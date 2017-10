Visiones opuestas sobre Margarita

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Dentro de una abierta campaña por la presidencia, Margarita Zavala ocupó ayer los medios para refutar a sus críticos y hundir más al líder formal del PAN Ricardo Anaya:

“No soy la causa de la división del PAN, soy efecto de su secuestro”, indicó con el dedo índice señalando al queretano.

Su decisión de ir como candidata independiente a la Presidencia de la República, dijo, en Despierta de Televisa, con Carlos Loret, fue porque luego de 2 años de pedirle a Anaya reglas claras y método claro para la elección del candidato presidencial, su respuesta fue la de cerrar el partido a la ciudadanía, apoderarse del padrón, cancelar nuevos registros de militantes y secuestrar a todos los órganos del partido con lo que canceló las decisiones democráticas.

“La decisión más importante de un partido en México es la de designar a su candidato a la Presidencia de la República”, afirmó.

Pero Anaya le dijo que eso era ahora facultad del Frente Ciudadano.

“Por eso renuncié… Es a López Obrador y al PRI a quienes beneficia un partido indeciso… quien ha beneficiado al PRI entonces es Anaya”, concluyó.

Zavala afirmó que esta actitud no es nueva en Anaya.

“Él ha beneficiado al PRI durante los últimos años, ha habido una colaboración absoluta y entregada al PRI… salvo los últimos meses”.

Indicó que si pudiera, le diría al queretano que, “como jefe nacional del partido fuiste juez y parte… un jefe busca la unidad, dirimir las diferencias, no profundizarlas; abrir y airear el padrón… y nada de eso ocurrió”.

En 2 años, señaló, tuvo 6 encuentros con Anaya… “4 a propuesta mía… en todas le presenté un plan para la selección del candidato, nunca quiso escucharlo”.

De la oscura circunstancia patrimonial de Anaya Margarita dice:

“Él tiene que aclararlo… yo debo buscar ahora 860 mil firmas para mi registro”.

Confió en lograrlo: “tengo más estructura de lo que se imaginan, tengo dos años trabajando contra spots, contra la estructura del partido”.

La renuncia le dio libertad

Aceptó que lo que le espera va a ser difícil, “pero no es la ´primera vez que supero retos… vamos a luchar contra una estructura que tiene poder y dinero público”.

Indicó que a partir de hoy “soy oposición, pero también soy valiente, a mí nadie me va a enseñar”.

Dijo que tampoco esconde que sus valores son los del PAN, “no cambio de color ni de ideas, me presento con los ciudadanos como soy”.

Rechaza que exista un pacto con Enrique Peña Nieto para actuar junto al gobierno y al PRI.

Dijo que tampoco le ha pedido a nadie renunciar al PAN… “Voy a mi propio proceso y cada quien tendrá que tomar su decisión”, subrayó.

¿Y Felipe Calderón?, se le pregunta:

“Él tendrá que tomar su propia decisión… yo no le he pedido a él ni a nadie de mi familia que tome decisiones basadas en mi proceso”.

Reitera que se va con gratitud del PAN.

Su reto mayor es ahora vencer a un PRI que tiene un gabinete inmerso en la corrupción, o al rancio pasado representado por López Obrador, que es el PRI de los setenta.

El Frente, gana

En una obvia tarea de contención de daños, el coordinador de los diputados federales del PAN, el michoacano Marko Cortés, quien se ha convertido en vocero de facto del Frente PAN-PRD-MC-, salió ayer a decir que una encuesta de Buendía & Laredo, realizada entre el 7 y 8 de este octubre, afirma que el Frente Ciudadano por México es el que encabeza la preferencia electoral hacia 2018.

Y que el PRI es quien suma el mayor rechazo.

El frente logra, dijo, 32% de preferencias; Morena-PT-AMLO el 26%; PRI-Verde-PES tienen 21%, y quienes ven a un candidato independiente suman el 11%.

Es decir, Margarita no es un peligro para Anaya, el precandidato presidencial del Frente.

Marko Cortés aprovechó el foro de la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de la cual es presidente, para –dentro de su función de vocero de facto del Frente–, afirmar que el sondeo indica que “el PRI sabe que la Presidencia de la República se le está yendo de la manos”.

