quien interpretaron “Dolería menos”. Cabe destacar que entre cada tema, Los Caligaris contaron con una gran producción visual, ya que esta presentación se grabó para ser lanzada en Dvd, de manera que el escenario fue invadido por malabaristas, acróbatas, bailarinas y un simpático clown que sopló la vela del pastel por los 20 años de la banda y luego interpretó en un Theremin el intro de uno de los más grandes éxitos radiales de Caligaris “Quereme así”, que grabarían originalmente a dueto con Perro Viejo Serrano, de Los Auténticos Decadentes, que si bien no acudió personalmente al Palacio de los Deportes, sí les acompaño de manera virtual en las pantallas, portando orgullosamente su nariz de payaso.

Siguieron entonces con su gran repertorio que incluyó canciones como “El amor nunca pasa de moda”, en el que Raúl Sencillez cantó dentro de una regadera, apelando a que sólo así podría hacerlo bien. Otro de los más aplaudidos y coreados hasta enchinar la piel fue “Olvidar” en la voz de Martín que antecedió el tema con una anécdota: “Mi hermano Raúl y yo nacimos en el circo, recuerdo que mi más grande sueño de niño era volar y a mí me gustaría ahora mismo volar e ir a saludar a todos los que están hasta arriba y vinieron a vernos. Cuando era niño en el circo donde crecimos, recuerdo que un mago salía volando por el aire, era algo asombroso y yo le decía ‘Mago por qué no vienes a buscarme al colegio, pero no lo hagas caminando como la otra vez, hazlo volando’ a lo que él me respondió ‘ Los únicos que pueden volar en el circo, son los magos y los payasos’ y yo era un payaso’, ahora voy a volar con todos ustedes”, dijo y cantó, mientras bailarinas en telas españolas decoraban lo más alto del escenario.

Luego llegaron más invitados, entre ellos Manuel Moretti de Los Estelares con quien hicieron una versión nueva de “Vereda”, lo mismo arribó al escenario el standupero Franco Escamilla, con quien volvieron a armar la fiesta al ritmo de “Asado y fernet”.

A partir de entonces ya no bajaron los decibeles y en la recta final de show interpretaron “Razón”, “Entre vos y yo” y la infaltable “Kilómetros” en la que como es tradición todos se despojaron de sus playeras y las agitaron en lo alto.

Los Caligaris hicieron un verdadero recorrido por toda su carrera, decorando todo con el arte del circo, luces, pirotecnia y por supuesto su apoyo al pueblo mexicano con gritos de “México siempre unido”, “Viva México cabrones” y “México no se quiebra”.

