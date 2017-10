¿Independientes o paleros?

Índice político

Francisco Rodríguez

Los candidatos independientes a la Presidencia de la República resultaron una “quinta columna”. Es una jugada perversa que se maquina desde Los Pinos, como la estocada mortal a la voluntad ciudadana que espera unos comicios federales limpios que pudieran lograr, ahora sí, el cambio tan esperado en medio del hartazgo, la desilusión y la rapiña.

Aunque parezca increíble —que ya casi nada de lo abyecto lo es— el aparato priísta en su conjunto sabe que cuenta con la manipulación y las maletas de dinero necesarias para llevar a cabo un atraco que puede lograr que el PRI se trepe al carro de los punteros en busca del objetivo final. Es demasiado dinero y saqueo lo que se juegan.

Es tan grande el desastre, son graves los agravios de‎ los funcionarios, que el tricolor en sus estertores está dispuesto a cualquier cosa para meterse a la contienda y seguir disfrutando de las ventajas de un poder, que hasta ahora sólo ha servido para hundirnos en la corrupción y el descrédito.

El desencanto ciudadano va a ser provocado por otra pandilla que se prepara en los medios de comunicación a modo, para motivar el entusiasmo ciudadano en favor de personas no avaladas por partido alguno, cuadradas y planas, que están dispuestas a primero prestar y finalmente vender su nombre…… como testaferros y milusos que apuntalen a cambio de maletas retacadas de dinero y de impuestos, para declinar de última hora en favor de Videgaray, Meade Kuribreña, Nuño o Narro Robles, las cartas marcadas por el PRI y Ochoa Reza, convertido en buena conciencia.

El Instituto Nacional Electoral, que se presta a cualquier barrido y planchado, está a punto de reconocer las firmas y ejecutar el registro como candidatos independientes de una casi decena personas dispuestas a todo para su enriquecimiento turbo y oficializar siquiera el empate de cualquier priísta con los punteros, antes de pensar en entregar el poder.

El bombardeo ilegal se va a aplicar a nivel federal y nacional, cuando la decena de candidatos independientes logren juntar un porcentaje del 15% de la votación del padrón electoral para cederlo, un mes antes de la elección presidencial, al PRI, pues los más van a declinar en favor del candidato tricolor que sea. La mesa está servida, todo depende de la voluntad de los empadronados, hasta dónde estemos dispuestos o enajenados para consentir esta vulgar maniobra.

Porque según las mediciones, es la diferencia que separa al PRI —tercer lugar en las preferencias— del proyectado ganador de esa elección. El puntero está en 35 puntos, mientras el colero PRI se encuentra ubicado en las franjas del 20% de las preferencias, contado a partir del llamado voto duro de cada franquicia.

Y es voto duro porque, tal como se decantan los acontecimientos, el PRI está utilizando todos los mecanismos de los corifeos de la prensa escrita y radioeléctrica para amedrentar, confundir y desviar la información de los sucesos nacionales y provocar la abstención y el miedo electoral, confiando en que su maquinaria tiene ese 20% de preferencias, en los sedimentos desinformados e interesados de la sociedad política de este país.

Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón Hinojosa, ¡uf!, avalada por Los Pinos, el dinero sucio obtenido por el jefe financiero de su campaña, Genaro García Luna, y sostenida por la ambición enfermiza de su consorte, puede jalar un 10% de votación, fundamentalmente entre las mujeres desinformadas que insisten en victimizar a esa gesticuladora, sin conocer a fondo el intríngulis y la basura de intereses atrás de ella, sin saber que representa lo más torvo en esta elección.

Jaime Rodríguez, El Manso, quien desilusionó la voluntad de los neoleoneses y los dejó colgados de la brocha, cree repetir el mismo numerito, sin el apoyo de los empresarios regiomontanos que lo apoyaron en su aventura local. Resultó un fraude civil. Recogerá su cosecha, pero podrá aportar un punto porcentual a la infamia que se prepara. De asco, pero es lo comprobado.

