Los mexicanos somos más grandes y más fuertes que un terremoto

El concierto reunió a más de 170 mil personas cantando al ritmo de la esperanza

#EstamosUnidosMexicanos

Arturo Arellano

La tarde-noche del domingo se llevó a cabo el concierto “Estamos Unidos Mexicanos” en el que estuvieron grandes personalidades de la música y el arte mexicano, como es el caso de Bronco, Camila, Diego Luna, Enrique Bunbury, Mon Laferte, entre otros, quienes participaron con el interés de inspirar a los mexicanos a seguir ayudando a la reconstrucción del país, luego de los sismos acontecidos el pasado mes de septiembre, el más devastador el 19 del mencionado mes. En tanto, se convocó a unas 170 mil personas que cantaron al unísono, al ritmo de la esperanza.

Todo comenzó de manera puntual a las 17:00 horas cuando en las pantallas repartidas por toda la plancha del Zócalo capitalino, donde se efectuó el evento, se proyectó un mensaje del actor mexicano Diego Luna, en el que comentó: “México encuentra su fuerza en cada uno de nosotros, ser mexicano es saber tender la mano y darlo todo para ayudar a otro mexicano, ofrecer techo a quien lo ha perdido, arriesgar la vida por salvar otra. Hoy ese México es nuestro México, eso es lo que somos y lo que siempre hemos sido, un país que no ha acabado de caer cuando ya ha comenzado a levantarse, uno que cae solo para renacer aún más grande, eso dice nuestra historia y nos lo dice el presente, en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México, en esta gran ciudad construida con el esfuerzo de nuestros antepasados, México está de pie otra vez, surgimos con amor propio, amor al prójimo, amor por lo que somos y por lo que volveremos hacer. Estamos Unidos Mexicanos, como lo hemos estado siempre, no podría ser de otra manera”.

México es fuerza, sigamos ayudando a nuestros hermanos en desgracia: Bronco

Cabe destacar que se instalaron dos escenarios gigantes en la plancha del Zócalo, esto con la intención de que no hubiese tiempos perdidos entre actuación y actuación, por lo que de entrada apareció en el escenario número uno, Bronco, que sin premura arrancó con “Que no quede huella”, “Oro”, “Nunca voy a olvidarte”, “Sergio el bailador” y otros, entre los que Lupe Esparza hizo comentarios como “Los mexicanos somos más grandes y más fuertes que un terremoto. México es fuerza, sigamos ayudando a nuestros hermanos en desgracia”.

Luego en el escenario dos y con toda la energía posible llegó Camila, quienes prendieron a los miles de mexicanos que se dieron cita en este gran concierto, con temas como “Mientes”, “Abrázame” y otras en las que invitaron a los presentes a abrazarse entre sí y no esperar a una tragedia para decirle a los demás “Te quiero un chingo”. Lo mismo se proyectaron en las pantallas, diferentes ligas, cuentas y direcciones en las que se pueden seguir realizando donativos en pro de la reconstrucción de México.

El siguiente en el escenario fue el tlaxcalteca Carlos Rivera que se hizo acompañar de una banda de 10 músicos, entre vientos, percusión, guitarra, bajo y batería, de quienes se apoyó para cantar algunos de sus más grandes éxitos. Que si bien lo tuvo que hacer en medio de una sutil lluvia, no se mermó el ánimo y enloqueció a sus fans que pedían a gritos “Vuelta, vuelta” para deleitarse la pupila. Entre tanto Rivera incitó a la gente a donar a través de Love Army México, campaña a la que representa al igual que otros artistas que se presentaron en el concierto.

La musa del acordeón también hizo lo suyo en este concierto, Julieta Venegas arribó justo después de que la lluvia cesó un poco para cantar temas como “Quieres andar conmigo” a la par de que lanzó comentarios como “Que viva México, a reconstruirnos y a votar por gente decente por favor” entre los más destacados, también reconoció que no le tocó vivir el sismo en el país, pero que lo resintió de la misma manera al enterarse del sufrimiento de sus paisanos.

SIN BANDERA INVITÓ A NO PERDER LA FE Y EL ROMANTICISMO

Aquí fue el turno para Sin Bandera, integrantes qye invitaron a todos a no perder la fe y el romanticismo, cantando “En esta no”, “Que lloro” y otros de sus éxitos, con los que le bajaron un poco los decibeles a esta ya noche de música. Posteriormente Carla Morrison salió para poner en el escenario uno de los comentarios más intensos de la noche “Mucha fuerza México, hay que seguir ayudando porque nos falta mucho trabajo. Hay que votar por mejores gobernantes. México despertó y no se va a volver a dormir. Este concierto es una pisa para agarrar pila y seguir luchando por el México que merecemos”, de igual modo cantó “Compartir”, “Eres tú” y “Hasta la piel”.

Siguieron en el escenario, las hermanas Hanna y Ashley, quienes conforma el dueto Ha-Ash y que tuvieron como invitado a Carlos Rivera, con quien interpretaron “Te dejo en libertad”, con el que el Zócalo repleto cantó de principio a fin, dejando claro que el pop también es uno de los géneros mayor queridos en el país.

