La décima entrega de Premios Telehit llegará al Palacio de los Deportes

El próximo 8 de noviembre el público podrá disfrutar de la música de Demi Lovato, Alan Walker, Anne Marie, Mon Laferte, Piso 21, Ha Ash, Reik, Nacho, Abraham Mateo, The Vamps y Heffron Drive

Asael Grande

Los Premios Telehit 2017 están cada vez más cerca, todos los amantes del pop podrán ser parte de esta entrega a lo mejor de la música de este año 2017, a realizarse en el Palacio de los Deportes el próximo 8 de noviembre, “y en la que el público podrá ver a artistas de la talla de Demi Lovato, Alan Walker, Anne Marie, Mon Laferte, Piso 21, Ha Ash, Reik, Nacho, Abraham Mateo, The Vamps y Heffron Drive, son las figuras que pondrán ritmo a la décima entrega de los Premios Telehit; tendremos una transmisión en vivo a más de 50 países a través de Telehot y Telehit.com, la señal llegará a Estados Unidos y a más de 50 países en América Latina y Europa”, anunció Fernando Muñiz, director gneral Ventas Televisa Networks, en conferencia de prensa.

En diez años de historia, los Premios Telehit han tenido como marco los escenarios de Acapulco, Guerrero; Xcaret, Quintana Roo y el Foro Sol de la Ciudad de México, donde el público asistente ha sido testigo de las actuaciones de los grandes de la música. Entre las figuras que han desfilado por el escenario de los Premios Telehit destacan One Direction, Jonas Brothers, Fifth Harmony, Inna, Simple Plan, Austin Mahome, Capital Cities, Garbage, Café Tacvba, Molotov, Enrique Iglesias, Juanes, Tokio Hotel, Miguel Bosé, Calle 13, Maná, Caifanes, CD9, Prince Royce, Joey Montana, Belinda, entre otros.

Carlos Murguía, productor general de Telehit, comentó que “el canal se renovó en dos fases, la primera con el cambio de imagen, y obviamente cuando llegó el momento de tocar el tema de los Premios Telehit, hablamos de la nueva estrategia que íbamos a implementar este año para todos los contenidos, y estamos muy contentos, creo que este evento es la mejor opción, aparte integrar esta gran marca que hoy celebra diez años, y los Premios Telehit se han posicionado como una de las entregas más importante de premios a nivel latinoamericano de premios, y son los únicos que actualmente en México cuentan con figuras de talla internacional”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Claudio Rodríguez, quien es uno de los conductores principales de Telehit, dijo estar “muy contento de formar parte de estos diez años de Premios Telehit, afortunadamente he tenido estos diez años la oportunidad de abrirlos, y es un orgullo, un honor, y siempre echándole el cien por ciento en todas las entregas, se arma un gran elenco para estos diez años, hay invitados de todos los países, y el público acabará contento con el resultado final, a Telehit le debo gran parte de mi carrera, es mi casa, me ha hecho cumplir todos los sueños que nunca me había imaginado”.

Este año, los Premios Telehit abren una nueva categoría: ‘Cuál es el mejor acto de la noche’, en la que el público podrá vitar por el show en vivo que más le haya gustado, en lo que será una noche de fiesta por el décimo aniversario de Premios Telehit.