Armando Ríos Piter, que logró la senaduría guerrerense gracias a los votos conseguidos por el truculento Ángel Heladio Aguirre, y que ha hecho su vertiginosa carrera con el apoyo de Pedro Aspe y el espaldarazo de Marcelo Ebrard, puede aportar, gracias al empuje del Canal de las Estrellas, un puntito más a la aventura mercenaria de los “independientes”, en realidad paniaguados del PRI y sus fantásticas maletas.

Traidor en el camino de todos sus valedores y padrinos, Ríos Piter engañó con el cuento de su apoyo popular en Guerrero, donde nadie quiere saber del autollamado Jaguar, que en su estado es menos que algo insignificante. Pero los medios aún pesan, sobre todo tratándose de apuñalar por la espalda, de dar el esquinazo, pues.

Aunque justo es aprovechar la viada para recordar que, de la pandilla de ahijados de Pedro Aspe, ha salido una de las claques que más daño han hecho al país. Si usted lo duda, ahí están Luis Videgaray, Emilio Lozoya Austin, Meade Kuribreña, recomendado de Ernesto Cordero para titular de Hacienda y aprobado por Felipe Calderón.

Claudio X, Álvarez Icaza, Ferriz y Marichuy, postulada por el EZLN

Claudio X. González, utilizado en su momento en el afán de privatizar la educación pública en favor de intereses perversos, también forma parte del establo televisivo‎ y obedece al mismo propósito de privatizar y traicionar la voluntad popular, en favor de quien resulte el abanderado priísta. Lo mismo, aunque más sofisticado, puede resultar la candidatura maquillada de Emilio Álvarez Icaza, encantador de algunos intelecuales que también empollan el huevo de esa serpiente.

Pedro Ferriz de Con, quien junto con los hijos de papi Emilio Lozoya Thalmann, Manuel Camacho y Carlos Salinas fueron sacados del país en 1968 para que no fueran contaminados por el gran movimiento de las libertades civiles que transformó el rostro de México —para que cursaran en Estados Unidos un veranillo de idioma gabacho— cree aportar otro puntito a la tragedia.

Y aunque María de Jesús Patricio Martínez, indígena nahua y curandera de 53 años de edad, registró en el INE su aspiración de ser candidata a la Presidencia de la República con un objetivo: organizar la rabia y acabar con el sistema capitalista, difícil será que la postulada por lo que queda del EZLN pueda alcanzar más de un punto porcentual.

Además, de acuerdo a la recopilación del portal MXPolitico, Alfredo Pérez Mata: primer ciudadano que informó al INE su intención de convertirse en candidato independiente a la Presidencia. Pérez Mata intentó en 1996 obtener el registro de su agrupación política, el Partido del Pueblo Águilas Mexicanas, pero se lo negaron porque no cumplió con los requisitos necesarios ante el órgano electoral. Trabajó en el Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana y es abogado por la UNAM.

Alfonso Trujano: empresario de 41 años de edad, gran parte de su vida la ha pasado en Estados Unidos, donde estudió ingeniería civil, por eso dice que tiene contacto con muchos paisanos que viven del otro lado de la frontera, quienes apoyan su candidatura independiente. El coordinador de campaña de Trujano es Norberto Hernández, exconsejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a quien algunos medios vinculan con el PAN.

Y Héctor Luis Javalois Loranca: conocido porque en abril pasado presentó ante el INE una denuncia en contra del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presuntamente por usar una banda tricolor y declararse Presidente Legítimo de México, “usurpando un cargo que no le correspondía” en 2006. Además, solicitó inhabilitar la postulación de López Obrador a la Presidencia de la República hacia 2018.