Es por eso que el tricolor ha buscado, indicó, debilitar y difamar al Frente Ciudadano por México para que este se desintegre.

“Pero le decimos con toda claridad: ¡que no lo va a lograr!

La tarea de las dirigencias del PAN, PRD y MC dentro del Frente, afirmó, es la de construir una propuesta de país disruptiva. De ahí la importancia de que la encuesta indique una preferencia ciudadana hacia el Frente”.

Oposición quiere diálogo con Peña

Cortés aprovechó además para pedir un diálogo directo de la oposición en el Legislativo con el Presidente de la República.

“Somos el contrapeso en la vida democrática de nuestro país y es necesario que nos sentemos a dialogar con nuestros puntos de acuerdo y nuestros puntos de vista en donde no coincidimos.

“Estamos en espera de que se dé este diálogo, es urgente, es necesario, esto no limita nuestras diferencias –que son claras–, pero sí nos obliga a poder dialogar y ver en qué puntos sí podemos encontrar acuerdos o coyunturas en común”, reiteró.

Cortés sabe que al pedir lo anterior, rompe su interlocución con el coordinador de los diputados del PRI, el mexiquense César Camacho.

La renuncia polarizó a grupos

Una muestra de ello es la carta enviada en apoyo de Margarita por 5 ex gobernadores panistas: de Jalisco, Alberto Cárdenas y Emilio González Márquez; de Nuevo León, Fernando Canales Clariond; y de Baja California José Guadalupe Osuna Millán y Alejando González Alcocer, a quienes se sumaron los llamados senadores rebeldes; Ernesto Cordero, presidente del Senado y ex secretario de Hacienda, Javier Lozano, ex secretario del Trabajo,; Roberto Gil Zuarth, ex jefe de la oficina de la Presidencia; Salvador Vega, ex secretario de la Función Pública y el campechano Jorge Luis Lavalle, quienes ayer advirtieron que apoyarán con todo a Zavala.

En una crítica directa a Ricardo Anaya los 5 ex gobernadores, señalan que Zavala “es una mujer valiente que ha decidido no someterse ni doblegarse, sino hacer historia y dar testimonio de coherencia y determinación”, con lo cual se colocan dentro de la línea de quienes afirman que el PAN ha sido secuestrado por el queretano para cumplir con sus ambiciones presidenciales.

Y descalifican a priori la posible candidatura de Anaya al indicar que:

“Estamos convencidos de que con su liderazgo (el de Margarita) podemos construir el México que queremos para nuestras familias”.

Para ser más claros, afirman:

Que tienen la convicción de que la esposa de Felipe Calderón “según las encuestas” bien puede ganar la presidencia en 2018, y destacan su “honestidad, capacidad, dignidad, decoro, humildad y servicio a los demás”, cosa que según muchos no tiene Anaya.

Para quienes le restan a Margarita capacidad y experiencia de poder y gobierno, los ex gobernadores recuerdan que Zavala tiene y una carrera de 33 años de partido, dentro del cual ha ocupado muchas posiciones y que además cuenta con experiencia legislativa por haber sido diputada federal.

Sin duda cuenta además, dicen, ser la esposa de un ex presidente y por lo tanto tiene un “claro diagnóstico” de los problemas de México, por lo que sabe que se tiene que acabar con la corrupción y la impunidad.

Le falta autocrítica

En conferencia de prensa en el Senado, Ernesto Cordero y sus compañeros de grupo, advirtieron que a su líder de partido, a Ricardo Anaya le falta la autocrítica.

Los senadores indicaron que ellos continuarán dentro de sus tareas legislativas para evitar que la fractura provocada por Anaya dentro del PAN, se pueda trasladar al Senado.

“Tenemos aquí mucho trabajo que desahogar, muchas cosas muy importantes que aprobar, qué analizar, que debatir y nosotros vamos a seguir nuestras tareas legislativas”, precisaron.

Los senadores rebeldes advirtieron que, como consecuencia de las mezquindades de Anaya, han sido marginados de las tareas del PAN desde hace ya un par de años.

Los hechos y las traiciones, no los harán renunciar sino al contrario, continuar con un esfuerzo de recuperación del partido de ideales y libertades que era el PAN antes de la llegada de Anaya.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa