Ángel Soriano

Hoy, los aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia de la República habrán de recibir luz verde para emprender la recolección de 866,593 firmas de 17 entidades del país para obtener su registro definitivo y participar en la contienda del 2018, con todas las de la ley, que incluye las prerrogativas y el subsidio correspondiente.

Destaca, entre ellos, la persistencia del comunicador Pedro Ferriz de Con, el gobernador de NL, Jaime Rodríguez “El Bronco” que recoge para sí lo mejor de candidatos exitosos como Manuel J. Clouthier; y la abanderada del indigenismo, María de Jesús Patricio, impulsada por el EZLN y cuya candidatura representa la voz de los desposeídos en demanda del reconocimiento de sus derechos políticos.

Incluye también a la ex primera dama de la nación y prominente ex panista, Margarita Zavala, que enfrentará no sólo la competencia de media docena de independientes, sino la realidad nacional al recorrerla sin el cobijo partidista ni el poder presidencial, y es donde habrá que demostrar si es que tiene la fuerza política suficiente para enfrentar a verdaderos monstruos de la política.

La inclusión de un amplio abanico de aspirantes a la Primera Magistratura del país se inscribe entre lo que establece la Carta Magna, del derecho de cualquier mexicano a aspirar al cargo, y a demostrar a los partidos y sus respectivas mafias, que hay mucha tela de donde cortar, y que si bien se han apoderado de esos institutos políticos y de la jefatura del Estado Mexicano, la inconformidad ciudadana y las aspiraciones de la sociedad en general también avanzan.

TURBULENCIAS

Protestas contra inmobiliarias

Derogar el Sistema de Actuación de Cooperación (SAC) que sólo beneficia a inmobiliarias, demandaron vecinos de la Delegación Álvaro Obregón al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera y le exigieron respetar el último pulmón de la zona poniente de la ciudad de México donde se proyectan varios conjuntos habitacionales sin respetar el medio ambiente; en otras demarcaciones hay movimientos similares contra la industria de la construcción que beneficia sólo a la alta burocracia capitalina…Del Twitter a los golpes pasaron el secretario de Desarrollo Social e Indígena del gobierno de Quintana Roo, Julian Ricalde Magaña, que la emprendió contra el senador Félix González Canto, en el Centro de Convenciones de Chetumal, en el marco del 43 aniversario de la fundación del estado, esto debido a una crítica de Ricalde contra González Canto. Ambos dirimieron sus diferencias a golpes… Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí informó que habló con el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, “para establecer protocolos futuros y evitar nuevas agresiones a comunicadores”, pero deliberadamente se ignora el presente. Nada se informa sobre investigaciones a presuntos agentes ministeriales autores de la ejecución del fotoperiodista Daniel Esqueda…Hoy vence el plazo para quienes deseen integrar un Consejo Distrital y contribuir a organizar y vigilar las elecciones de 2018 participen en el proceso de selección, informó el Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Wilfrido Lulio Almaraz Santibáñez…