Más los que se acumulen estos días. Eso es lo que hay, desgraciadamente. Algunos de ellos, la señora de Calderón en primer término, son las cartas que el PRI tiene para remontar el desastre anunciado. Junto con la franquicia del Partido Verde también se atreve a clavar a otro descastado en la puja por la Ciudad de México, Xavier González Zirión, cómplice en muchos “bisnes” de Joel Ortega‎.

Confían en que el terrible papel, el verdadero rostro de Claudia Sheinbaum mostrado en la tragedia sísmica reciente, en los entrambuliques de los falsos permisos mortales y bien pagados de construcción a la escuela Rébsamen, haya destripado las ilusiones de Morena en su enorme bastión electoral de la capital de la República. No están equivocados, lo que pasa es que los caudillos y notables morenistas eligieron mal a la abanderada. Queda plenamente demostrado que donde manda capitán no gobierna marinero.

La jugada perversa puede acabar de sepultar, con otra de sus tácticas pueriles, los ánimos ciudadanos de reconstrucción política, económica y social. En las manos de los ciudadanos está el entender lo torticero de esta maniobra, otra más en el proceso de destrucción maquinada de esto que todavía llamamos país.

Los mexicanos deben hacer uso de su proverbial intuición y sabiduría política para echarla al cajón de la basura, antes de que sea demasiado tarde y el PRI alcance a empatar con los punteros. Más que una llamada de atención, es un recordatorio de lo que ya sabemos que pasará. Los independientes son el gancho al hígado. ¿Usted qué haría?

Índice Flamígero: ¿Quién sabrá la identidad del consejero de EPN? Mire usted que proponerle que dijera a los damnificados del sismo del 7 de septiembre que se organicen “en tandas” para reconstruir sus viviendas, sólo puede ocurrírsele a un descerebrado insensible, burócrata de toda la vida y no político o servidor de la ciudadanía. Seguro que, conociéndolo, Peña Nieto pensó que a él debería tocarle la primera entrega, ¿no cree usted? + + + Otro descerebrado, éste ocupante de la Casa Blanca —la de allá, la de allende la frontera—, calificó a EPN como “un presidente increíble”. Y sí, tiene razón. Porque de acuerdo al diccionario de la RAE, el vocablo procede del latín incredibilis. Y se adjetiva así a lo “que no puede creerse”, a lo que es “muy difícil de creer”. Y sí, ese es el principal problema. + + + Escribe don Miguel Ramírez, desde Torreón, Coahuila: “A pesar de haber sucedido hace apenas unos cuantos días, la salida de Margarita Zavala del PAN ya ha ocasionado cantidad de comentarios. Me parece importante resaltar el comportamiento de algunos medios de comunicación, los de siempre. Al igual que hace unos 11 años, cuando magnificaron las posibilidades de la entonces ‘Primera Dama’ para contender como candidata a la elección presidencial del 2006, algo que sólo podía imaginar quien tomara Prozac, ahora presentan a la Dama del Rebozo Mordido con múltiples cualidades. Personaje gris, que no ha ganado ninguna elección popular, ni siquiera la de jefa de manzana, pero ya empezaron a matraquearla con el único fin de asegurar que el PRI permanezca en Los Pinos seis años más. Se esperaba que su cónyuge, Felipe Calderón, al igual que Margarita, renunciaría al PAN, lo que parece no sucederá, y se quedará dentro del partido, ya que de esta manera le será más fácil debilitar a esta organización política”. + + + De último momento me entero de que Edgar Ulises Portillo Figueroa es uno de los candidatos independientes que aspira a la Presidencia de la República, ya que hizo su registro el pasado 2 de octubre, según anunció en su página de Facebook. Tiene una característica especial: asegura que no está respaldado por ningún partido político, por lo que, según declaraciones que ha hecho a medios locales del Estado, él sí es “independiente, independiente”. Portillo es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y ha asegurado estar preparado. “Yo me preparé desde los 19 años para este momento”, dijo a medios, tras asegurar que desde aquella edad ha querido dirigir el país.

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez