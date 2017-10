“Mentiras” dedica semana especial a Paola Gómez por su brillante trayectoria teatral

La versátil actriz dio vida a los cuatro personajes femeninos de la puesta en escena en diferentes momentos de esta movida función

Asael Grande

Paola Gómez es, sin lugar a dudas, una de las grandes consentidas del público de “Mentiras, el musical”. Esto quedó claro en un varias ocasiones, en las cuales se le ha ovacionado como “Lupita”, “Dulce” y “Daniela”, personajes que interpreta de manera regular en la temporada.

Sin embargo, “Mentiras” dedicó funciones especiales a Paola Gómez, junto con la compañía de este musical, que recientemente cumplió 3 mil representaciones. Es así, que la producción de “Mentiras, el musical”, festejó en grande la trayectoria de Paola Gómez, con las funciones especiales:

Paola contra todos: una muestra de su gran versatilidad, Paola dio vida a los cuatro personajes femeninos de esta puesta en escena en diferentes momentos de esta movida función; “Mentiras, el musical” según Lupita: una función que resultó ser especial, en la que Paola interpretó al personaje que la convirtió en la favorita del público y de la crítica: Lupita; Sorpresas para Paola: algo inesperado y único que vivió esa noche, en la que Paola recibió una serie de visitas inesperadas en el escenario; Un domingo para Paola: un cierre de semana con una clásica función backstage, en donde los fans pudieron convivir con Paola durante un momento, que fue inolvidable.

“Mentiras, el musical”, como todo mundo ahora lo sabe, no es una obra biográfica, sino el retrato musical de una época, y un homenaje permanente a grandes autores e intérpretes de la década de los 80, que marcaron toda una generación, y hoy, como su puede comprobar, sigue más vigente que nunca. Es por ello, que Paola Gómez, quien ha participado en varias producciones musicales amateur y profesionales (como “La tiendita de los horrores”, “Godspell”, “El mundo de Humberto el elefante”, “Broadway por amor”, “Y quien es ese señor?”, “Guys and Dolls”, “The Wedding Singer Hairspray” y “El diluvio que viene), recibió no sólo una semana nutrida de reconocimientos, sino el aplauso y la ovación del público que ha seguido su carrera artística, en trabajos de dirección de teatro para niños y jóvenes, en conducción de programas, doblaje y jingles, además en proyectos como “El mundo de Humberto el elefante”, “Broadway por amor·,” Y quien es ese señor?”, “Guys and Dolls”, “El diluvio que viene”, “The Wedding Singer”, “Aída”, “Si nos dejan”, “La caja”, “Los monólogos de la vagina”, “Verdad o reto” y “Sylvia”.

Paola Gómez estudió Teatro Musical en The American Musical and Dramatic Academy New York, donde realizó trabajos a nivel off Broadway. Perteneció al grupo vocal Cuatro Estrofas de Sony Music.Ganadora del 2º lugar en el Festival Valores Juveniles en 1994. Sigue cosechando éxitos teatrales y artísticos, como en “Mentiras”, que la ha consagrado como una de las actrices más importantes del teatro musical en México.