EJÉRCITO, MARINA, CRUZ ROJA Y CANINOS DE RESCATE INVITARON A TODOS LOS PRESENTES A GUARDAR UN MINUTO DE SILENCIO

Elementos de las brigadas de rescate, Ejército, Marina, Cruz Roja y caninos de rescate invitaron a todos los presentes a guardar un minuto de silencio con el puño en alto en honor a los acaecidos durante el terremoto. Esto seguido del Himno Nacional interpretado por todos y dirigidos por el pequeño Juan Pablo Vázquez Ojeda, un estudiante que inspiró a todos cantando nuestro emblema nacional con gran sentimiento.

El siguiente en tomar el escenario fue Pepe Aguilar, acompañado por un imponente mariachi, con quien hizo sentir por primera vez en este concierto las verdaderas raíces mexicanas, al menos musicalmente con el tema “México lindo y querido”, “Cielito lindo” y “Por mujeres como tú”, haciendo hincapié en que las mujeres son la creación más bella de Dios.

Jarabe de Palo fue una de las pocas bandas inivtadas de otras latitudes y desde España arribaron para dar un ejemplo de valentía, de fuerza viva, un testimonio de voluntad y garra en carne propia de su cantante Pau Donés, que ha batallado contra una dura enfermedad desde hace tiempo y no ha dejado de girar por el mundo con su música. Refirió su amor por México, razón por la que se hizo presente para cantar “Depende”, “Grita” y “La flaca”.

EMMANUEL Y MIJARESLE PUSIERON RITMO A LA NOCHE

Emmanuel y Mijares le pusieron ritmo a la noche, con temas como “Chica de humo”, “Bella señora” y otras, que abrieron paso a Timbiriche, estos últimos ataviados todos en vestuarios blanco y con gran energía, para hacer canciones de su repertorio, pero la más emblemática “Viva México”, que definitivamente volvió locos a todos los presentes.

Juanes hizo lo suyo con temas clásicos como “A Dios le pido” y “La camisa negra” pero también lo más nuevo como “Yo quiero” o “Hermosa ingrata”.

CHAYANNE: “NO PODÍA FALTAR. MÉXICO ES MUY FUERTE”

Chayanne, el novio de las madres mexicanas, quien dijo “No me podía perder la oportunidad de estar aquí con ustedes para agradecerles por haberme abierto la puerta de su país al inicio de mi carrera, me dijeron que era también mi casa, así que no podía faltar. Hoy estamos con ustedes, como estuvimos con la gente de Miami cuando fue abatida por el huracán, México es muy fuerte”, dijo y cantó “Humanos a marte” y “Madre Tierra”.

Al término de su presentación se mostró un video en homenaje a los perros rescatistas en las pantallas, seguido de un mensaje de Roger Waters, quien acompañado de su banda en una sala y con la bandera mexicana decorando los muros interpretaron una versión acústica y sentida de “Wish you were here”.

BUNBURY SE HIZO ACOMPAÑAR DE MARIACHI

Enrique Bunbury arribó para decir que había preparado “algo único especial e irrepetible” y así fue, pues se hizo acompañar de un mariachi para cantar “Aunque no sea conmigo”, “Infinito” y “El hijo del pueblo”. También comentó que “el gobierno debería sentirse orgulloso de su pueblo y estar a la altura de ellos. Ser digno de su gente”.

Ya casi en la recta final de este maratónico concierto, subió al escenario la bella Mon Laferte, con un vestido rojo y un grupo de músicos en trajes azules, ella canto “Si tú me quisieras” y “No te fumes mi mariguana”. Para dejar el escenario a uno de los más esperados de la noche, el señor Miguel Bosé, cuyo evidente cansancio no impidió que se entregara a su público mexicano para cantar temas como “Aire”, junto a la bella Ximena Sariñana, dijo: “la gente ante lo sucedido, se levanta y se ayuda a levantarse a otros”.

Para cerrar con broche de oro, aparecieron en el escenario los reyes de la cumbia mexicana, Los Ángeles Azules, que cantaron “El listón de tu pelo”, “Como te voy a olvidar”, “Mis sentimientos” en compañía de Ximena Sriñana y finalmente “17 años” con Jay de la Cueva.

Lo mismo, entre presentación y presentación se proyectaron mensajes de diferentes famosos que externaron su apoyo a México, tal es el caso de Enrique Iglesias, Ana Torroja, Morat, Los Auténticos Decadentes, Romeo Santos, Jennifer Lopez, Residente, Shakira, Jason Derulo, Andrés Calamaro, Hombres G, entre muchos otros. Uno de los más destacados el de Coldplay que se enlazaron desde su presentación en San Diego, para enviar su apoyo emocional a los mexicanos y no sólo eso, sino que anteriormente anunciaron que todos los beneficios generados en el concierto de la banda en San Diego serán destinados a actividades de socorro a las víctimas de los desastres naturales.